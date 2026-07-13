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ఇంటికి వచ్చిన భర్త... ప్రియుడితో నగ్నంగా కనిపించిన 9 మంది పిల్లల భార్య... తర్వాత ఏం జరిగింది...
గుజరాత్ రాష్ట్రంలో దారుణం జరిగింది. తొమ్మిది మంది పిల్లల తల్లి ఓ వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంది. ఈ క్రమంలో కట్టుకున్న భర్త ఇంటికి వచ్చిన సమయంలో తన ప్రియుడితో కలిసి నగ్నంగా పడక గదిలో కనిపించింది. దీంతో తన ప్రియుడితో కలిసి కట్టుకున్న భర్తను ఆమె హత్య చేసింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
రాష్ట్రంలోని థరాడ్ జిల్లా గణేషపుర గ్రామానికి చెందిన గమాభాయ్ ఠాకూర్ అనే వ్యవసాయ కూలీ జులై 8న రాత్రి తన ఇంట్లో శవమై కనిపించాడు. మొదట సాధారణ మరణంగా భావించినా, పోలీసులకు అనుమానం రావడంతో కేసు దర్యాప్తు చేపట్టారు. విచారణలో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
ఘటన జరిగిన రోజు రాత్రి గమాభాయ్ ఇంటికి వచ్చేసరికి, తన భార్య నర్మద ఆమె ప్రియుడు ప్రేమ్ పటేల్ ఉండటాన్ని చూశాడు. ఈ విషయమై వారి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. ఆగ్రహంతో నర్మద చెక్క పలకతో గమాభాయ్ తలపై కొట్టడంతో అతను కిందపడిపోయాడు. ఆ తర్వాత నర్మద, ఆమె ప్రియుడు ప్రేమ్జీ, మరో సహచరుడు ముఖేశ్ ఠాకూర్తో కలిసి తాడుతో గమాభాయ్ గొంతు నులిమి హత్య చేశారు.
మరుసటి రోజు ఉదయం, గమాభాయ్ గుండెపోటుతో సహజంగా మరణించాడని నిందితులు అందరినీ నమ్మించారు. అయితే, ఊపిరాడకపోవడం వల్లే మరణం సంభవించిందని పోస్టుమార్టం నివేదిక స్పష్టం చేయడంతో ఇది హత్య అని నిర్ధారణ అయింది. పోలీసులు భార్య నర్మదతో పాటు ఆమె ప్రియుడు ప్రేమ్ జీ పటేల్, ముఖేష్ ఠాకూర్ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా నేరాన్ని అంగీకరించారు. ఈ దంపతులకు తొమ్మిది మంది పిల్లలు ఉండటం గమనార్హం. తండ్రి హత్యకు గురికావడం, తల్లి జైలుకు వెళ్లడంతో ఆ చిన్నారులంతా అనాథలుగా మారారు.
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