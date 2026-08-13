నా భర్త అలాంటివాడు, అందుకే కండక్టర్తో వెళ్లిపోయా: యూట్యూబర్ అఖిల్ భార్య
ఎన్నో ఆశలతో యూ ట్యూబర్ అఖిల్ ను పెళ్లి చేసుకున్నాననీ, ఐతే పెళ్లాడాక అతడి నిజస్వరూపం తెలిసిందని, అందుకే అతడిని వదిలేసి వెళ్లిపోయినట్లు యూ ట్యూబర్ అఖిల్ భార్య మేఘ సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలిపింది. తన భర్త అఖిల్ గురించి మీకు తెలియదు, అతడికి ఇతర యువతులతో వివాహేతర సంబంధాలున్నాయి.
ఆ విషయంపై నిలదీసినందుకు తనను మానసికంగా, భౌతికంగా హింసించాడంటూ ఆరోపించింది. అఖిల్ తనను సరిగా చూసుకునేవాడు కాదనీ, ఇంటికి వచ్చిన దగ్గర్నుంచి తనను వేధించడమే పనిగా పెట్టుకునేవాడంటూ పేర్కొంది. ఈ బాధల నుంచి విముక్తి పొంది సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడిపేందుకే కండక్టరుతో వెళ్లిపోయాననీ, అతడు కండక్టరైనా క్లీనరైనా అతడితోనే జీవిస్తానంటూ ఆమె పేర్కొంది. ఐతే ఈ పోస్ట్ పెట్టిన కొద్దిసేపటికే దాన్ని తన ఇన్స్టా పేజీ నుంచి తొలగించేసింది.