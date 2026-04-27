మైనర్ బాలికను కాపాడి.. బాల్య వివాహాన్ని అడ్డుకున్న అక్క స్క్వాడ్
బెళగావి నగరంలోని వంటమూరి కాలనీలో అక్క స్క్వాడ్ నిర్వహించిన గస్తీ సమయంలో, ఒక మైనర్ బాలికను రక్షించి, బాల్య వివాహాన్ని అడ్డుకున్నారు. ఒక ఇంటి ముందు పెళ్లి మండపం ఏర్పాటు చేసి ఉండటాన్ని గమనించిన అక్క పడే బృందానికి అనుమానం కలిగిందని నగర పోలీస్ కమిషనర్ భూషణ్ గులాబ్రావ్ బోరాసే తెలిపారు. విచారణ జరపగా, 17 ఏళ్ల బాలికకు మహారాష్ట్రలోని పూణేకు చెందిన ఒక యువకుడితో వివాహం జరిపించడానికి ఏర్పాట్లు చేసినట్లు వారికి తెలిసింది.
ఆ బృందం వెంటనే బాలిక ఆధార్ కార్డు, జనన ధృవీకరణ పత్రాన్ని పరిశీలించగా, ఆమె వయస్సు 17 ఏళ్ల 4 నెలలు మాత్రమేనని, అంటే ఆమె మైనర్ అని నిర్ధారణ అయ్యింది. వెంటనే అప్రమత్తమైన వారు, మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ దిలీప్ పి. నింబాల్కర్కు సమాచారం అందించారు.
ఆయన తక్షణమే తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారికి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఆ తర్వాత అక్క స్క్వాడ్ బృందం, చైల్డ్ హెల్ప్లైన్ బృందంతోనూ, మల్మారుతి పోలీస్ స్టేషన్ అత్యవసర ప్రతిస్పందన విభాగం (112) సిబ్బందితోనూ సమన్వయం చేసుకుంది. వీరందరూ వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు.
ఆ బృందం సకాలంలో జోక్యం చేసుకుని, వివాహ వేడుకను అడ్డుకుంది. ఆ బాలికను అక్కడి నుండి రక్షించింది. అనంతరం ఆ బాలికను బాలల సంక్షేమ కమిటీ ముందు హాజరుపరిచారు. ఇంతలో, బాల్య వివాహం జరిపించడానికి ప్రయత్నించినందుకు గాను, ఆ బాలిక తండ్రిపై బెళగావి మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక కేసు నమోదు చేయబడింది.
ఆ మైనర్ బాలికను రక్షించడంలో సకాలంలో స్పందించినందుకు గాను, అక్క స్క్వాడ్ సిబ్బంది అయిన సరస్వతి కరిగర్, స్వప్ప గొంధాలి, మల్లయ్య కరాడిలతో పాటు, జిల్లా బాలల రక్షణ విభాగం సమన్వయకర్త మల్లేష్ కుందర్గి చేసిన కృషిని కమిషనర్ అభినందించారు.