చెంబూరులో అలాంటి స్థితిలో 20 పిల్లులు మృతి.. సమాచారం ఇస్తే రూ.50వేలు కానుక
తూర్పు ముంబైలోని చెంబూర్ ప్రాంతంలో దాదాపు 20 పిల్లులు వికృతమైన ఛిద్రమైన స్థితిలో చనిపోయి కనిపించడంతో పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఈ దారుణ ఘటన నేపథ్యంలో, ఆ పిల్లుల మరణానికి కారణమైన వారిని పట్టుకోవడానికి, వారికి శిక్ష పడేలా చేయడానికి దోహదపడే సమాచారం అందించిన వారికి రూ. 50,000 వరకు బహుమతిని ప్రకటించినట్లు జంతు హక్కుల సంస్థ 'పీపుల్ ఫర్ ది ఎథికల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ యానిమల్స్' (పెటా) ఇండియా వెల్లడించింది.
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స్థానిక జంతు సంరక్షకురాలైన రుబీనా పఠాన్, పంజ్రాపోల్ ప్రాంతంలో కొంతకాలంగా వికృతం చేయబడిన పిల్లుల మృతదేహాలను కనుగొన్నట్లు పోలీసులకు తెలిపారు. ఆ తర్వాత పఠాన్, పెటా ఇండియా ప్రతినిధులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. గత వారం ఆమె ఆరు పిల్లుల మృతదేహాలను గుర్తించినట్లు అధికారి తెలిపారు.
భారతీయ న్యాయ సంహితలోని సంబంధిత సెక్షన్ల కింద, గుర్తు తెలియని వ్యక్తులపై ఆర్సీఎఫ్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేశారు. ఇంకా ఈ క్రూరమైన చర్యలకు పాల్పడిన వారిని గుర్తించడానికి పరిసర ప్రాంతాల్లోని సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలిస్తున్నట్లు పోలీసులు చెప్పారు.