బీహార్ ఎమ్మెల్యే అనంత్ సింగ్ ఓవరాక్షన్.. డ్రైవర్ను కాలితో తన్నడం ఏంటి? వీడియో వైరల్
బీహార్కు చెందిన మోకామా ఎమ్మెల్యే అనంత్ సింగ్, తన కుమార్తె శివాంగి సింగ్ వివాహ వేడుక సందర్భంగా కారు సన్రూఫ్ మీద నిలబడి, డ్రైవర్ను కాలితో తన్నుతున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
Anant Singh
బీహార్ రాజకీయ వర్గాల్లో ఛోటే సర్కార్గా పిలవబడే ఎమ్మెల్యే అనంత్ సింగ్, నద్వాన్ గ్రామంలో నవంబర్ 25, 2026న జరిగిన వివాహ వేడుకల సమయంలో, కదులుతున్న కారు సన్రూఫ్ ద్వారా డ్రైవర్ను కాలితో తన్నడం ఈ వీడియోలో కనిపిస్తోంది.
ఎక్స్ వేదికగా ఈ వీడియో బయటకు రావడంతో, దేశవ్యాప్తంగా నెటిజన్లు దీనిపై స్పందిస్తున్నారు. ఒక శుభకార్యంలో, అందరూ చూస్తుండగా ఎమ్మెల్యే ఇలా ప్రవర్తించడంపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్నట్లుగా, ఎమ్మెల్యే అనంత్ సింగ్ కారు సన్రూఫ్ ఫ్రేమ్ను పట్టుకుని నిలబడి, బయట ఉన్న ప్రజలకు అభివాదం చేస్తున్నారు. అకస్మాత్తుగా ఆయనకు కోపం రావడంతో, కారు దిగకుండానే సన్రూఫ్ నుంచి డ్రైవర్ సీటులో ఉన్న వ్యక్తిని కాలితో తన్నారు.
ప్రజలకు నవ్వుతూ అభివాదం చేస్తున్న సమయంలోనే, అకస్మాత్తుగా డ్రైవర్ సీటులో ఉన్న వ్యక్తిపై ఆయన ఆగ్రహానికి గురయ్యారు. కారులోనే ఉంటూనే, డ్రైవర్ను తన కాలితో తన్నుతూ, అదే సమయంలో బయట ఉన్నవారి వైపు చూస్తూ ఉండిపోయారు. ఈ వీడియో ఎక్స్ ఖాతాలో విడుదల కాగానే జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశమైంది. తన సిబ్బంది పట్ల ఎమ్మెల్యే అనంత్ సింగ్ వ్యవహరించిన తీరుపై ప్రజలు ఆశ్చర్యం, విస్మయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నద్వాన్ గ్రామంలో జరిగిన ఘన వివాహ వేడుక వివాదంలో చిక్కుకుంది. ఈ ఘటన నవంబర్ 25న పాట్నా గ్రామీణ జిల్లాలోని నద్వాన్ గ్రామంలో జరిగింది. ఇది ఎమ్మెల్యే అనంత్ సింగ్ కుమార్తె శివాంగి సింగ్ వివాహ వేడుకకు సంబంధించిన సందర్భం.
ఈ వివాహ వేడుకకు భారీ సంఖ్యలో అతిథులు హాజరయ్యారు. వేడుకలో విందు వినోదాలతో పాటు, గుర్రపు పందాలు వంటి విలాసవంతమైన కార్యక్రమాలను కూడా నిర్వహించారు.
Anant Singh kicked his driver while the car was moving. https://t.co/Y4FQ7Sympx— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 26, 2026