400 మీటర్ల దూరానికి రూ.18 వేలు వసూలు.. ఎక్కడ?
భారత్లోని పర్యాటక అందాలు తిలకించేందుకు వచ్చిన అమెరిక పర్యాటకురాలికి చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఓ ట్యాక్సీ డ్రైవర్ భారీ మోసానికి పాల్పడ్డారు. దేశ వాణిజ్య రాజధానిలో ఈ ఘరానా మోసం వెలుగు చూసింది. కేవలం 400 మీటర్ల ప్రయాణ దూరానికి రూ.18 వేలు వసూలు చేశాడు. ఈ మేరకు బాధితారులు చేసిన ట్వీట్ వైరల్ కావడంతో ముంబై పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఆ ట్యాక్సీడ్రైవరమను అదుపులోకి తీసున్నారు.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, అర్జెంటీనా అరియానో అనే ఎక్స్ ఖాతా కలిగిన ఒకరు పోస్టు పెట్టారు. 'ఇటీవల ముంబైలో దిగి స్టార్ హోటల్కు వెళ్లేందుకు ఓ ట్యాక్సీని మాట్లాడుకున్నాం. డ్రైవర్, మరో వ్యక్తి తొలుత మమ్మల్ని తెలియని ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లారు. మా నుంచి రూ.18,000 వసూలు చేసి.. ఆ తర్వాత 400 మీటర్ల దూరంలోని ఓ హోటల్ వద్ద దింపారు’ అని రాసుకొచ్చారు.
ఈ క్రమంలోనే ఆ ట్యాక్సీకి సంబంధించిన వివరాలు కూడా యూజర్ వెల్లడించారు. ఈ పోస్టు కాస్తా వైరల్ అవడంతో పోలీసుల కంటపడింది. దీన్ని సుమోటోగా తీసుకొని ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి మూడు గంటల్లో ట్యాక్సీ డ్రైవర్ దేశరాజ్ యాదవ్ను అదుపులోకి తీసుకొన్నారు. ఆ పర్యాటకురాలిని సంప్రదించేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ అది సాధ్యం కాలేదని అధికారులు తెలిపారు. దేశరాజ్ను విచారించగా.. ఆ మహిళను అంధేరీ ఈస్ట్ చుట్టూ 20 నిమిషాలు తిప్పి ఆ తర్వాత అదే ప్రాంతానికి తిరిగి తీసుకొచ్చి పక్కనే ఉన్న హోటల్ వద్ద దింపినట్లు అతడు అంగీకరించాడని అధికారులు తెలిపారు. అతడిపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.