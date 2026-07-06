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Monsoon fury: దేశంలో కురిసిన భారీ వర్షాలు.. 45 శాతం నుండి 28కి తగ్గిన వర్షపాత లోటు
రాబోయే రోజుల్లో కూడా రుతుపవన చురుగ్గా కొనసాగుతుందని, పశ్చిమ భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాలు, కొంకణ్ తీరం, మధ్య భారతదేశం, హిమాలయ పర్వత పాదాల వద్ద భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఈ ఏడాది రుతుపవనాలను ఎల్ నినో తీవ్రంగా బలహీనపరుస్తుందన్న ఆందోళనల నేపథ్యంలో, తాజా రుతుపవనాల పునరుజ్జీవనం ఊరటనిచ్చింది.
వర్షపాతం లోటు గణనీయంగా తగ్గినప్పటికీ, ఈ సీజన్ బలహీనమైన ఆరంభాన్ని పూర్తిగా అధిగమించడానికి, కీలకమైన విత్తనాలు నాటే కాలంలో వ్యవసాయానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి రాబోయే వారాల్లో నిలకడగా కురిసే వర్షాలు చాలా కీలకమని వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఈ కాలంలో దేశంలో సాధారణంగా కురవాల్సిన 196.5 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతానికి బదులుగా 140.9 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. గత శతాబ్ద కాలంలో జూన్ నెల అత్యంత పొడిగా ప్రారంభమైన తర్వాత, రుతుపవన కార్యకలాపాలు వేగంగా పుంజుకోనున్నాయి.
పశ్చిమ తీరం వెంబడి బలపడుతున్న సముద్ర ద్రోణి, మధ్య భారతదేశంపై చురుకుగా ఉన్న రుతుపవన ప్రసరణ వంటి పలు వాతావరణ వ్యవస్థల కారణంగా మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా, తెలంగాణ, కర్ణాటకలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో విస్తారంగా వర్షాలు కురవడంతో ఈ మెరుగుదల కనిపించింది.
శనివారం ఉదయం తీసిన ఉపగ్రహ చిత్రాలు అరేబియా సముద్రం నుండి పశ్చిమ భారతదేశంలోకి విస్తరించిన భారీ మేఘ సమూహాలను, అలాగే దేశంలోని తూర్పు, మధ్య భాగాలను ఆవరించి ఉన్న మరో విస్తారమైన వర్ష దోహద వ్యవస్థను వెల్లడిస్తున్నాయి.
ఈ మేఘాలు అరేబియా సముద్రం, బంగాళాఖాతం రెండింటి నుండి నిరంతర తేమ రవాణాను సూచిస్తున్నాయి. ఇది అనేక రాష్ట్రాలలో భారీ వర్షపాతానికి ఆజ్యం పోస్తోంది. మొత్తం మీద మెరుగుదల ఉన్నప్పటికీ, దేశవ్యాప్తంగా వర్షపాతం పంపిణీ అసమానంగానే ఉంది.
తాజా ఐఎండీ గణాంకాల ప్రకారం, జూన్ 4 - జూలై 5 మధ్య భారతదేశంలో సంచిత వర్షపాత లోటు గణనీయంగా తగ్గి 28 శాతానికి చేరింది. అంతకు వారం రోజుల క్రితం ఈ లోటు దాదాపు 45 శాతంగా ఉండేది.
అలాగే తీర ప్రాంత ప్రజలను వణికించిన వాయుగుండం ఎట్టకేలకు ఒడిశా సమీపంలో తీరాన్ని దాటింది. గడిచిన 6 గంటల కాలంలో గంటకు 12 కిలోమీటర్ల వేగంతో పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా ప్రయాణించిన ఈ వాయుగుండం, ఒడిశాలోని బాలాసోర్ సమీపంలో తీరాన్ని తాకినట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ (ఏపీఎస్డీఎంఏ) అధికారికంగా ప్రకటించింది.
