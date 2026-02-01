కేంద్రం మొత్తం బడ్జెట్ రూ.53.5 లక్షల కోట్లు : రక్షణ శాఖకు రూ.7.85 లక్షల కోట్లు

కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికిగాను వార్షిక బడ్జెట్ను ఆదివారం లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టారు. యువశక్తిని చోదకశక్తిగా చేసుకుని పేదలు, అణగారిన వర్గాల ప్రగతి లక్ష్యంగా ఈ బడ్జెట్ను రూపొందించినట్టు ఆమె తెలిపారు. మొత్తం రూ.53.5 లక్షల కోట్ల వ్యయంతో ప్రతిపాదించిన బడ్జెట్లో స్థిరమైన ఆర్థిక వృద్ధి, ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చడం సబ్ కా సాత్, సబ్ కా వికాస్ దార్శనికతతో అందరికీ సమాన అవకాశాలు కల్పించడం అనే మూడు ప్రధాన కర్తవ్యాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు.
మొత్తం బడ్జెట్ రూ.53.5 లక్షల కోట్లు
మొత్తం రాబడులు (అప్పులు మినహా) రూ.36.5 ల7ల కోట్లు
నికర పన్నుల రాబడులు రూ.28.7 లక్షల కోట్లు
ద్రవ్యోలోటు 4.4 శాతం
స్థూల మార్కెట్ రుణాలు రూ.17.2 లక్షల కోట్లు
ఆర్థిక మంత్రిత్వకు రూ.19.72 లక్షల కోట్లు
రక్షణ శాఖకు రూ.7.85 లక్షల కోట్లు
రెవెన్యూ వ్యయం రూ.5.54 లక్షల కోట్లు
మూలధన వ్యయం రూ.2.31 లక్షల కోట్లు
జాతీయ రహదారులకు రూ.3.10 లక్షల కోట్లు
రైల్వేశాఖకు రూ.2.81 లక్షల కోట్లు
అంతర్గత భద్రతకు రూ.2.55 లక్షల కోట్లు
ఆహారం, ప్రజాపంపిణీ శాఖకు రూ.2.39 లక్షల కోట్లు
గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖకు రూ.1.97 లక్షల కోట్లు
రసాయనాలు, ఎరువుల మంత్రిత్వ శాఖకు రూ.1.77 లక్షల కోట్లు
వ్యవసాయం, రైతు సంక్షేమానికి రూ.1.40 లక్షల కోట్లు
విద్యాశాఖకు రూ.1.39 లక్షల కోట్లు
ఆరోగ్యం, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖకు రూ.1.07 లక్షల కోట్లు
జల్ శక్తి మంత్రిత్వ శాఖకు రూ.94,800 కోట్లు
గృహ, పట్టణ వ్యవహారాల శాఖకు రూ.85,522 కోట్లు