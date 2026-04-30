పొరపాటున ఇంటి మెయిన్ డోర్ తెరిచిన మహిళ... కాపలా ఉన్న డెలివరీ బాయ్
ముంబై మహానగరంలో ఓ డెలివరీ ఏజెంట్ చూపిన నిజాయితీ, దయకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు నెటిజన్లను అమితంగా ఆకర్షించింది. ఓ మహిళ పొరపాటున ఇంటి ప్రధాన ద్వారం తెరిచి ఉంచి బయటకు వెళ్లిపోయింది. ఆ మహిళ తిరిగి ఇంటికి వచ్చేత వరకు ఇల్లు సురక్షితంగా ఉండేలా ఓ డెలివరీ బాయ్ కాపలాగా ఉన్నాడు. ఆందోళన కలిగించాల్సిన ఈ సంఘటన, ఒక ఊహించని మంచి అనుభవంగా మారింది.
దివ్య ఉన్ని అనే మహిళ తన ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్తూ పొరపాటున మెయిన్ డోర్ తెరిచే ఉంచారు. ఆమె పార్శిల్ ఇవ్వడానికి వచ్చిన డెలివరీ ఏజెంట్ ఈ విషయాన్ని గమనించాడు. వెంటనే ఆమెకు ఫోన్ చేసి 'మీ ఇంటి తలుపు తెరిచి ఉంది, ప్యాకేజీని లోపల పెడుతున్నాను' అని చెప్పాడు. అయితే, కేవలం పార్శిల్ ఇచ్చి వెళ్లకుండా దివ్య తిరిగి వచ్చేవరకు అక్కడే ఉండి ఇంటికి కాపలా కాశాడు.
దివ్య ఇంటికి తిరిగి రాగా, తలుపు పూర్తిగా తెరిచి ఉండటం, బయట అన్జద్ అనే ఆ డెలివరీ ఏజెంట్ నిలబడి ఉండటం గమనించారు. ఈ ఘటనను ఆమె వీడియో తీసి ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేశారు. తన ఇంటిని కాపాడినందుకు ఆమె అతనికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ వీడియో ఆన్లైన్లో వైరల్ కావడంతో డెలివరీ ఏజెంట్ అన్జద్ నిజాయతీని నెటిజన్లు పెద్ద ఎత్తున ప్రశంసిస్తున్నారు. ఇలాంటి నిజాయతీకి గుర్తింపు దక్కాలని సలహా ఇస్తున్నారు.