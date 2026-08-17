హేమంత్ సోరెన్ గారు, నిరసన చేస్తున్న విద్యార్థులను కలిసి మాట్లాడండి: జార్ఖండ్ సీఎంకి రాహుల్ లేఖ
జార్ఖండ్ గత కొన్ని రోజులుగా విద్యార్థులు నిరసన చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. జంతర్ మంతర్ విద్యార్థుల నిరసనకు మద్దతు తెలిపిన రాహుల్ గాంధీ ఆలస్యంగానైనా చివరికి జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో నిరసన చేస్తున్న విద్యార్థులకు మద్దతుగా రాహుల్ గాంధీ జార్ఖండ్ సీఎం హేమంత్ సోరెన్(Jharkhand CM Hemant Soren)కి లేఖ రాశారు.
ఆ లేఖలో రాహుల్ గాంధీ పేర్కొంటూ.. భారత రాజ్యాంగం కల్పించిన శాంతియుత నిరసన హక్కు మన ప్రజాస్వామ్యానికి అత్యంత కీలకమైన పునాదుల్లో ఒకటి. గత కొన్ని నెలలుగా పేపర్ లీకులు, విద్యా వ్యవస్థలోని అవకతవకలకు వ్యతిరేకంగా నిరసనలు చేస్తున్న విద్యార్థులకు కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తి మద్దతు అందిస్తోంది. భారత విద్యా వ్యవస్థను ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుని విద్యార్థులపై దోపిడీ, అణచివేతకు సాధనంగా మార్చాయని కాంగ్రెస్ పార్టీ విశ్వసిస్తోంది. దశాబ్దం క్రితం ఉన్న బలమైన జ్ఞాన వ్యవస్థ ఇప్పుడు ఇక కొనసాగడం లేదు.
జార్ఖండ్లో కూడా రాష్ట్ర నియామక పరీక్షల్లో జరుగుతున్న అవకతవకలకు వ్యతిరేకంగా విద్యార్థులు నిరసనలు చేస్తున్నారు. వారి ఆందోళన శాంతియుతమైనదే కాకుండా, వారు చేస్తున్న డిమాండ్లు న్యాయమైనవి. ముఖ్యమంత్రి ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ ద్వారా జార్ఖండ్ ప్రభుత్వం విద్యార్థులతో చర్చలు ప్రారంభించడం అభినందనీయం. విద్యార్థులు లేవనెత్తిన పలు డిమాండ్లపై ఇప్పటికే ఏకాభిప్రాయం ఉన్నట్లు భావిస్తున్నా. అయితే నిరసనలు కొనసాగుతున్నాయని, కొంతమంది విద్యార్థులు నిరవధిక నిరాహార దీక్షలో ఉన్నారు.
ముఖ్యమంత్రి శ్రీ హేమంత్ సోరెన్ గారూ... నిరసన చేస్తున్న విద్యార్థుల ప్రతినిధులతో మీరు స్వయంగా సమావేశమై వారి సమస్యలను వినండి. ఇలా స్వయంగా వారితో మాట్లాడటం ద్వారా విద్యార్థుల మిగిలిన సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందనే నమ్మకాన్ని మరింత బలపరచవచ్చు.
భారత యువతే దేశ భవిష్యత్తు. ఈ సంక్షోభ సమయంలో వారికి మన సంఘీభావం, మద్దతు అందించాల్సిన బాధ్యత మనపై ఉంది. విద్యార్థుల సమస్యలను పూర్తిగా విని, ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చూపేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి అంటూ రాహుల్ గాంధీ జార్ఖండ్ ముఖ్యమంత్రిని కోరారు.