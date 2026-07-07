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  4. My wife was talking to someone late at night, could she be having an illicit affair? A husband went to court seeking call records; what happened?
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Tuesday, 7 July 2026 (18:17 IST)

నా భార్య అర్థరాత్రి ఒకరితో మాట్లాడుతోంది, అక్రమ సంబంధం వుందేమో? కాల్ రికార్డు కోసం కోర్టుకెక్కిన భర్త, ఏమైంది?

Mobile phone call
BY: ఐవీఆర్
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (18:17 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (18:23 IST)
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తన భార్య ఇంటికి వచ్చిన దగ్గర్నుంచీ వదలకుండా ఫోనులో మాట్లాడుతోందని, ఆమె కాల్ డేటాను టెలికం కంపెనీలు డిలీట్ చేయకుండా భద్రపరిచేలా ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలంటూ ఢిల్లీలో తన భార్యపై ఓ భర్త కోర్టులో పిటీషన్ వేసాడు. తన భార్య ఉద్యోగం విధులు ముగించుకుని ఇంటికి వచ్చినప్పటికీ పొద్దస్తమానం ఎవరితోనో ఫోనులో మాట్లాడుతోందనీ, ఆమె ఎవరితోనైనా వివాహేతర సంబంధం కొనసాగిస్తుందన్న అనుమానం వుందనీ, ఆమె కాల్ డేటాను భద్రపరచాలంటూ భర్త కోర్టును ఆశ్రయించాడు.
 
ఐతే భర్త విన్నపాన్ని ఢిల్లీ సెషన్స్ కోర్టు తోసిపుచ్చింది. పరాయి పురుషుడితో మాట్లాడినంత మాత్రాన వారి శీలాన్ని శంకించలేమనీ, మహిళలు ఇప్పుడు మల్టీనేషనల్ కంపెనీలతో సహా అన్ని రంగాలలో ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారనీ, అట్లాంటప్పుడు వారికి పురుష సహోద్యోగులు, పనిలో అత్యవసరంగా పరిష్కరించాల్సిన ఫైళ్లు వుంటాయని జడ్జి పేర్కొన్నారు. రాత్రి వేళల్లో ఫోనులో మాట్లాడినంత మాత్రాన ఆమెకి ఎవరితోనో అక్రమ లేదా వివాహేతర సంబంధం వుందని ఎలాంటి ఆధారాలు లేనంతవరకూ ఆమె శీలాన్ని శంకించడం తగదని కోర్టు ఈ కేసును కొట్టివేసింది.
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ఐవీఆర్

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