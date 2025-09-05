5.2kg Baby: 5.2 కిలోల బరువున్న మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన మహిళ.. ఎక్కడ?
మధ్యప్రదేశ్లోని జబల్పూర్ జిల్లాలోని ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని రాణి దుర్గావతి ఆసుపత్రిలో ఒక మహిళ 5.2 కిలోల బరువున్న మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిందని, ఇంత బరువున్న శిశువులు పుట్టడం అరుదు అని ఒక వైద్యుడు తెలిపారు. రాంఝి ప్రాంతంలో నివసించే ఆనంద్ చౌక్సే భార్య శుభంగికి బుధవారం సిజేరియన్ ద్వారా ఆ బిడ్డ జన్మించిందని యూనిట్ హెడ్ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ భావన మిశ్రా తెలిపారు.
చాలా సంవత్సరాలలో నేను ఇంత బరువున్న బిడ్డను చూడలేదు అని డాక్టర్ భావన చెప్పారు. అలాంటి శిశువుల చక్కెర స్థాయిలు హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నందున వాటిని సాధారణంగా 24 గంటలు పరిశీలనలో ఉంచుతామని అన్నారు. ఆ శిశువు ఎస్ఎన్సీయూలో ఉంది ఎందుకంటే అలాంటి శిశువులు పుట్టుకతో వచ్చే అసాధారణతల ముప్పును ఎదుర్కొంటున్నారు. శిశువైద్యురాలు తాను రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని గమనిస్తున్నానని చెప్పారు. మొత్తంమీద, శిశువు బాగానే ఉందని ఆమె చెప్పారని మిశ్రా తెలిపారు.