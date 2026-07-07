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నా భార్య అర్థరాత్రి ఒకరితో మాట్లాడుతోంది, అక్రమ సంబంధం వుందేమో? కాల్ రికార్డు కోసం కోర్టుకెక్కిన భర్త, ఏమైంది?
తన భార్య ఇంటికి వచ్చిన దగ్గర్నుంచీ వదలకుండా ఫోనులో మాట్లాడుతోందని, ఆమె కాల్ డేటాను టెలికం కంపెనీలు డిలీట్ చేయకుండా భద్రపరిచేలా ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలంటూ ఢిల్లీలో తన భార్యపై ఓ భర్త కోర్టులో పిటీషన్ వేసాడు. తన భార్య ఉద్యోగం విధులు ముగించుకుని ఇంటికి వచ్చినప్పటికీ పొద్దస్తమానం ఎవరితోనో ఫోనులో మాట్లాడుతోందనీ, ఆమె ఎవరితోనైనా వివాహేతర సంబంధం కొనసాగిస్తుందన్న అనుమానం వుందనీ, ఆమె కాల్ డేటాను భద్రపరచాలంటూ భర్త కోర్టును ఆశ్రయించాడు.
ఐతే భర్త విన్నపాన్ని ఢిల్లీ సెషన్స్ కోర్టు తోసిపుచ్చింది. పరాయి పురుషుడితో మాట్లాడినంత మాత్రాన వారి శీలాన్ని శంకించలేమనీ, మహిళలు ఇప్పుడు మల్టీనేషనల్ కంపెనీలతో సహా అన్ని రంగాలలో ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారనీ, అట్లాంటప్పుడు వారికి పురుష సహోద్యోగులు, పనిలో అత్యవసరంగా పరిష్కరించాల్సిన ఫైళ్లు వుంటాయని జడ్జి పేర్కొన్నారు. రాత్రి వేళల్లో ఫోనులో మాట్లాడినంత మాత్రాన ఆమెకి ఎవరితోనో అక్రమ లేదా వివాహేతర సంబంధం వుందని ఎలాంటి ఆధారాలు లేనంతవరకూ ఆమె శీలాన్ని శంకించడం తగదని కోర్టు ఈ కేసును కొట్టివేసింది.
మిస్టరీ, సస్పెన్స్ తో వ్యూ: ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టీజర్
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నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్' చిత్రం విడుదలకి ముందు మంచి ఆసక్తిని రేకెత్తించినప్పటికీ, బాక్సాఫీస్ వద్ద మాత్రం ఆశించిన స్థాయి విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది. అప్పటి నుండి, ప్రేక్షకులను ఆకర్షించడానికి చిత్ర బృందం వివిధ మార్గాలను అన్వేషిస్తోంది. మొదటగా, హిందీ వెర్షన్ కోసం 'బుక్మైషో' లో 'ఒకటి కొంటే ఒకటి ఉచితం' (BOGO) ఆఫర్ను ప్రవేశపెట్టారు. ఆ తర్వాత, సినిమా ఫలితాలను మెరుగుపరిచే ఉద్దేశంతో నిడివిని సుమారు 15 నిమిషాల పాటు తగ్గించారు.
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రాత్రి తాగుతావు, పొద్దున్నే వాగుతావు, ఒక్క మంచి పనైనా చేసావా?: ప్రకాష్ రాజ్ పైన బండ్ల పంచ్లు
జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ లక్ష్యంగా విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్న ప్రకాష్ రాజ్ పైన సినీ నిర్మాత బండ్ల గణేష్ తనదైన శైలిలో పంచ్ డైలాగులు కొట్టారు. ఆయన ఎక్స్ పేజీలో జోడిస్తూ... రాత్రి తాగుతావు.. పొద్దున్నే వాగుతావు.. నీ జీవితంలో ఒక్క మంచి పనైనా చేశావా. నీకు వ్యాపారం లేదు, ఒక సినిమా లేదు. పనికిరాని పోస్టులు చేయడమే నీ దినచర్య. నీ పని నువ్వు చూసుకుని, సంతోషంగా బతుకు. అనవసరంగా ఇతరుల గురించి నోరు పారేసుకుని.. నీ విలువను నువ్వే తగ్గించుకోకు అంటూ బండ్ల గణేష్ ట్వీట్ చేసారు. ఇది కాస్తా ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.