గెటౌట్ ఆఫ్ హియర్ అంటూ మహారాష్ట్ర మంత్రిపై మహిళ చిందులు.. వీడియో వైరల్...
మహారాష్ట్ర మంత్రిపై ఓ మహిళ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ఆమోదం పొందకుండా విపక్ష పార్టీలు అడ్డుకున్నాయి. ఈ చర్యకు నిరసనగా ముంబై మహానగరంలో బీజేపీ మహిళా విభాగం సంకల్ప యాత్ర పేరులో ఓ ర్యాలీని నిర్వహించింది. దీంతో తీవ్రంగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. ఈ ట్రాఫిక్లో చిక్కుకున్న ఓ మహిళకు ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంది. తన బిడ్డను పికప్ చేసుకోవడానికి వచ్చిన ఆమె ట్రాఫిక్లో గంటల తరబడి నిలబడాల్సి వచ్చింది. దీంతో తీవ్ర ఆగ్రహంతో పాటు అసహనానికి గురైంది. దీంతో ఆమె నేరుగా ర్యాలీ జరిగే ప్రాంతంలో ఉన్న మంత్రి గిరీష్ మహాజన్ను నిలదీసింది.
తన ఆగ్రహాన్ని, అసహాన్ని వ్యక్తం చేసింది. మీ నిరసనలేవో పక్కనే ఉన్న ఖాళీ మైదానంలో చేసుకోండి. ప్రజలను ఎందుకు ఇబ్బంది పెడతారు అంటూ మంత్రిని నిలదీశారు. మంత్రితో పాటు మరికొందరు అధికారులు, పోలీసులు ఆమెను శాంతపరిచేందుకు ప్రయత్నించారు. కానీ ఆమె మాత్రం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూనే గెటౌట్ ఆఫ్ హియర్, షటఫ్, షటఫ్ అంటూ మండిపడ్డారు. దీంతో మంత్రి గిరీష్ ఆమెను శాంతపరుస్తూ అక్కడ నుంచి మెల్లగా జారుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే, ఆ మహిళ మంత్రిని, పోలీసులను ఉద్దేశించి వాడిన భాషపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.