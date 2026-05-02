నా గుండె ముక్కలైంది, యమునా నదిపై నాకిప్పుడు ద్వేషం కలుగుతోంది: సినీ నటి కస్తూరి
జబల్ పూర్ పడవ ప్రమాదంలో గుండెలను పిండేసే తల్లీకొడుకుల మృతిపై సినీ నటి కస్తూరి ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. పడవ ప్రమాదంపై తన దుఃఖాన్ని వెల్లడిస్తూ ఎక్స్ పేజీలో ఓ పోస్ట్ పెట్టారు. తల్లీకొడుకల ఫోటోలను పెట్టి ఆమె ఇలా రాసారు.
నా గుండె ముక్కలైంది. ఆమె తన కొడుకుని గట్టిగా పట్టుకుని చనిపోయింది. చివరి క్షణం వరకు వాడిని, ఆశని వదలకుండా పట్టుకుంది.
అతను తన తల్లిని గట్టిగా పట్టుకుని చనిపోయాడు. సంపూర్ణ నమ్మకంతో. సంపూర్ణ శరణాగతితో. నేను ఏడుస్తున్నాను. వారి చిరునవ్వులు నన్ను ఎప్పటికీ వెంటాడతాయి.
ఆమె లైఫ్ జాకెట్ వేసుకుంది. మిగతా వాళ్ళు రక్షించబడ్డారని అంటారు. ఈ తల్లి బిడ్డలు ఎందుకు ప్రాణాలు కోల్పోయారు?
భారతదేశంలో మనం నదులను తల్లులతో పోలుస్తాము. ఏ తల్లి తన సొంత బిడ్డలను చంపుతుంది?
నేను ఒక మాతృదేవతను- ఒక పరాశక్తిని- నమ్ముతాను, కానీ ఇప్పుడు ఆమెపై నాకు ద్వేషం కలుగుతోంది.