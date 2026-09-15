హరిద్వార్ గంగాఘాట్లో టూపీస్తో మహిళ స్నానం.. వీడియోపై రచ్చ రచ్చ (video)
హరిద్వార్ గంగాఘాట్లో మహిళ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. మై బాడీ మై ఛాయిస్ వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోలో ఓ మహిళ టూపీస్ ధరించి హరిద్వార్ గంగా నదిలో స్నానం చేయడం ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్గా మారింది.
My Body My Choice
హరిద్వార్లోని గంగా ఘాట్ వద్ద చిత్రీకరించినట్లు చెబుతున్న ఈ వీడియోలో అభ్యంతరకర దుస్తులతో కనిపించింది. వీడియో వైరల్ అయిన వెంటనే పలువురు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు స్పందించారు. పవిత్ర గంగా నదిని, హరిద్వార్ వంటి ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాన్ని గౌరవించాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపైనా ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ ఉన్నంత మాత్రాన పవిత్ర స్థలాల్లో మర్యాదలు, సంస్కృతిని విస్మరించకూడదంటూ పలువురు పోస్టులు చేశారు. అయితే మరో వర్గం మాత్రం ఈ విమర్శలను ప్రశ్నిస్తోంది.
ఘాట్ల వద్ద పురుషులు కూడా సాధారణంగా తక్కువ దుస్తులతో స్నానం చేస్తుంటారని, మహిళల విషయంలో మాత్రమే ఇలాంటి విమర్శలు రావడం డబుల్ స్టాండర్డ్స్ కాదా? అని ప్రశ్నిస్తోంది. ఏదైతేనేం వీడియో మాత్రం ఇప్పటికీ నెట్టింట వైరల్గా మారి మిలియన్ల వ్యూస్ సాధిస్తోంది.
If this is genuinely #Haridwar, then this is not “boldness.” It is a shameful lack of manners, civic sense and respect for a sacred place.— ShoneeKapoor (@ShoneeKapoor) September 15, 2026
This woman may have every right to dress as she chooses, but basic decency also means understanding where you are. Haridwar and the Ganga… pic.twitter.com/QQ2eMOC8d9