ఇది మరింత ముందుకు కదులుతూ రానున్న 24 గంటల్లో పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా ప్రయాణించి.. ఉత్తర ఒడిశా, దానికి ఆనుకుని ఉన్న దక్షిణ జార్ఖండ్, ఉత్తర ఛత్తీస్గఢ్ ప్రాంతాల మీదుగా సాగిపోయే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఈ వాయుగుండం ప్రభావం పొరుగున ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్పై కూడా ఉండనుంది. దీని కారణంగా సోమవారం నాడు రాష్ట్రంలోని విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, పల్నాడు జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది.
Naga Vamsi: మేం చేయాల్సిన డామేజీ మేం చేస్తాం : నాగ వంశీ
ప్రముఖ నిర్మాత నాగవంశీ ఆమధ్య ఎగ్జిబీటర్లు, నిర్మాతల గొడవల్లో నిందలు పడ్డారు. నాగవంశీపై తెలంగాణకు చెందిన ప్రముఖ నిర్మాత ఎగ్జిబిటర్ల ఒకాయన.. విగ్, కల్లజోడు పెట్టుకుని వుంటాడు. ఆయనకేమీ తెలుసు అనేంతగా విమర్శించారు. మరోవైపు దిల్ రాజుకూడా ఆయన్ను ఓ ఇష్యూలో విమర్శించారు. అంతకుముందు ప్రతి విషయానికి ఫైర్ అయ్యే ఆయన ఈ ఇష్యూ తర్వాత కాస్త కూల్ గా మారారు. దీనిపై తాజాగా ఓ వీడియో ఇంటర్వ్యూలో నాగవంశీ తన దైన శైలిలో మాట్లాడారు.
Satyadev :ఎకోలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా సమవర్తి నుంచి సత్యదేవ్ లుక్
వైవిధ్యమైన చిత్రాల్లో నటిస్తూ హీరోగా తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు హీరో సత్యదేవ్. ఆయన హీరోగా "సమవర్తి" అనే ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. సత్యదేవ్ హీరోగా నటిస్తున్న 16వ చిత్రమిది. రుద్ర పిక్చర్స్ బ్యానర్ & పంచభూత ప్రొడక్షన్స్, స్ పై శివచరణ్ రెడ్డి జక్కిడి, శశిధర్ రెడ్డి పడమటి నిర్మిస్తున్నారు. అజయ్ నాగ్. వి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎకోలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే తెలుగుతో పాటు తమిళ, కన్నడ, మలయాళంలో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
Aadi: వసుదేవసుతం ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ : ఆది
రెయిన్బో సినిమాస్ బ్యానర్ మీద ధనలక్ష్మి బాదర్ల నిర్మాణంలో వైకుంఠ్ బోను తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘వసుదేవసుతం’. ఈ సినిమాలో మాస్టర్ మహేంద్రన్, అంబికా వాణి జంటగా నటించారు. ఈ సినిమాని జూలై 10న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఇప్పటి వరకు మూవీ నుంచి రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, టీజర్, ట్రైలర్ అందరినీ మెప్పించాయి. మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా నేడు మరో పాటను రిలీజ్ చేశారు.
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SS Rajamouli: వారణాసి అప్ డేట్ తో ఎం.ఎం. కీరవాణి పుట్టినరోజు వేడుక
ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో కె.ఎల్. నారాయణ నిర్మిస్తోన్న చిత్రం వారణాసి. మహేష్ బాబు కథానాయకుడిగా శివభక్తుడిగా కనిపించనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన తగు జాగ్రత్తలు ఆయన తీసుకుంటున్నారు. అందుకు సంబంధించిన స్త్రోత్రాలు కూడా పఠించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి కీరవాణి సహకరిస్తున్నారని సమాచారం. ఇక ఇదిలా వుండగా, కీరవాణి పుట్టినరోజు వేడుకను చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ ఘనంగా జరిపింది.