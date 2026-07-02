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Written By ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 2 July 2026 (13:02 IST)

ముంబైలో కుంభవృష్టి - 8 గంటల్లో 200 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం

Rain
BY: ఠాగూర్
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (13:01 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (13:02 IST)
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దేశ రాజధాని ఢిల్లీ తోపాటు ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ముంబై మహానగరంలో గత 8 గంటల్లో దాదాపు 200 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. దాదర్‌, పార్లే, హింద్‌మాతా, చార్‌కోప్‌, వర్లీ, గోరేగావ్‌, అంధేరీల్లోని పల్లపు ప్రదేశాల్లో భారీగా వర్షపు నీరు నిలిచింది. లోకల్‌ రైళ్లపై వరద నీటి ప్రభావం పడింది. చాలా చోట్ల పట్టాలు నీటమునిగాయి. పలు రైళ్లు షెడ్యూల్‌ కంటే ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. 
 
గురువారం రాత్రి, శుక్రవారం ఉదయం ముంబై, శివారు ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. గంటకు 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీయవచ్చని పేర్కొంది. గురువారం రాత్రి సముద్రంలో అత్యధికంగా అలలు 4.27 మీటర్ల ఎత్తుకు వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు పేర్కొంది.
 
మరోవైపు, నైరుతి రుతుపవనాలు నేడు ఢిల్లీకి చేరుకొన్నట్లు వాతావరణశాఖ ప్రకటించింది. సాధారణంగా రావాల్సిన దానికంటే దాదాపు ఐదు రోజులు ఆలస్యమైంది. రుతుపవనాల ప్రభావంతో ఢిల్లీలోని చాలా చోట్ల వర్షాలు కురిశాయి. నేడు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. 
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ఠాగూర్

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