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ఉత్తరాదిన కుమ్మేస్తున్న భారీ వర్షాలు.. ముంబైలో మూడు రోజుల వర్షానికి నలుగురు మృతి
ఉత్తరాదిన భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఢిల్లీలో నైరుతి రుతుపవనాల ప్రవేశం అధికారికంగా జరిగినట్లు భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) ప్రకటించింది. అయితే, గాలిలో తేమ శాతం 61 నుంచి 95 మధ్య అధికంగానే కొనసాగింది.
సాధారణంగా జూన్ 27న ప్రారంభం కావాల్సిన రుతుపవనాలు ఐదు రోజులు ఆలస్యంగా గురువారం ఢిల్లీకి చేరుకున్నాయి. దీంతో విస్తారమైన వర్షపాతం కురిసి, ప్రస్తుతం నెలకొన్న వేడి, తేమతో కూడిన వాతావరణం నుండి ఎంతో అవసరమైన ఉపశమనం లభించింది. రోజంతా ఢిల్లీ-ఎన్సిఆర్లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురవడంతో, ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా తగ్గాయి.
ఈ వర్షాల నేపథ్యంలో, శుక్రవారం ఢిల్లీ, దాని పరిసర ప్రాంతాలకు ఐఎమ్డి ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. సాధారణంగా ఆకాశం మేఘావృతమై, మోస్తరు వర్షం, ఉరుములు, ఈదురు గాలులు వీస్తాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. జూలై 4న కూడా ఆకాశం సాధారణంగా మేఘావృతమై, మోస్తరు వర్షం కురుస్తుందని, రాబోయే కొద్ది రోజులు గొడుగులను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని నివాసితులకు సూచించింది.
వర్షపాతం కారణంగా గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 33 డిగ్రీల సెల్సియస్కు పడిపోయింది. ఇది కాలానుగుణ సగటు కంటే 4.4 డిగ్రీలు తక్కువ. కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 22.8 డిగ్రీల సెల్సియస్గా నమోదైంది. ఇది సాధారణం కంటే 5.1 డిగ్రీలు తక్కువ.
ఐఎండి ప్రకారం, శుక్ర, శని, ఆదివారాల్లో మరిన్ని వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది, దీనివల్ల ఉష్ణోగ్రతలు మరో 2 నుంచి 3 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది. జూలై 8 వరకు పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 33 నుంచి 38 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది.
నైరుతి రుతుపవనాలు ఢిల్లీ, హర్యానా, పంజాబ్లోని చాలా ప్రాంతాలు, ఉత్తరప్రదేశ్లోని మిగిలిన ప్రాంతాలు, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, గుజరాత్లోని అదనపు ప్రాంతాలకు విస్తరించాయని వాతావరణ కార్యాలయం ప్రకటించింది.
మరోవైపు మూడు రోజుల పాటు ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షాలు ముంబై, పూణేలలో ప్రజలకు నానా ఇబ్బందులకు గురిచేసింది. జూన్ 24న ముంబైలో ఆలస్యంగా రుతుపవనాలు ప్రారంభమైన తర్వాత, రాత్రికి రాత్రే దాదాపు 300 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.
ఈ భారీ వర్షాల కారణంగా మూడు రోజుల్లో నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. చెట్టు కూలి 11 ఏళ్ల బాలుడు మృతి చెందగా, ఒక వ్యక్తి తెరిచి ఉన్న మ్యాన్హోల్లోకి కొట్టుకుపోయాడు. అలాగే మోటార్సైకిల్పై కొబ్బరి చెట్టు కూలి మరొకరు మృతి చెందితే, పూణేలో అసురక్షితంగా ఉన్న వర్షపు నీటితో నిండిన గుంతలో రెండేళ్ల బాలుడు మునిగి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.
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