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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

భారత్‌ను దుష్టశక్తులు విచ్ఛిన్నం చేయాలని చూస్తున్నాయి : మోహన్ భగవత్

mohan bhagwat
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 20 Oct 2026 (13:39 IST)
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భారత్‌ను కొన్ని దుష్టశక్తులు విచ్ఛిన్నం చేయాలని చూస్తున్నాయని ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ అన్నారు. పాలన మార్పు పేరుతో ఈ దుశ్చర్యకు పాల్పడుతున్నాయని మండిపడ్డారు. అధికార దాహంతో కొందరు నేతలు దుష్టశక్తులతో చేరి, అల్లర్లు సృష్టిస్తున్నారని విమర్శించారు. వారిని ధీటుగా ఎదుర్కోవాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. 
 
మంగళవారం నాగ్‌పుర్‌లో నిర్వహించిన విజయ దశమి వేడుకల్లో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడుతూ, 'భారతదేశాన్ని, హిందువులను, ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ను ఏ విధంగా విచ్ఛిన్నం చేయవచ్చో అనే దాని గురించే రాక్షస శక్తులు ఆలోచిస్తాయి.. ప్రణాళికలు రచిస్తాయి.. ఆచరణలో పెడతాయి. వివేకంలేని కొందరు నేతలు స్వల్ప అధికార ప్రయోజనాల కోసం ఈ ప్రయత్నాలలో పాలుపంచుకుంటారు'
 
'ప్రపంచ శ్రేయస్సు, సంస్కృతి, మానవ విలువలను నాశనం చేయాలనే లక్ష్యంతో పశ్చిమ దేశాల నుంచి ఒక తుఫాను వీచింది. దానివల్లే ఫ్రాన్స్, అల్బేనియా, బంగ్లాదేశ్, నేపాల్‌లలో అశాంతి నెలకొంది. పాలన మార్పు పరిస్థితిని మారుస్తుందని వారు అంటారు. కానీ, అది మునుపెన్నడూ జరగలేదు. ఇకపై కూడా జరగబోదు. అటువంటి వారి చూపు ఇప్పుడు భారత్‌పై పడింది. దేశాన్ని అధోగతిపాలు చేసే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. కానీ, దశాబ్దాలుగా దేశం అనుసరించిన విధానాలు, బలమైన ప్రభుత్వం వాటిని అడ్డుకుంటున్నాయి'
 
'చరిత్రలోనూ ఎందరో నిరంకుశ విదేశీ దురాక్రమణదారులు భారత్‌పై దండెత్తినా మన దేశం ఎదురుతిరిగి నిలబడింది. శాంతి, శ్రేయస్సు దిశగా ప్రపంచానికి మార్గం చూపించింది. ఇప్పుడు కూడా దుష్ట శక్తులను సమర్థంగా ఎదుర్కొంటుందనే విశ్వాసం ఉంది. వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ, కుటుంబ జీవనం, మత విశ్వాసాలు, సంఘర్షణల మధ్య ఉన్న వైరుధ్యాలతో సతమతమవుతున్న ప్రపంచ దేశాలకు దిశానిర్దేశం చేసే శక్తి భారత్‌కు మాత్రమే ఉంది' అని భాగవత్ పేర్కొన్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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