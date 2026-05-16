  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Mother gives birth to four babies within a span of five days, Video
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Saturday, 16 May 2026 (13:49 IST)

ఐదు రోజుల వ్యవధిలో నలుగురు బిడ్డలకు జన్మనిచ్చిన తల్లి, వీడియో

Mother gives birth to 4 babies
BY: ఐవీఆర్
Publish: Sat, 16 May 2026 (13:49 IST) Updated: Sat, 16 May 2026 (13:57 IST)
google-news
ఫోటో కర్టెసి- సోషల్ మీడియా
మనం ఇప్పటివరకు మహిళలు కవలలకు జన్మనివ్వడం గురించి విన్నాము. లేదంటే కొన్ని నిమిషాల వ్యవధిలో ఇద్దరు శిశువులు ఒకేసారి జన్మించడం గురించి కూడా విని వుంటాము. అయితే పశ్చిమ ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మొరాదాబాద్‌లో అత్యంత అరుదైన కేసు ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. 
 
ఈ ప్రాంతంలో ఒక మహిళ ఐదు రోజుల వ్యవధిలో నలుగురు శిశువులకు జన్మనిచ్చింది. ప్రసవం తర్వాత, తల్లితో పాటు ఆమె నలుగురు పిల్లలు సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉన్నారు. నలుగురు శిశువులు సాధారణ ప్రసవ ప్రక్రియ ద్వారా జన్మించారు. ప్రసవం నిర్వహించిన వైద్యుడు దీనిని ఒక అరుదైన, సవాలుతో కూడిన కేసుగా వెల్లడించారు. ఈ నలుగురు బిడ్డల్లో ఇద్దరు మగపిల్లలు, మరో ఇద్దరు ఆడపిల్లలు.
 
ఈ మహిళ భర్త మహ్మద్ అలీం సంభాల్ జిల్లాలోని ఒబారి గ్రామంలో ఒక కిరాణా దుకాణాన్ని నడుపుతున్నాడు. అతని భార్య అమీనా గర్భం మొదటి నుంచే సంక్లిష్టంగా వున్నట్లు గుర్తించారు. గర్భం దాల్చిన రెండవ నెలలో చేసిన అల్ట్రాసౌండ్‌లో, అమీనా గర్భంలో ఒకరు కాదు, నలుగురు శిశువులు ఉన్నట్లు వైద్యులు కనుగొన్నారు. శిశువులందరూ వేర్వేరు సంచులలో అభివృద్ధి చెందుతున్నందున, ఈ గర్భాన్ని అధిక-ప్రమాదకరమైనదిగా వర్గీకరించారు. కానీ నలుగురు బిడ్డలు సురక్షితంగా ప్రసవం కావడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
About Writer
ఐవీఆర్

ప్రకృతి గొప్పతనాన్ని తెలియజెప్పే కాన్సెప్ట్ తో జంగిల్ బుగి రియాల్టీ షో

ప్రకృతి గొప్పతనాన్ని తెలియజెప్పే కాన్సెప్ట్ తో జంగిల్ బుగి రియాల్టీ షోక్రాస్ స్టేట్ రియాల్టీ షో జంగిల్ బుగి కర్టెన్ రైజర్ ఈవెంట్ శుక్రవారం హైదరాబాద్ లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ రియాల్టీ షోలో తెలుగు లయన్స్, హిందీ హాక్స్, తమిళ్ టైగర్స్, మావెరిక్స్, కన్నడ పాంతర్స్...ఇలా ఐదు టీమ్స్ పాల్గొననున్నాయి. ఈ నెల 17,18వ తేదీల్లో హైదరాబాద్ లో ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ వేదికగా జరిగే ఆడిషన్స్ నుంచి వివిధ దశల వడబోత తర్వాత పోటీదారులను ఎంపికచేయనున్నారు.

