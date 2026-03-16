ఇద్దరు మైనర్ కుమార్తెలను బావిలోకి విసిరేసిన తల్లి
ఒడిశాలో ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. సంబల్పూర్ జిల్లాలో ఒక తల్లి తన ఇద్దరు మైనర్ కుమార్తెలను బావిలోకి విసిరివేసి హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. శుక్రవారం నాడు సర్గిడిహి గ్రామంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
సంజు మడికి తన ఇద్దరు కుమార్తెలతో పెద్ద కుమార్తెకు ఆరేళ్లు, చిన్న కుమార్తెకు నాలుగు నెలలు కలిసి ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్లింది. ఆమె ఆ ఇద్దరు మైనర్లను సమీపంలోని ఒక బావి వద్దకు తీసుకువెళ్లి, అందులోకి విసిరివేసింది. ఆ తర్వాత ఏమీ జరగనట్లుగానే ఇంటికి తిరిగి వచ్చింది.
నిందితురాలైన మహిళ భర్త జేమ్స్ మడికి ఆ ఇద్దరు పిల్లలు కనిపించడం లేదని గమనించి, వారి ఆచూకీ గురించి సంజును అడిగాడు. తన భార్య నుండి ఎటువంటి సమాధానం రాకపోవడంతో, జేమ్స్ ఇతర గ్రామస్తులతో కలిసి తన కుమార్తెల కోసం వెతకడం ప్రారంభించాడు.
ఈ గాలింపు సమయంలో, గ్రామస్తులు ఆ ఇద్దరు బాలికలను బావిలో గుర్తించి, వారిని బయటకు తీశారు. ఆ ఇద్దరు మైనర్ బాలికలను హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించినప్పటికీ, వారు ఆసుపత్రికి చేరుకునేసరికే మరణించినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు.
జేమ్స్, గ్రామస్తులతో కలిసి, గ్రామం, సమీప ప్రాంతాలను వెతికినప్పుడు బావి లోపల బాలికలను కనుగొన్నారు. ఈ విషాద సంఘటన గ్రామస్తులను దిగ్భ్రాంతికి, బాధకు గురిచేసింది. ఆ విషాదం అనంతరం, జేమ్స్ మహులపాలి పోలీస్ స్టేషన్కు చేరుకుని ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.