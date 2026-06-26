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ప్రయాణాల్లో ఎవ్వరితో గొడవపడొద్దు, కత్తులు పెట్టుకొస్తున్నారు, పొడిచేస్తున్నారు కూడా...
ఇపుడు చిన్న విషయానికే హత్యలు చేసేవరకూ వెళుతున్నారు కొంతమంది. పూర్తిగా సహనం అనేది వారిలో చచ్చిపోతోంది. చాలా స్వల్ప విషయానికే అవతలివారిని కడతేర్చడానికి వెనుకాడటంలేదు. ముంబై లోకల్ ట్రైనులో ఓ చిన్న విషయం దగ్గర ఓ యువకుడిని కత్తితో పొడిచి హతమార్చాడు ఓ వ్యక్తి. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
మంగళవారం రాత్రి భారీ వర్షం కురుస్తోంది. ఈ సమయంలో లోకల్ రైలులో ప్రయాణిస్తున్న మయాంక్ లోహర్ అనే 22 ఏళ్ల యువకుడు వర్షపు జల్లు లోపలకి పడుతుందని రైలు ద్వారం తలుపు మూసాడు. ఇంతలో పక్కనే వున్న 30 ఏళ్ల రమేష్... తలుపు తీయమని కోరాడు. లేదండీ లోపలకి వర్షం చినుకులు పడుతున్నాయి, వద్దని గట్టిగా చెప్పాడు మయాంక్. లోపల ఉక్కపోస్తుంది తలుపు తీయి అని మళ్లీ రెట్టించాడు రమేష్.
అందుకు ససేమిరా అన్నాడు మయాంక్. నా మాటకే ఎదురుచెపుతావా అంటూ తన బ్యాగులో వున్న కత్తిని బైటకు తీసి తోటి ప్రయాణికులు చూస్తుండగానే మయాంక్ ఛాతీ పైన, పొట్టలో ఇష్టం వచ్చినట్లు పొడిచేసాడు. దాంతో ఆ కుర్రవాడు అక్కడికక్కడే కుప్పకూలిపోయాడు. తన చేతిలో వున్న కత్తిని చూపుతూ తోటి ప్రయాణికులను భయపెడుతో మరో స్టేషను వస్తుందనగా కిందకు దిగి పరారయ్యాడు. బాధితుడిని ఆస్పత్రికి తరలించే లోపుగానే అతడు మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు. నిందితుడిని పోలీసులు గాలించి పట్టుకున్నారు. కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
Risk Review : ఘంటాడి క్రిష్ణ చేసిన రిస్క్ ప్రేక్షకులకు మరింత రిస్క్.. రివ్యూ
అప్పుడెప్పుడో 6టీన్స్ అనే సినిమాతో సంగీత దర్శకుడిగా పరియమై కొద్ది రోజులపాటు పేరు తెచ్చుకున్న ఘంటాడి కృష్ణ చాలా కాలం సినిమారంగానికి దూరంగా వున్నారు. చాలా ఏళ్ళనాడు అంటే డీమానిటేషన్ ముందు రిస్క్ అనే సినిమాకు దర్శకుడిగా పరిచయం అయ్యారు. అది ఎట్టకేలకు 2026, జూన్ 26న విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఏ గేమ్ ఆఫ్ యూత్ అనే కాప్షన్ కూడా జోడించారు. అంతా కొత్తవారితో తీసిన సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.
Khushbu: ఖుష్బూ కుమార్తె అవంతిక వివాహంలో అతిథులే హైలైట్ - భావోద్వేగంలో ఖుష్బూ
తమిళ నటి ఖుష్బూ దర్శకుడు సుందర్ ల కుమార్తె అవంతిక సుందర్ వివాహం ఇటీవలే అంగరంగవైభవంగా గోవాలో జరిగింది. బాలీవుడ్, టాలీవుడ్ రంగాలకు చెందిన అగ్ర హీరోలు తమ కుటుంబాలతో విచ్చేసి హాజరయ్యారు. వారంతా కూర్చొని వివాహ వేడుకలను చూస్తున్న వీడియోలు ఎక్కువగా అన్ని సోషల్ మీడియాలో కనిపించాయి. అయితే నూతన దంపతులను ఎక్కడా చూపించకుండా ఎందుకనో జాగ్రత్త పడ్డారు.
