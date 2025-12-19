అధికార మత్తులో మునిగిన బీహార్ సీఎం నితీష్ క్షమాపణ చెప్పాల్సిందే
బీహార్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ అధికార మత్తులో కూరుకుపోయి నీచమైన చర్యకు పాల్పడ్డారంటూ కాశ్మీరుకి చెందిన ఇస్లామ్ మతాధికారి మిర్వైజ్ మౌల్వి ఒమర్ అన్నారు. శుక్రవారం ప్రార్థనలకు ముందు, కాశ్మీర్కు చెందిన ప్రముఖ ఇస్లామిక్ మతాధికారి మిర్వైజ్ మౌల్వి ఒమర్ ఫరూక్ తన ప్రసంగంలో ఈ సంఘటనను ప్రస్తావించారు. బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నీచమైన ప్రవర్తన ఒక మహిళ యొక్క వ్యక్తిగత గౌరవాన్ని ఉల్లంఘించిందని అన్నారు. ఆయన చర్యలు అనైతికమైనవి. ఏ అధికారం లేదా పదవి మరొక వ్యక్తి ఆత్మగౌరవాన్ని అవమానించే హక్కును ఇవ్వదని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఉన్నత స్థానంలో ఉన్న ఎవరైనా ఒకరి గౌరవాన్ని బహిరంగంగా ఉల్లంఘిస్తే, అది చాలా తీవ్రమైన, కలతపెట్టే మనస్తత్వాన్ని సూచిస్తుందని మిర్వైజ్ మౌల్వి ఒమర్ ఫరూక్ అన్నారు. విచారకరమైన విషయం ఏమిటంటే, తన చర్యలకు క్షమాపణ చెప్పే బదులు బీహార్ ముఖ్యమంత్రి దానిని సాధారణీకరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆయన అన్నారు. కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు, మీడియా సంస్థలు కూడా ఈ అభ్యంతరకరమైన సంఘటనను మహిళా సాధికారతకు సంబంధించిన సమస్యగా చిత్రీకరించడం ద్వారా సమర్థించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఉద్దేశపూర్వకంగా చర్చను హిజాబ్ సమస్యలోకి లాగుతున్నాయని విమర్శించారు.
బీహార్ సీఎం నితీష్ ఆమధ్య ఆయుష్ వైద్యుల నియామక పత్రాలను అందజేస్తున్న క్రమంలో ముస్లిం మహిళ వేసుకున్న హిజాబ్ను తొలగించి అందరినీ నిశ్చేష్టులను చేసారు. ఆ కారణంగా సదరు ముస్లిం మహిళ తన వైద్య పోస్టుకి రాజీనామా చేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.