ఇక ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ పాల్పడితే జీవితాంతం జైలే : చట్ట సవరణపై కేంద్రం దృష్టి
నీట్ ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీపై కాక్రోస్ జనతా పార్టీ చేపట్టిన ఆందోళనలు మరింతగా ఉధృతమైన నేపథ్యంలో కేంద్రం కఠిన చర్యలకు ఉపక్రమించింది. భవిష్యత్లో ఇలాంటి లీకేజీలకు చెక్ పెట్టేలా కేంద్ర మంత్రివర్గంలో చర్చించి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ హామీ ఇచ్చారు. ఈ మేరకు ఆయన ఓ వీడియో సందేశాన్ని విడుదల చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇందుకు సంబంధించి చట్టంలో కీలక సవరణలు చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. ఈ కేసుల్లో దోషులకు భారీ జరిమానాతో పాటు సుదీర్ఘకాలం కఠిన జైలు శిక్షలు విధించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
2024 నాటి ప్రవేశ పరీక్షల (అక్రమ పద్ధతుల నివారణ) చట్టంలో కేంద్రం కీలక సవరణలు చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ చట్టం కింద ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీకి పాల్పడిన వ్యక్తిగత కేసుల్లో దోషులకు 3-5 ఏళ్ల జైలు శిక్ష, రూ.10 లక్షల వరకు జరిమానాను విధిస్తున్నారు. అదే వ్యవస్థీకృత నేరాల్లో అయితే 5-10 ఏళ్ల జైలు శిక్ష, రూ.కోటి వరకు జరిమానా ఉంది. ఈ శిక్షలు, జరిమానాలను భారీగా పెంచేలా చట్టాన్ని సవరించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు విశ్వసనీయ వర్గాలను ఉటంకిస్తూ జాతీయ మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి.
ఇక, పేపర్ లీకులపై విచారణకు ఫాస్ట్ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేస్తామని మోడీ వెల్లడించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటికే ఢిల్లీ న్యాయస్థానంలో తొలి ఫాస్ట్ట్రాక్ కోర్టు ఏర్పాటు కాగా, మరో నాలుగింటిని త్వరలోనే ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ న్యాయస్థానాల పరిధిలో లీకులకు సంబంధించిన కేసుల విచారణను ఏడాదిలోపే పూర్తిచేసి దోషులకు శిక్ష విధించేలా చట్టంలో సవరణలు చేయనున్నట్లు సమాచారం. శుక్రవారం సాయంత్రం జరిగే క్యాబినెట్ సమావేశంలో ప్రతిపాదిత సవరణలను ఆమోదించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అనంతరం వచ్చే వారంలో ఇందుకు సంబంధించిన బిల్లును పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. అయితే, ఈ ప్రతిపాదనలకు సంబంధించి అధికారిక ప్రకటన ఇంకా వెలువడలేదు.