ఖుష్బూ సుందర్ పెద్ద కుమార్తె వివాహానికి హాజరు కాని విజయ్.. త్రిష మాత్రం?
నటి-రాజకీయ నాయకురాలు ఖుష్బూ సుందర్, చిత్రనిర్మాత సుందర్ సి దంపతుల పెద్ద కుమార్తె అవంతిక సుందర్ వివాహానికి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, నటుడు సి. జోసెఫ్ విజయ్ హాజరుకాలేదు. గోవాలోని ఒక రిసార్ట్లో జరిగిన ఈ వివాహ వేడుకకు దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమకు చెందిన అనేకమంది ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. విజయ్ హాజరుకాకపోయినప్పటికీ, నటి త్రిష కృష్ణన్ ఈ వేడుక కోసం గోవా వెళ్ళిన ప్రముఖ అతిథులలో ఒకరిగా నిలిచారు. వివాహ ఆహ్వానాన్ని స్వయంగా అందించడానికి ఖుష్బూ, ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఈ నెల ప్రారంభంలోనే చెన్నైలోని విజయ్ నివాసానికి వెళ్లి ఆయనను కలిశారు.
అనుష్క, ప్రభాస్, రానా ముగ్గరూ కలిసి బాహుబలి 3 వుంటుందని అనేశారు, వీడియో
ప్రపంచానికి తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీ సత్తా ఏమిటో చూపించిన చిత్రం బాహుబలి. ఈ చిత్రం రెండో భాగం ఏకంగా 2400 కోట్లు వసూలు చేసి ఇండియన్ సినీ ఇండస్ట్రీలోనే బ్లాక్ బస్టర్ రికార్డు సృష్టించింది. ఇక ఆ తర్వాత బాహుబలి 3 వస్తుందా అని చాలామంది ఆమధ్య చర్చలు చేసుకున్నారు. ఒకానొక సందర్భంలో ఎస్ఎస్ రాజమౌళి సైతం భవిష్యత్తులో బాహుబలి 3 రావచ్చని వెల్లడించారు. ఇప్పుడు అది నిజమయ్యే తరుణం వచ్చేసింది. బాహుబలి స్టార్ హీరోహీరోయిన్లయిన ప్రభాస్, రానా, అనుష్క ముగ్గరూ కలిసి బాహుబలి 3 వుంటుందని చెప్పేసారు.
బిగ్ బాస్ 10 సీజన్లో అడుగుపెట్టాలని వుంది, నన్ను సెలక్ట్ చేయండి: నంద్యాల ఎస్ఐ సెల్ఫీ వీడియో
Bigg Boss 10 సీజన్ ఫీవర్ అప్పుడే మొదలైనట్లుంది. దీనిగురించి ఇంకా ప్రకటనలు ఏమీ రానప్పటికీ నంద్యాల జిల్లా గడివేముల పోలీసు స్టేషనులో ఎస్ఐగా విధులు నిర్వహిస్తున్న నాగార్జున రెడ్డి (Nagarjuna Reddy) తనకు బిగ్ బాస్ 10 సీజన్లో అడుగుపెట్టే అవకాశం ఇవ్వాలంటూ సెల్ఫీ వీడియో తీసి పోస్ట్ చేసాడు. ఇది కాస్తా ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో ఎస్ఐ మాట్లాడుతూ... హలో బిగ్ బాస్, మీకు ఓ విజ్ఞప్తి. నేను ఎస్ఐగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నా. నేను గత బిగ్ బాస్ ఎపిసోడ్లు అన్నీ ఫాలో అవుతూ వచ్చా.