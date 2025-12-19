శుక్రవారం, 19 డిశెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 19 డిశెంబరు 2025 (17:05 IST)

అధికార మత్తులో మునిగిన బీహార్ సీఎం నితీష్ క్షమాపణ చెప్పాల్సిందే

Nitish Kumar removes Muslim woman-s hijab
బీహార్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ అధికార మత్తులో కూరుకుపోయి నీచమైన చర్యకు పాల్పడ్డారంటూ కాశ్మీరుకి చెందిన ఇస్లామ్ మతాధికారి మిర్వైజ్ మౌల్వి ఒమర్ అన్నారు. శుక్రవారం ప్రార్థనలకు ముందు, కాశ్మీర్‌కు చెందిన ప్రముఖ ఇస్లామిక్ మతాధికారి మిర్వైజ్ మౌల్వి ఒమర్ ఫరూక్ తన ప్రసంగంలో ఈ సంఘటనను ప్రస్తావించారు. బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నీచమైన ప్రవర్తన ఒక మహిళ యొక్క వ్యక్తిగత గౌరవాన్ని ఉల్లంఘించిందని అన్నారు. ఆయన చర్యలు అనైతికమైనవి. ఏ అధికారం లేదా పదవి మరొక వ్యక్తి ఆత్మగౌరవాన్ని అవమానించే హక్కును ఇవ్వదని ఆయన పేర్కొన్నారు.
 
ఉన్నత స్థానంలో ఉన్న ఎవరైనా ఒకరి గౌరవాన్ని బహిరంగంగా ఉల్లంఘిస్తే, అది చాలా తీవ్రమైన, కలతపెట్టే మనస్తత్వాన్ని సూచిస్తుందని మిర్వైజ్ మౌల్వి ఒమర్ ఫరూక్ అన్నారు. విచారకరమైన విషయం ఏమిటంటే, తన చర్యలకు క్షమాపణ చెప్పే బదులు బీహార్ ముఖ్యమంత్రి దానిని సాధారణీకరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆయన అన్నారు. కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు, మీడియా సంస్థలు కూడా ఈ అభ్యంతరకరమైన సంఘటనను మహిళా సాధికారతకు సంబంధించిన సమస్యగా చిత్రీకరించడం ద్వారా సమర్థించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఉద్దేశపూర్వకంగా చర్చను హిజాబ్ సమస్యలోకి లాగుతున్నాయని విమర్శించారు.
 
బీహార్ సీఎం నితీష్ ఆమధ్య ఆయుష్ వైద్యుల నియామక పత్రాలను అందజేస్తున్న క్రమంలో ముస్లిం మహిళ వేసుకున్న హిజాబ్‌ను తొలగించి అందరినీ నిశ్చేష్టులను చేసారు. ఆ కారణంగా సదరు ముస్లిం మహిళ తన వైద్య పోస్టుకి రాజీనామా చేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
 

Balakrishna: వారణాసిని సందర్శించి దైవ ఆశీస్సులు తీసుకున్న అఖండ2 టీమ్

Balakrishna: వారణాసిని సందర్శించి దైవ ఆశీస్సులు తీసుకున్న అఖండ2 టీమ్గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను అఖండ భారత్ బ్లాక్ బస్టర్ 'అఖండ 2: ది తాండవం. ఈ ప్రతిష్టాత్మకమైన చిత్రాన్ని 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్ పై రామ్ ఆచంట, గోపి ఆచంట నిర్మించారు. ఎం తేజస్విని నందమూరి సమర్పించారు. డిసెంబర్ 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా రిలీజైన ఈ చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ రెస్పాన్స్ తో హౌస్ ఫుల్ కలెక్షన్స్ తో రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటిశ్రీను వారణాసి సందర్శించుకున్నారు.