విడాకులు మంజూరయ్యే వరకు నటనకు దూరం : హీరో రవి మోహన్ (Video)

విడాకులు మంజూరయ్యే వరకు నటనకు దూరం : హీరో రవి మోహన్ (Video)తనకు విడాకులు మంజూరయ్యే వరకు తాను నటనకు దూరంగా ఉంటానని, అప్పటివరకు తన సినిమాలు బిగ్ స్క్రీన్‌పై విడుదల కాబోవని హీరో రవి స్పష్టం చేశారు. తన భార్య ఆర్తితో ఏర్పడిన మనస్పర్థల కారణంగా విడాకుల కోసం న్యాయపోరాటం చేస్తున్న విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో రవి మోహన్ జీవితంలోకి బెంగుళూరుకు చెందిన ప్రముఖ సింగర్ కెనీషా ఫ్రాన్సిస్ ప్రవేశించారు. ఆమెతో సన్నిహితంగా మెలుగుకూ వచ్చారు. అయితే, కెనీషాను లక్ష్యంగా చేసుకుని కొందరు సైబర్‌పుల్లింగ్ చేశారు. ఈ వేధింపులను తట్టుకోలేని కెనీషా... హీరో రవి మోహన్‌తో పాటు చెన్నై నుంచి వెళ్లిపోతున్నట్టు శుక్రవారం ప్రకటించారు.

చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసే సమ్మర్ హాలిడేస్

చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసే సమ్మర్ హాలిడేస్కథా బలమున్న చిత్రాలను ప్రేక్షకులకు అందిస్తూ సక్సెస్ ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ గా, డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా పేరు తెచ్చుకున్నారు ధీరజ్ మొగిలినేని. ఆయన తన ధీరజ్ మొగిలినేని ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్ పై "సమ్మర్ హాలిడేస్" అనే చిల్డ్రన్ మూవీని త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమాను మన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసే ఒక అందమైన కథతో దర్శకుడు శ్రీకర్ రూపొందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో మాస్టర్ రోహన్, మాస్టర్ అరుణ్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

Prasanth Varma: తేజ సజ్జ హనుమాన్ చిత్రం 3డిలో రీరిలీజ్ కాబోతోంది

Prasanth Varma: తేజ సజ్జ హనుమాన్ చిత్రం 3డిలో రీరిలీజ్ కాబోతోందిప్రశాంత్ వర్మ దర్శకత్వంలో తేజ సజ్జ నటించిన 'హనుమాన్' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టించి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 300 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను రాబట్టింది. ఈ సూపర్ హీరో ఫాంటసీ ఎంటర్‌టైనర్ హిందీలోనూ ఘన విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చరిత్ర సృష్టించిన ఈ జాతీయ పురస్కార విజేత చిత్రం, అద్భుతమైన 3D సినిమాటిక్ అనుభవంతో తిరిగి వెండితెరపైకి రాబోతోంది. తాజాగా పోస్టర్ రిలీజ్ చేసింది చిత్ర యూనిట్. ఈ చిత్రం 3D వెర్షన్ జూన్ 25, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

'జయం' రవితో కెనీషా ఫ్రాన్సిస్ బ్రేకప్ - ఫెమినిజం గెలిచింది.. ఆనందం ఓడిపోయింది..

'జయం' రవితో కెనీషా ఫ్రాన్సిస్ బ్రేకప్ - ఫెమినిజం గెలిచింది.. ఆనందం ఓడిపోయింది..కోలీవుడ్ హీరో జయం రవి అలియాస్ రవి మోహన్‌ జీవితం నుంచి ప్రముఖ గాయని కెనీషా ఫ్రాన్సిస్ తప్పకుంటున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఫెమినిజం గెలిచింది. ఆనందం ఓడిపోయింది అంటూ కెనీషా ఓ ట్వీట్ చేశారు. అలాగే, సోషల్ మీడియా వేదికల నుంచే కాకుండా ఏకంగా చెన్నై నుంచి వెళ్లిపోతున్నట్టు ప్రకటించారు. గత కొన్ని రోజులుగా రవి మోహన్ సతీమణి ఆర్తి రవి, సింగర్ కెనీషాల చుట్టూ ఉన్న వివాదం సోషల్ మీడియాలో హోరెత్తుతున్న విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో గాయని కెనీషా ఒక సుదీర్ఘ వివరణ చేస్తూ ట్వీట్ చేశారు.