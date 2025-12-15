డిసెంబర్ 16-22వరకు కర్ణాటక, తమిళనాడు, తెలంగాణల్లో రాష్ట్రపతి పర్యటన

Murmu రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము డిసెంబర్ 16 నుంచి 22వరకు కర్ణాటక, తమిళనాడు, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో పర్యటిస్తారు. డిసెంబర్ 16న కర్ణాటకలోని మాండ్య జిల్లా మలవల్లిలో ఆది జగద్గురువులు శ్రీ శివరాత్రేశ్వర శివయోగి మహాస్వామీజీ 1066వ జయంతి ఉత్సవాలను రాష్ట్రపతి ప్రారంభిస్తారు. డిసెంబర్ 17న తమిళనాడులోని వెల్లూరులోని గోల్డెన్ టెంపుల్లో రాష్ట్రపతి దర్శనం, హారతి చేస్తారు. తరువాత, ఆమె శీతాకాల విడిది కోసం సికింద్రాబాద్లోని బొలారంలోని రాష్ట్రపతి నిలయం చేరుకుంటారు. డిసెంబర్ 19న, రాష్ట్రపతి తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ హైదరాబాద్లో నిర్వహిస్తున్న పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ల చైర్పర్సన్ల జాతీయ సదస్సును ప్రారంభిస్తారు. సోమవారం రాష్ట్రపతి సచివాలయం విడుదల చేసిన ప్రకటనలో డిసెంబర్ 20న, బ్రహ్మకుమారీస్ శాంతి సరోవర్ తన 21వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని హైదరాబాద్లో నిర్వహించే భారతదేశం శాశ్వత జ్ఞానం: శాంతి, ప్రగతికి మార్గాలు అనే సదస్సులో రాష్ట్రపతి ప్రసంగిస్తారు.