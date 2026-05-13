  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Mulayam Singh Yadav's Younger Son Prateek Yadav Dies
Written By సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 13 May 2026 (11:13 IST)

Prateek Yadav: ములాయం సింగ్ యాదవ్ చిన్న కుమారుడు మృతి

Mulayam Singh Yadav
BY: సెల్వి
Publish: Wed, 13 May 2026 (11:11 IST) Updated: Wed, 13 May 2026 (11:13 IST)
google-news
Prateek Yadav
సమాజ్‌వాదీ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ములాయం సింగ్ యాదవ్ చిన్న కుమారుడు, అఖిలేష్ యాదవ్ సవతి సోదరుడు అయిన ప్రతీక్ యాదవ్ బుధవారం మరణించారని వర్గాలు తెలిపాయి. 38 ఏళ్ల ప్రతీక్ యాదవ్ అకస్మాత్తుగా అస్వస్థతకు గురవడంతో తెల్లవారుజామున సివిల్ ఆసుపత్రికి తరలించగా, అక్కడ ఆయన మరణించినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారని ఆ వర్గాలు తెలిపాయి. 
 
ఫిట్‌నెస్ పట్ల ఆసక్తి ఉన్న యాదవ్, క్రియాశీల రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నారు. అయితే, ఆయన భార్య అపర్ణా బిష్ట్ యాదవ్ బీజేపీలో చేరి, ప్రస్తుతం రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ ఉపాధ్యక్షురాలిగా ఉన్నారు. 
 
సమాజ్‌వాదీ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు, దివంగత ములాయం సింగ్ యాదవ్ చిన్న కుమారుడు, మాజీ సీఎం అఖిలేష్ యాదవ్ సోదరుడు ప్రతీక్ యాదవ్.. కొంతకాలంగా ఊపిరితిత్తుల సమస్యలతో బాధపడుతున్న ప్రతీక్, ఊపిరితిత్తుల్లో రక్తం గడ్డకట్టడంతో చికిత్స తీసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఉదయం ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో ఆసుపత్రికి తరలించారు. అంతలోపే ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. 
About Writer
సెల్వి

Ali apology : నటుడు అలీ సోప్ యాడ్ వివాదంతో క్షమాపణ చెప్పాడు

Ali apology : నటుడు అలీ సోప్ యాడ్ వివాదంతో క్షమాపణ చెప్పాడుసీనియర్ నటుడు అలీ ఏది చేసినా వివాదాలుగా మారడం జరుగుతూనే వుంది. తాజాగా ఆయన మ్యాజిక్ అనే ఓ సోప్ యాడ్ చేశారు. పూజ గదిలో కూర్చుని పూలను లక్మీదేవిని పూజిస్తుంటాడు. బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో వినిపిస్తున్న లక్ష్మీదేవి మంత్రాలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. అంతా బాగానే జరిగింది. అయితే ఇది బయటకు వచ్చాక హిందూ సంఘాల తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాయి. దానితో అలీ దానికి వివరణ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది.

Bunny Vas : మూడు మన చేతిలోనే ఉన్నాయి. కంటెంట్ మన చేతుల్లో లేదు : బన్నీవాస్

Bunny Vas : మూడు మన చేతిలోనే ఉన్నాయి. కంటెంట్ మన చేతుల్లో లేదు : బన్నీవాస్రూపాయి ఆదాయం అందరికీ పోయింది, పెద్ద సినిమాలకు కూడా ఆదాయం రూపాయి నుంచి అర్ధరూపాయికి పడిపోయింది. ఈరోజు సినిమాలు వందల కోట్లు కలెక్ట్ చేస్తున్నాయని మనం చూస్తున్నాం. కానీ ఆ కలెక్షన్లు నిజంగా ప్రేక్షకుల సంఖ్య పెరగడం వల్ల వచ్చినవి కాదు; టికెట్ రేట్లు, ఇతర ధరలు పెరగడం వల్ల వచ్చినవని మనందరం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే, సగటు ప్రేక్షకుడు థియేటర్‌కు రావడం తగ్గిపోయింది. వచ్చే కొద్దిమంది ప్రేక్షకుల మీదే అధిక భారం వేసి వసూళ్లు పెంచుకుని, దాన్నే భారీ కలెక్షన్లు అని చెప్పుకోవడం కన్నా పెద్ద తెలివితక్కువతనం ఇంకొకటి ఉండదు.

కన్నడ నటుడు దిలీప్ రాజ్ కన్నుమూత

కన్నడ నటుడు దిలీప్ రాజ్ కన్నుమూతప్రముఖ కన్నడ నటుడు, టెలివిజన్ నిర్మాత దిలీప్ రాజ్, గుండెపోటు కారణంగా బుధవారం కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 47 ఏళ్లు. మిలాన్, యూటర్న్ చిత్రాల్లోని తన నటనకు గాను విశేష గుర్తింపు పొందిన దిలీప్ రాజ్, తన భార్య, ఇద్దరు పిల్లలను విడిచి వెళ్లారు. ఈ నటుడు, నిర్మాత మరణవార్త కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమను దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. పలువురు అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు దిలీప్ రాజ్ కుటుంబ సభ్యులకు, సన్నిహితులకు తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు.

Ramcharan: ముంబైలో పెద్ది ట్రైలర్, భోపాల్‌లో స్పెషల్ మ్యూజికల్ ఈవెంట్

Ramcharan: ముంబైలో పెద్ది ట్రైలర్, భోపాల్‌లో స్పెషల్ మ్యూజికల్ ఈవెంట్మెగా మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ పెద్ట్రైదిలర్ ఈ నెల 18న ముంబైలో గ్రాండ్‌గా లాంచ్ కానుంది. రామ్ చరణ్, డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానాతో పాటు మూవీ టీమ్ మొత్తం ఈ ఈవెంట్‌కి హాజరు కానున్నారు. ట్రైలర్ లాంచ్ తర్వాత భోపాల్‌లో స్పెషల్ మ్యూజికల్ ఈవెంట్ కూడా ప్లాన్ చేశారు. ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్‌కి ఫ్యాన్స్ ఫిదా అవ్వడం పక్కా. మేకర్స్ పాన్ ఇండియా రిలీజ్‌కి భారీగా ప్రమోషన్స్ స్టార్ట్ చేశారు.

Prabhas Update: స్పిరిట్ లో ఫ్లాష్ బ్యాక్ సీన్స్ పోలీస్ సెట్‌లో షూట్ మొదలైంది

Prabhas Update: స్పిరిట్ లో ఫ్లాష్ బ్యాక్ సీన్స్ పోలీస్ సెట్‌లో షూట్ మొదలైందిరెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ చిత్రాలు వరస లైన్ లో వున్నాయి. ఒక్కో సినిమాను కొద్దిరోజులపాటు చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఆమధ్య కొద్దిరోజులపాటు ఫౌజీ సినిమా చిత్రీకరించారు. ఆ తర్వాత కల్కి 2 కూడా లైన్ లో వుంది. మరోవైపు సలార్ 2 చిత్రం కూడా చేయాల్సి వుంది. విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు సందీప్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో స్పిరిట్ చిత్రం రూపొందుతోంది. ఇటీవలే హైదరాబాద్ శివార్లో వేసిన సెట్లో షూటింగ్ జరుగుతుండగా అపశ్రుతి జరగడంలో ఆరోజు షూటింగ్ వాయిదా పడింది.