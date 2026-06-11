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కర్ణాటకలో పెరుగుతున్న హెచ్ఐవి కేసులు: 417 కొత్త కేసులు నమోదు
ప్రజా ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన, ఆందోళనకరమైన పరిణామంగా, కర్ణాటకలో హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్లు, ముఖ్యంగా పురుషుల మధ్య లైంగిక సంబంధాల (ఎంఎంఎస్) ద్వారా సంక్రమించే కేసులు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి.
ఈ ఏడాది రాష్ట్రంలో 417 కొత్త హెచ్ఐవి కేసులు నమోదయ్యాయి. కర్ణాటక రాష్ట్ర ఎయిడ్స్ నివారణ సంఘం (కేఎస్ఏపీఎస్) గణాంకాల ప్రకారం, రాష్ట్రంలో క్రియాశీల హెచ్ఐవి కేసుల సంఖ్య 2023-24లో 44,581 ఉండగా, 2025-26 నాటికి 66,606కు పెరిగింది. ఎంఎంఎస్ అధిక ప్రమాదకర వర్గం (హైరిస్క్) పరిధిలోకి వస్తుండటంతో, ఈ కేసుల పెరుగుదల దృష్ట్యా పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు తక్షణ చర్యలు చేపడుతున్నారు.
'నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్'లో ప్రచురితమైన, కర్ణాటకలోని విజయపుర, బాగల్కోట్, బెళగావి జిల్లాల్లో అధిక హెచ్ఐవి వ్యాప్తికి గల కారణాలపై 2024లో జరిగిన ఒక అధ్యయనం కీలక విషయాలను వెల్లడించింది.
పురుషులతో లైంగిక సంబంధాలు కలిగి ఉండే పురుషులు (ఎంఎంఎస్), ఇంజెక్షన్ ద్వారా మాదకద్రవ్యాలు తీసుకునేవారు (ఐడీయూ) వంటి అధిక ప్రమాద వర్గాలు రాష్ట్రంలో హెచ్ఐవి వ్యాప్తికి గణనీయంగా కారణమవుతున్నాయని ఈ అధ్యయనం పేర్కొంది.
హెచ్ఐవి కేసులలో పురుషుల సంఖ్యే అధికంగా ఉందని ఈ అధ్యయనం తెలిపింది; కర్ణాటకలోని విజయపురలో 448 (56.0శాతం), బాగల్కోట్లో 334 (51.4శాతం), బెళగావిలో 644 (61.1శాతం) కేసులు పురుషులలో నమోదయ్యాయి. అంతేకాకుండా, 25 నుండి 49 సంవత్సరాల వయస్సు గల వారిలో హెచ్ఐవి వ్యాప్తి ఎక్కువగా ఉన్నట్లు కూడా ఈ అధ్యయనం గుర్తించింది.
హెచ్ఐవి బారిన పడుతున్న పురుషులు ప్రధానంగా తక్కువ సామాజిక-ఆర్థిక నేపథ్యం కలిగిన వారు (ముఖ్యంగా అనేకమంది భాగస్వాములతో రక్షణ లేని లైంగిక సంబంధాలు కలిగి ఉండే రోజువారీ కూలీలు) అయినప్పటికీ, తదుపరి వైద్య సంప్రదింపులు లేకపోవడం, ప్రజారోగ్య విధానాల అమలులో నిర్లక్ష్యం, సూచించిన చికిత్స లేదా జాగ్రత్తలను సరిగా పాటించకపోవడం వంటి వ్యవస్థాగత లోపాలు కూడా దీనికి కారణమయ్యాయి.
అలాగే, జూలై 2025లో ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎపిడెమియాలజీ విడుదల చేసిన ఒక నివేదికలో, దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యధిక ప్రాధాన్యత కలిగిన 54 జిల్లాలను గుర్తించారు. ముఖ్యంగా కర్ణాటకలో సుమారు 2.80 లక్షల మంది హెచ్ఐవితో జీవిస్తున్న వ్యక్తులు (పీఎల్హెచ్ఐవీ) ఉన్నట్లు ఆ నివేదిక పేర్కొంది.
Allu Aravindఫ దీవాన చిత్రం బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ - అల్లు అరవింద్
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సింగీతం శ్రీనివాస రావు చిత్రపరిశ్రమ ఆస్తి - నిధి : మెగాస్టార్ చిరంజీవి
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Sailaja Reddy: అమ్మా..నాకు ఆ అబ్బాయి కావాలి చిత్రం టీజర్ రిలీజ్
మహిళా వ్యాపారవేత్త శైలజ రెడ్డి నిర్మిస్తున్న వినూత్న ప్రేమకధా చిత్రం "అమ్మా... నాకు ఆ అబ్బాయి కావాలి". శివాల ప్రభాకర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో వర్షిక, సుహానా హీరోయిన్లు. సుమన్, రావు రమేష్, రాజీవ్ కనకాల, సత్యకృష్ణ, సుజాత తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుపుకుంటూ త్వరలో విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న ఈ చిత్రం టీజర్ రిలీజ్ ఫంక్షన్ హైదరాబాదులోని ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో అత్యంత ఘనంగా జరిగింది.
Peddi Collections: పెద్ది మొదటి వారానికి ఓజీ, మహావతార్ నరసింహ కంటే వెనుకబడిందా ?
ఇక ఈ విషయం ఇలావుంటే, ట్రేడ్ వర్గాల కథనం మరోలా వుంది. పెద్ది సినిమాలో రామ్ చరణ్ బాగా కష్టపడినా ఎందుకనో క్రేజ్ రాబట్టలేకపోయిందనీ, సుకుమార్ వంటి వారు కూడా కథా పరంగా ఓ చేయివేసినా ఎక్కడో లోపం జరిగిందని తెలుస్తోంది. ఇంకోవైపు కథానాయిక పాత్ర కేవలం వాంప్ గా మాత్రమే చూపించడం కూడా ఓరకంగా మైనస్ గా మారింది. కథనంలో ఊహించని ట్విస్ట్ లు లేకపోవడం కూడా ఓ లోపంగా భావిస్తున్నారు.
రోజువారీ ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వడం లేదు : హైకోర్టులో ఆర్తి పిటిషన్
కోలీవుడ్ స్టార్ రవి మోహన్పై ఆయన సతీమణి ఆర్తి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. విడాకుల కోసం పిటిషన్ దాఖలు చేసిన తర్వాత రోజువారీ ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వడం లేదని ఆర్తి రవి ఆరోపించారు. ఈ మేరకు మద్రాస్ హైకోర్టులో ఓ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. పిల్లల పోషణ, స్కూలు ఫీజుల చెల్లింపు విషయంలో వీరి మధ్య ఉన్న వివాదంపై కోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీచేసింది.