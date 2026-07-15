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  4. Mother leaves child on Scooty; he zooms off, Video
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Modified: Wednesday, 15 July 2026 (12:17 IST)

స్కూటీపై పిల్లాడ్ని వదిలేసిన తల్లి, రయ్యమంటూ వెళ్లాడు, వీడియో

Scooty
Written By: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Updated: Wed, 15 Jul 2026 (12:19 IST)
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ద్విచక్ర వాహనాలను నడిపే పెద్దవారు ఒక్కోసారి పక్కనే వున్న దుకాణంలో ఏదో కొనుగోలు చేయాలని వాహనం పైన వున్న పిల్లల్ని అలానే వదిలేసి వెళ్లిపోతారు. ఆ సమయంలో పిల్లలు కాస్తా వాహనంతో ఆటలాడుతారు. ఇది కాస్తా ప్రమాదాలకు దారి తీస్తుంది. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఓ వీడియో దీనికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది.
 
ఆ వీడియోలో ఓ చిన్నారిని స్కూటీపై వదిలేంది తల్లి. అతడు కాస్తా స్కూటీపై కూర్చుని హ్యాండిల్ పట్టుకుని యాక్సిలేటర్ రెయిజ్ చేసాడు. అంతే... రయ్యమంటూ బండి ముందుకు దూసుకెళ్లింది. అదుపుతప్పి వెళ్తున్న ఆ ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఓ వ్యక్తి గట్టిగా పట్టుకోవడంతో ఆ చిన్నారికి ఎట్లాంటి గాయాలు కాలేదు. అందుకనే పిల్లల్ని వాహనాలపై తీసుకెళ్లినప్పుడు వారిని ఓ కంట కనిపెట్టి వుండాలి.
About Writer
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి

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