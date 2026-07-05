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ముంబై నగరానికి రెడ్ అలర్ట్ జారీ- ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావొద్దు
భారత వాతావరణ విభాగం (ఐఎండీ) ముంబై నగరానికి రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేయడంతో బృహన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (బీఎంసీ) అప్రమత్తమైంది. నగరంలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్న హెచ్చరికల నేపథ్యంలో, విద్యార్థుల భద్రతను పరిగణనలోకి తీసుకుని శనివారం మధ్యాహ్నం నుంచి అన్ని పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవు ప్రకటిస్తూ అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్ప ప్రజలు ఎవరూ ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావొద్దని బీఎంసీ విజ్ఞప్తి చేసింది. కాగా, ఈ వారం ప్రారంభం నుంచే ముంబై నగరాన్ని వానలు ముంచెత్తుతున్నాయి. గత 24 గంటల్లో నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో గరిష్టంగా 100 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
ముంబైతో పాటు థానే, పాల్హర్, రాయగఢ్ జిల్లాల్లో జులై 4 నుంచి 6 వరకు ఈ రెడ్ అలర్ట్ అమల్లో ఉంటుందని ఐఎండీ స్పష్టం చేసింది. గంటకు 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీస్తూ, అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఈ క్రమంలోనే థానే జిల్లాతో పాటు కల్యాణ్-డోంబివిలి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని విద్యాసంస్థలకు కూడా సెలవు ప్రకటించారు.
ప్రస్తుతం కురుస్తున్న భారీ వర్షాల ధాటికి ముంబైలో జనజీవనం పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. పలు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం కావడంతో పాటు ప్రధాన రహదారులపై భారీగా ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. దీంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. సబర్బన్ లోకల్ రైళ్ల రాకపోకలకు సైతం తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. అంధేరి ఈస్ట్ సబ్వే వంటి ప్రాంతాల్లో చేరిన వర్షపు నీటిని తొలగించేందుకు అధికారులు యుద్ధప్రాతిపదికన డీవాటరింగ్ పంపులను ఏర్పాటు చేసి చర్యలు చేపట్టారు.
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