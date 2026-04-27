చికెన్ పులావ్ తర్వాత పుచ్చకాయ తిన్నారు.. అంతే దంపతులు, ఇద్దరు కుమార్తెల మృతి
Watermelon, chicken pulao,
పుచ్చకాయ తినడం వల్ల ముంబైలోని ఓ కుటుంబం మొత్తం ప్రాణాలు కోల్పోయింది. దక్షిణ ముంబైలోని తమ నివాసంలో జరిగిన కుటుంబ వేడుక అనంతరం పుచ్చకాయ తినడం వల్ల, ఫుడ్ పాయిజనింగ్ కావడంతో దంపతులు, వారి ఇద్దరు మైనర్ కుమార్తెలు మరణించారని పోలీసులు సోమవారం తెలిపారు.
బాధితులు అబ్దుల్లా (40), అతని భార్య నస్రీన్ (35), కుమార్తెలు జైనబ్ (13), ఆయేషా (16) ఏప్రిల్ 25న తమ జేజే మార్గ్ నివాసంలో తాము ఏర్పాటు చేసిన వేడుక ముగిసిన కాసేపటికే అస్వస్థతకు గురైనట్లు ఒక అధికారి పేర్కొన్నారు. ఆ కుటుంబం, మరో ఐదుగురు అతిథులతో కలిసి ప్రధాన భోజనంగా చికెన్ పులావ్ తిన్నారని, అతిథులు వెళ్లిపోయిన తర్వాత వారు పుచ్చకాయ తిన్నారని, ఆ వెంటనే వాంతులు, తలతిరగడం వంటి లక్షణాలు బయటపడ్డాయని పోలీసులు చెప్పారు. ఆ దంపతులను, పిల్లలను మొదట ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారని, అయితే వారి పరిస్థితి విషమించడంతో వారిని జేజే ఆసుపత్రికి మార్చారని, అక్కడ చికిత్స పొందుతూ మరణించారని ఆ అధికారి పేర్కొన్నారు.
కేవలం పులావ్ మాత్రమే తిన్నవారికి ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తకపోవడంతో, ప్రాథమికంగా చూస్తే ఇది పుచ్చకాయ తిన్న తర్వాత సంభవించిన కేసులా కనిపిస్తోందని ఆ అధికారి తెలిపారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.