Chiranjeevi: మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు లో మెగాస్టార్ స్టైలిష్ లుక్స్ విడుదల

Chiranjeevi: మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు లో మెగాస్టార్ స్టైలిష్ లుక్స్ విడుదలమెగాస్టార్ చిరంజీవి తాజా సినిమా మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు కోసం ఆయన స్టైలిష్ లుక్ లను చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసింది. ఎరుపురంగు చొక్కాతో స్టయిలిష్ గా నిలుకోవడం, నలుపు చొక్కా, ప్యాంటు ధరించి, అత్యంత స్టైలిష్‌గా మరో లుక్ ను కూడా రిలీజ్ చేసింది. చక్కగా తీర్చిదిద్దిన గడ్డం, కళ్లద్దాలు, ఆయన సన్నని, ఫిట్ అయిన రూపానికి మరింత అందాన్ని చేకూర్చేలా చిరంజీవి లుక్ లు వున్నాయి.

Ram charan: మగధీర అంత హిట్ ఛాంపియన్ కూడా కావాలని కోరుకుంటున్నా : రామ్ చరణ్

Ram charan: మగధీర అంత హిట్ ఛాంపియన్ కూడా కావాలని కోరుకుంటున్నా : రామ్ చరణ్స్వప్న సినిమాస్ అప్ కమింగ్ మూవీ 'ఛాంపియన్'. రోషన్, అనస్వర రాజన్ లీడ్ రోల్స్ పోషిస్తున్నారు. ప్రదీప్ అద్వైతం దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. జీ స్టూడియోస్ సమర్పణ లో ఆనంది ఆర్ట్ క్రియేషన్స్, కాన్సెప్ట్ ఫిల్మ్స్‌తో కలిసి నిర్మిస్తున్నారు. మిక్కీ జే మేయర్ అందించిన పాటలు చార్ట్ బస్టర్ అయ్యాయి. డిసెంబర్ 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా మెగాపవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ చీఫ్ గెస్ట్ గా ఈ సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ చాలా గ్రాండ్ గా జరిగింది

Sara Arjun: సారా అర్జున్‌ నా కూతురులాంటిది.. చూసేవారి కళ్ళలోనే లోపం ఉంది - రాకేష్ బేడీ

Sara Arjun: సారా అర్జున్‌ నా కూతురులాంటిది.. చూసేవారి కళ్ళలోనే లోపం ఉంది - రాకేష్ బేడీబాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణవీర్ సింగ్ నటించిన 'ధూరందర్' చిత్రం వార్తల్లో నిలిచింది. ఈ సినిమా ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ కార్యక్రమంలో రాకేష్ బేడీ 20 ఏళ్ల సారా అర్జున్‌ను ముద్దు పెట్టుకుంటున్న వీడియో ఒకటి వైరల్ అయింది. ఆమె డ్రెస్ షాలును కూడా ఆయన తొక్కిపట్టుకున్న వీడియో నెట్టింట వైరల్ అయ్యింది. ఇంకా దీనిపై ట్రోల్ మొదలైనాయి. ఈ చర్యతో రాకేష్ బేడీ విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆ విమర్శలపై స్పందించారు. ఈ సినిమాలో రాకేష్ బేడీ రాజకీయ నాయకుడి పాత్రను పోషిస్తున్నాడు. సారా ఆయన కుమార్తె పాత్రలో నటిస్తోంది.

కేజీఎఫ్ కో డైరక్టర్ కీర్తన్ కుమారుడి మృతి.. సంతాపం వ్యక్తం చేసిన పవన్ కల్యాణ్

కేజీఎఫ్ కో డైరక్టర్ కీర్తన్ కుమారుడి మృతి.. సంతాపం వ్యక్తం చేసిన పవన్ కల్యాణ్కన్నడ చిత్రం కేజీఎఫ్: చాప్టర్ 2 సహ దర్శకుడు కీర్తన్ నాగగౌడ తన ఐదేళ్ల కుమారుడు చిరంజీవి సోనార్ష్ కె నాగగౌడ లిఫ్ట్ ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ సంఘటన కొన్ని రోజుల క్రితం జరిగింది. ఆ బాలుడు తన తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా లిఫ్ట్‌లోకి ప్రవేశించి, అందులో చిక్కుకుపోయినట్లు సమాచారం. కీర్తన్ తన కుమారుడి మరణ వార్తను ధృవీకరించారు. చిన్నారి సోనార్ష్ ఎవరికీ చెప్పకుండా లిఫ్ట్‌లోకి ప్రవేశించి, అందులో చిక్కుకుపోయి, కిందపడి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. సహాయక బృందం ఆ చిన్నారిని రక్షించడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ, అది విఫలమైంది.

