ఇలాంటి కుర్రోళ్లకు తగిన గుణపాఠం నేర్పాలి.. జైలులో కొద్ది రోజులు ఉంచాల్సిందే... సుప్రీంకోర్టు

నిర్లక్ష్యపూరితంగా వాహనాలు నడుపుతూ రోడ్డు ప్రమాదాలకు, ఇతరుల మృతులకు కారణభూతులవుతున్న యువకులకు తగిన గుణపాఠం నేర్పాల్సిందేనని సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇలాంటి వ్యక్తులను కొద్ది రోజుల పాటు జైలులో ఉంచాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది. గత యేడాది ముంబైలో జరిగిన హిట్ అండ్ రన్ కేసులో నిందితుడుగా ఉన్న మిషార్ షా సుప్రీంంకోర్టులో ఒక పిటషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై జస్టిస్ దీపా శంకర్, జస్టి్ ఏజీ మాసిహ్లతో కూడిన ధర్మాసనం విచారణ జరిపి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇలాంటి అబ్బాయిలకు తగిన గుణపాఠం నేర్పించాల్సిందేనని వ్యాఖ్యానించింది. హిట్-అండ్-రన్ కేసులో బైక్పై వస్తోన్న వారిని అతివేగంగా తన కారుతో ఢీకొట్టడమే కాకుండా నిందితుడు అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడని, చేసిన నేరానికి గానూ అతడు కొద్ది రోజుల పాటు జైల్లోనే ఉండాలని ఆదేశించింది. గతేడాది ముంబైలోని వర్లీ ప్రాంతంలో శివసేన నేత రాజేశ్ షా కుమారుడు మిహిర్ షా మద్యం మత్తులో బీఎండబ్ల్యూ కారును వేగంగా నడుపుతూ ముందు వెళ్తున్న స్కూటీని ఢీకొట్టాడు. దీంతో స్కూటీపై ఉన్న దంపతులు ఎగిరిపడ్డారు. వేగంగా వెళ్తున్న కారు మహిళపై నుంచి దూసుకెళ్లడంతో కావేరి నక్వా (45) అక్కడికక్కడే మరణించగా.. ఆమె భర్త గాయపడ్డారు. ే అయితే, ప్రమాదం తర్వాత మిహిర్ ఘటనకు కొద్ది దూరంలో తన కారును వదిలేసి ఆటోలో అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. అనంతరం పోలీసులు అతడిని అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో బెయిల్ ఇవ్వాలని మిహిర్ ముంబై హైకోర్టులో పిటిషన్ వేయగా న్యాయస్థానం నిరాకరించింది. దీంతో అతడు సుప్రీంను ఆశ్రయించగా, ద్విసభ్య ధర్మాసనం తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది.