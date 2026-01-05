viral video మా అమ్మాయి డాక్టర్, పెళ్లి చేద్దామని అబ్బాయిల్ని చూస్తుంటే అంతా అంకుల్స్లా వుంటున్నారు
సోషల్ మీడియాలో ఇపుడు ఓ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అందులో ఓ మహిళ తమ కుమార్తెకి వివాహం చేసేందుకు అబ్బాయిల్ని వెతుకుతుంటే వచ్చినవారంతా 30 ఏళ్లకే అంకుల్స్ మాదిరిగా ముదిరిపోయి కనిపిస్తున్నారంటూ చెబుతోంది. తమ కుమార్తె ఎంబీబీఎస్, ఎమ్.డి పూర్తి చేసి ప్రస్తుతం ఓ ప్రముఖ ఆస్పత్రిలో వైద్యురాలిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తోందని తెలియజేసింది.
ఐతే తను చాలా అందంగా వుంటుందనీ, ఆమె వైద్యురాలు కనుక మరో వైద్యుడికి ఇచ్చి చేద్దామని వెతుకుతుంటే తమ అమ్మాయికి తగిన వరుడు కనబడటంలేదని చెప్పుకొచ్చింది. చూసినవారంతా ఒకరు వయసు పైబడినట్లు ముఖం ముడుతలతో వుంటుంటే మరికొంతమంది బట్టతలలతో అంకుల్స్ మాదిరి కనిపిస్తున్నారు.
ఇక వైద్య వృత్తిలో తగిన వరుడు రాడని తెలిసి ఇతర విభాగాలు... అంటే ఇంజినీరింగ్, వ్యాపారం ఇలాంటివారిని చూస్తుంటే వారు కూడా ఇలాగే వుంటున్నారనీ, మరికొందరు పొద్దస్తమానం టెన్షన్లతో ఫోన్లే లోకంగా వుంటున్నట్లు ఆమె చెప్పుకొచ్చింది. కొంతమంది నచ్చినప్పటికీ వారికి సరైన విద్య, స్తోమత వుండటంలేదని వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం ప్రతి ఒక్కరు ఆరోగ్యం గురించి పట్టించుకోకుండా డబ్బే ప్రధానంగా జీవితాన్ని గడుపుతుండటం వల్ల ఇలా వృద్ధులు మాదిరిగా కనబడుతున్నట్లు అర్థమవుతోంది.