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?బాదములు. బాదం పప్పులతో ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు తెలిస్తే వాటిని వదిలిపెట్టరు. వీటిని తింటుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రతిరోజు 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే శరీరంలోని కొవ్వు కరిగిపోతుంది. కేశాలు బలంగా వుండేందుకు బాదములు సాయపడతాయి. బాదం పప్పులు తింటుంటే గుండె సమస్యలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవచ్చు. చర్మంపై ముడతలు రాకుండా కాంతివంతంగా వుంచేందుకు బాదములు దోహదపడతాయి. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు ప్రతిరోజూ 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది. మెదడు ఆరోగ్యానికి, జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి బాదములు ఉపయోగపడతాయి.

2035 నాటికి భారతదేశాన్ని తలసేమియా రహితంగా మార్చడమే లక్ష్యం

2035 నాటికి భారతదేశాన్ని తలసేమియా రహితంగా మార్చడమే లక్ష్యంఆసియా తలసేమియా కాన్‌క్లేవ్(ఏటిసి)ని జనవరి 10 మరియు 11, 2026 తేదీలలో హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించబోతున్నట్లు తలసేమియా అండ్ సికిల్ సెల్ సొసైటీ (TSCS) వెల్లడించింది. భారతదేశంతో పాటుగా ఆసియా దేశాల నుంచి ప్రముఖ వైద్యులు, విధాన నిర్ణేతలు, పరిశోధకులు, ప్రభుత్వేతర సంస్థలు, రోగి సమూహాలు ఈ సదస్సులో పాల్గొననున్నాయి . దేశంలో అత్యంత తీవ్రమైనప్పటికీ నివారించగల జన్యు రక్త రుగ్మతలలో ఒకటైన తలసేమియాకు సమన్వయ ప్రతిస్పందనపై చర్చించనున్నట్లు తెలిపింది.

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?జీడిపప్పు, బాదం, పిస్తా, ఎండుద్రాక్ష, ఖర్జూరం, వాల్‌నట్‌లు, ఎండుద్రాక్ష, క్రాన్‌బెర్రీస్, నట్స్ మొదలైన వాటిని మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌లో కలుపుకుని తింటారు. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడం వల్ల కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌తో రోజు ప్రారంభించడం వల్ల రోజంతా ఎనర్జీ లెవెల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. మిక్స్డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌ను ఉదయాన్నే తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అనేక పోషకాలు అందుతాయి. కడుపు నిండినప్పుడు, ఆకలి తక్కువగా ఉంటుంది, అంటే బరువు తగ్గడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయి అదుపులో ఉంటుంది. బలహీనత దూరమవుతుంది. వీటితో బలం పొందుతారు.

దేశ తొలి మిస్ ఇండియా మెహర్ ఇకలేరు...

దేశ తొలి మిస్ ఇండియా మెహర్ ఇకలేరు...భారతదేశ తొలి మిస్ ఇండియా, ప్రఖ్యాత ఫ్యాషన్ జర్నలిస్ట్ మెహర్ కాస్టలినో (81) ఇకలేరు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ వచ్చిన ఆమె బుధవారం తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆమెకు కుమారుడు, కోడలు, కుమార్తె ఉన్నారు.

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభం

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభంసిప్లా ఈరోజు దేశంలోని అత్యంత తీవ్రమైన ఆరోగ్య సవాళ్లలో రెండయిన ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ (T2DM) నిర్వహణ కోసం ఒక వారం పాటు ఇంజెక్ట్ చికిత్స అయిన యుర్పీక్(టిర్జెపటైడ్)ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. లిల్లీ డిసిజిఐ (DCGI) ఆమోదం పొందిన తర్వాత, భారతదేశంలో లిల్లీ యొక్క రెండవ బ్రాండ్ అయిన యుర్పీక్‌ను పంపిణీ చేయడానికి, ప్రోత్సహించడానికి సిప్లాకు హక్కులు ఉన్నాయి. ఈ ఆవిష్కరణ గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, సిప్లా లిమిటెడ్ గ్లోబల్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ అచిన్ గుప్తా ఇలా అన్నారు.
