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ముంబైలో కుంభవృష్టి - 8 గంటల్లో 200 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం
దేశ రాజధాని ఢిల్లీ తోపాటు ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ముంబై మహానగరంలో గత 8 గంటల్లో దాదాపు 200 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. దాదర్, పార్లే, హింద్మాతా, చార్కోప్, వర్లీ, గోరేగావ్, అంధేరీల్లోని పల్లపు ప్రదేశాల్లో భారీగా వర్షపు నీరు నిలిచింది. లోకల్ రైళ్లపై వరద నీటి ప్రభావం పడింది. చాలా చోట్ల పట్టాలు నీటమునిగాయి. పలు రైళ్లు షెడ్యూల్ కంటే ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి.
గురువారం రాత్రి, శుక్రవారం ఉదయం ముంబై, శివారు ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. గంటకు 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీయవచ్చని పేర్కొంది. గురువారం రాత్రి సముద్రంలో అత్యధికంగా అలలు 4.27 మీటర్ల ఎత్తుకు వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు పేర్కొంది.
మరోవైపు, నైరుతి రుతుపవనాలు నేడు ఢిల్లీకి చేరుకొన్నట్లు వాతావరణశాఖ ప్రకటించింది. సాధారణంగా రావాల్సిన దానికంటే దాదాపు ఐదు రోజులు ఆలస్యమైంది. రుతుపవనాల ప్రభావంతో ఢిల్లీలోని చాలా చోట్ల వర్షాలు కురిశాయి. నేడు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.
Jana Nayagan: సీఎం విజయ్ చివరి సినిమా : జన నాయగన్ రిలీజ్కు రంగం సిద్ధం?
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ చివరి చిత్రం యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'జన నాయగన్' రిలీజ్కు రంగం సిద్ధం అయ్యింది. దర్శకుడు హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకున్న ఈ సినిమా సెన్సార్ బోర్డ్ నుండి అనుమతి పొందనుంది. అందుకే ఈ చిత్రాన్ని జూలైలోనే విడుదల చేసే అవకాశాన్ని చిత్ర బృందం పరిశీలిస్తోందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే, సినిమా విడుదల తేదీకి సంబంధించి ఇప్పటివరకు ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.
Rajinikanth :రజనీకాంత్ జైలర్ 2 నుంచి తాజా అప్ డేట్ ప్రకటించిన సన్ పిక్చర్స్
సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ తాజా చిత్రం 'జైలర్ 2'. జైలర్ కు సీక్వెల్ గా రాబోతున్న ఈ సినిమాలో సమకాలీన అంశాలు కూడా పొందుపర్చే దిశలో వున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ సీక్వెల్ విడుదల తేదీని ప్రకటించడానికి చిత్ర బృందం సిద్ధమవుతుండటంతో, ఈ చిత్రం మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది.
Akhil: అఖిల్ అక్కినేని రగ్గడ్ లెనిన్ ట్రైలర్ 10 మిలియన్ల దాటి ఉత్సాహానిచ్చింది
విశాఖపట్నంలో జూన్ 30న విడుదలైన లెనిన్ ట్రైలర్ అభిమానుల్లో కొత్త ఉత్సాహం చూపింది. అక్కినేని నాగార్జున సినిమాపై పూర్తి నమ్మకంతో వున్నారు. రెండుసార్లు వాయిదా పడినా మూడోసారి గట్టి సక్సెస్ ఇస్తాడని అఖిల్ కు మంచి సినిమా అవుతుందని వెల్లడించారు. ఇక ట్రైలర్ పరంగా చూస్తే, ప్రేమ, కుటుంబ కలహాలు, పరువు హత్యల వంటి సామాజిక అంశాలతో కూడిన ఒక గ్రామీణ యాక్షన్ డ్రామాలో అఖిల్ ఒక సామాన్య యువకుడి పాత్రలో కనిపించాడు.
రజనీకాంత్ 'జైలర్ 2' చిత్రీకరణ పూర్తి
Sureshbabu: నాగబంధం సెట్ అభిషేక్ చూడమని చెప్పారు, అద్భుతమైన విజువల్స్ వున్నాయి : డి. సురేష్ బాబు
విరాట్ కర్ణ హీరోగా అభిషేక్ నామా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'నాగబంధం – ది సీక్రెట్ ట్రెజర్'. నిక్ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై కిషోర్ అన్నపురెడ్డి, నిశిత నాగిరెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని భారీ బడ్జెట్ తో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. నభా నటేష్, ఐశ్వర్య మీనన్, జగపతిబాబు, మహేష్ మంజ్రేకర్, రిషభ్ సావ్నీ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. జూలై 3న ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా ప్రీరిలీజ్ నిర్వహించారు. నిర్మాత సురేష్ బాబు ఈ వేడుకకు ముఖ్య అతిథి గా హాజరయ్యారు.