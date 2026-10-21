మార్కో రూబియో, సెర్గియో గోర్లకు జామ్ నగర్కు స్వాగతం పలికిన ముఖేష్ అంబానీ, అనంత్ అంబానీ
రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ఛైర్మన్- మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ ముఖేష్ అంబానీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ శ్రీ అనంత్ అంబానీ కలిసి, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రిఫైనరీకి నిలయమైన జామ్నగర్కు విచ్చేసిన అమెరికా విదేశాంగ కార్యదర్శి శ్రీ మార్కో రూబియో, భారతదేశంలో అమెరికా రాయబారి శ్రీ సెర్గియో గోర్లకు స్వాగతం పలికారు. ఈ గౌరవనీయ అతిథులకు ప్రపంచ స్థాయి రిఫైనరీ కాంప్లెక్స్లో పర్యటన ఏర్పాటు చేశారు. దీని ద్వారా వారు దాని పరిమాణం, అధునాతన సాంకేతికత, సమీకృత కార్యకలాపాలను ప్రత్యక్షంగా చూసే అవకాశం లభించింది.
ప్రస్తుతం దశలవారీగా ప్రారంభమవుతున్న రిలయన్స్ యొక్క న్యూ ఎనర్జీ గిగా-ఫ్యాక్టరీలు, నిర్మాణంలో ఉన్న డేటా సెంటర్ల గురించి కూడా విదేశాంగ కార్యదర్శి రూబియో, రాయబారి గోర్లకు వివరించారు. ఈ పర్యటన, ఇంధనం, డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాల రంగాలలో కంపెనీ చేసిన పెట్టుబడుల గురించి స్థూలమైన అవగాహనను అందించింది. అలాగే, కంపెనీ యొక్క సుస్థిరమైన అధునాతన తయారీ, డీప్-టెక్ సామర్థ్యాలను కూడా తెలియజేసింది. శ్రీ ముఖేష్ అంబానీ, శ్రీ అనంత్ అంబానీ, జామ్నగర్ కాంప్లెక్స్ను డీప్-టెక్, ఆవిష్కరణలు, అధునాతన తయారీకి కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయాలనే రిలయన్స్ యొక్క దీర్ఘకాలిక దార్శనికతను వివరించారు.
ఈ పర్యటనలో ప్రపంచ ఇంధన రంగంపై, సాంప్రదాయ, నూతన ఇంధన రంగాలలో వాణిజ్య భాగస్వామ్య అవకాశాలపై విస్తృతమైన చర్చలు జరిగాయి. ఈ సమావేశంలో విశ్వసనీయమైన, సరసమైన ఇంధన సరఫరాలు, సాంకేతిక పురోగతులు, పటిష్టమైన సరఫరా గొలుసులు, పెరుగుతున్న డిమాండ్ను తీర్చడానికి అవసరమైన పెట్టుబడి వంటి అంశాలపై చర్చ జరిగింది.
ఇంధనం, డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాల మధ్య పెరుగుతున్న సంబంధాన్ని కూడా ఈ చర్చలు అన్వేషించాయి. ఇందులో డేటా సెంటర్లకు మద్దతు ఇవ్వడంలో నమ్మకమైన విద్యుత్ పాత్ర, డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థ విస్తరణ వంటి అంశాలు కూడా ఉన్నాయి. సాంకేతికత, ఇంజనీరింగ్, అధునాతన తయారీ రంగాలలో పరస్పర పూరక బలాలను ఉపయోగించుకుంటూ, అమెరికా కంపెనీలతో సహకారానికి గల అవకాశాలపై శ్రీ ముఖేష్ అంబానీ మరియు శ్రీ అనంత్ అంబానీ తమ దృక్పథాలను పంచుకున్నారు. ఈ సమావేశం పారిశ్రామిక దృక్పథాలను పంచుకోవడానికి మరియు పరస్పర వాణిజ్య ప్రయోజనాలు గల రంగాలను అన్వేషించడానికి ఒక నిర్మాణాత్మక అవకాశాన్ని కల్పించింది.
రాష్ట్ర కార్యదర్శి, రాయబారి గారి గౌరవప్రదమైన పర్యటనకు మేము అత్యంత కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. వారి పర్యటనకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.