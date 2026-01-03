ఫోన్లు దొంగిలిస్తున్నాడనీ కొడుకును ఇనుప గొలుసుతో కట్టేసిన తల్లిదండ్రులు
తరచూ ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోవడంతో పాటు ఫోన్లు దొంగిలించి, ఇతరులను ఇబ్బందులు పెడుతున్న కన్న బిడ్డ పట్ల ఆ తల్లిదండ్రులు కఠినంగా నడుచుకున్నారు. కుమారుడు అనే కనికరం కూడా లేకుండా 12 యేళ్ల బిడ్డను గొలుసులతో కట్టేసి రెండు నెలల పాటు ఇంట్లోనే బంధించారు. చివరకు వారే చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్కు ఫోన్ చేసి సమాచారం అందించారు. దీంతో శిశు సంక్షేమ కేంద్ర అధికారులు వచ్చిన ఆ బాలుడు చేతులకు వేసిన గొలుసులు విప్పి... సంక్షేమ కేంద్రానికి తరలించారు. అలాగే, అధికారుల ఫిర్యాదుతో బాలుడి తల్లిదండ్రులపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటన మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్లో జరిగింది.
శిశు సంక్షేమ కేంద్ర అధికారులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. బాలుడు తరచూ ఇంటి నుంచి పారిపోతుండడం, ఫోన్లు దొంగిలిస్తుండడం, ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగించేలా ప్రవర్తిస్తుండటంతో ప్రవర్తన మార్చుకోవాలని అతడి తల్లిదండ్రులు పలుమార్లు చెప్పారు. అయినా బాలుడు వారి మాటలు వినకపోవడంతో.. విసిగిపోయిన తల్లిదండ్రులు తమ కుమారుడిని ఇంట్లోనే బంధించి కూలి పనులకు వెళ్లేవారు.
ఇలా రెండు నెలలుగా బంధించి ఉంచడంతో అతడి చేతులు, కాళ్లకు గాయాలయ్యాయని.. దీంతో బాలుడు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యాడని తెలిపారు. ప్రస్తుతం అతడిని మానసిక వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉంచి, తల్లిదండ్రులపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్నారు.
కాగా కూలి పనులు చేసుకొని బతికే తాము పని చేయకపోతే పూట గడవదని బాలుడి తల్లిదండ్రులు వాపోయారు. దీంతో తమ కుమారుడి చర్యలను ఎప్పుడూ కనిపెట్టుకొని ఉండడం సాధ్యం కావట్లేదన్నారు. చేసేదేం లేక పనులకు వెళ్లే సమయంలో తమ కుమారుడిని గొలుసులతో ఇంట్లోనే బంధించి వెళ్తున్నామని వివరించారు.