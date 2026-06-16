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మైసూరు పబ్లో మంటలు... ఇద్దరు కార్మికులు సజీవ దహనం
కర్నాటక రాష్ట్రంలోని మైసూరు పబ్లో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు కార్మికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పోలీసుల కథనం మేరకు.. మైసూరులోని ఆర్టీనగరలో 'ఫాక్స్ జెన్ పబ్'లో సోమవారం మధ్యాహ్నం అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. అందరూ చూస్తుండగానే ఒక్కసారిగా మంటలు పబ్ మొత్తం వ్యాపించాయి. ఈ ప్రమాదంలో సాహిన్, ప్రకాశ్ అనే ఇద్దరు కార్మికులు సజీవ దహనమయ్యారు. మరో ఏడుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను చికిత్స కోసం ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు.
ఈ ఘటన సమయంలో పబ్లో పాతిక మందికి పైగా ఉన్నారు. ప్రమాదానికి కారణాన్ని గుర్తించాల్సి ఉందని పోలీసులు చెప్పారు. ప్రమాదం సంభవించినప్పుడు బయట పడేందుకు సరైన ప్రత్యామ్నాయ మార్గం లేకపోవడం, పైకప్పును రెల్లు గడ్డితో కప్పి ఉంచడం, మద్యం సీసాలు పగిలి మంటలు వేగంగా వ్యాపించడంతోనే ప్రమాద తీవ్రత పెరిగిందని అగ్నిమాపకదళ విభాగం అధికారి రంగనాథ్ తెలిపారు. వంట గదిలో ఉన్న ఇద్దరు తాము కాపాడేలోగా మరణించారని చెప్పారు. 15 మందిని తాము రక్షించామని వివరించారు.
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లయోలా కాలేజీ రోజుల నుండి మిమ్మల్ని 'డార్లింగ్' (ప్రియమైన మిత్రమా) అని పిలుస్తూ వచ్చాను, ఆ పదం ఇప్పటికీ అలాగే ఉంది. ఒక వర్ధమాన నటుడిగా మిమ్మల్ని తెలుసుకోవడం దగ్గరి నుండి, అనేక సవాళ్లు మరియు విమర్శలను మీ మౌనం మరియు విజయాలతో అధిగమించి 'సూపర్స్టార్'గా ఎదగడం, ఆపై తమిళనాడు గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టడం వరకు మీ ప్రయాణాన్ని నేను చూస్తూనే ఉన్నాను.
యూట్యూబర్ ఖలీద్తో బ్రేకప్ చెప్పేసిన నటి సునైనా?
నటి సునైనా యూఏఈకి చెందిన ప్రముఖ యూట్యూబర్ ఖలీద్ అల్ అమెరిల ఆన్లైన్ కార్యకలాపాల్లో గణనీయమైన మార్పులను గమనించిన అభిమానులు, సోషల్ మీడియాలో వారి గురించి కొత్తగా ఊహాగానాలు చేస్తున్నారు. ఈ జంట గతంలో సోషల్ మీడియాలో కలిసి ఫోటోలను పంచుకోవడం ద్వారా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. దీంతో వారికి నిశ్చితార్థం జరిగిందనే వార్తలు విస్తృతంగా వ్యాపించాయి. వారి పోస్టులు అభిమానులలో ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించాయి. త్వరలోనే పెళ్లి జరగబోతోందని చాలామంది నమ్మారు.
Peddi Article: పెద్ది కలెక్లన్ల ద్వారా తెలుగు ఇంఢస్ట్రీ ఏం నేర్చుకుంది? ఇంకా ఏం నేర్చుకోవాలి?
'పెద్ది' బాక్సాఫీస్ వసూళ్లు - 12వ రోజు: బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన 'పెద్ది' చిత్రం జూన్ 3న పెయిడ్ ప్రీమియర్లతో మరియు జూన్ 4న థియేటర్లలో విడుదలైంది. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా, ప్రారంభ వారాంతంలో బాక్సాఫీస్ వద్ద బలమైన ఆరంభాన్ని సాధించింది. విమర్శకులు మరియు ప్రేక్షకుల నుండి మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ, ఈ చిత్రం మొదట్లో ప్రేక్షకులను బాగానే ఆకర్షించింది. అయితే, పని దినాలలో (వీక్డేస్లో) వసూళ్లు తగ్గుముఖం పట్టాయి.
శ్రీనగర్ యువతిని పెళ్లాడిన ఊర్మిళా మాటోండ్కర్ మాజీ భర్త
బాలీవుడ్ నటి ఊర్మిళా మాటోండ్కర్ మాజీ భర్త, కాశ్మీర్కు చెందిన మోడల్, వ్యాపారవేత్త మోహ్సిన్ అఖ్తర్ మీర్ రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. శ్రీనగర్కు చెందిన నిధా భట్ అనే యువతిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. సంప్రదాయబద్ధంగా అత్యంత నిరాడంబరంగా జరిగిన ఈ వివాహ వేడుకలో కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. నటి ఊర్మిళతో విడాకులు తీసుకుని విడిపోయిన దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత మోహ్సిన్ ఈ కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించారు.
Samantha: హిట్లతో అహంకారం పెరిగింది, రిటైర్మెంట్ ఆలోచించలేదు : సమంత ప్రభు
స్టార్డమ్ కు నేను బానిసనయ్యాను. ఒక సంవత్సరంలో వరుసగా ఐదు సినిమాలు చేయడం నాకు గుర్తుంది, అవన్నీ హిట్ అయ్యాయి. దాంతో నా అడుగు మంచిదని (గోల్డెన్ లెగ్) ప్రజలు భావించారు, ఆ అంచనాలకు అనుగుణంగా జీవించాలని నేను నమ్మాను అని సమంత ప్రభు మనసులో మాటను తెలిపారు. ఆమె నటించిన కొత్త సినిమా మా ఇంటి బంగారం. ఈనెల 19న థియేటర్లలో రాబోతోంది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ లోనే దాదాపు 12 వీడియో ఇంటర్వ్యూలను ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా కొన్ని విషయాలు వెల్లడించారు.