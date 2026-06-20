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నీట్ యూజీ- 2026.. అబుదాబిలో ఎగ్జామ్ సెంటర్ వేసిన ఎన్టీఏ.. విద్యార్థి షాక్
మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్కు చెందిన ఒక విద్యార్థికి, ఆదివారం జరగనున్న నీట్ యూజీ- 2026 పునఃపరీక్ష కోసం నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) అబుదాబిలో పరీక్షా కేంద్రాన్ని కేటాయించింది. దీంతో ఆ విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు ఈ విషయాన్ని ఎన్టీఏ దృష్టికి తీసుకెళ్లి, సవరణ చేయాలని కోరారు.
అబ్దుల్లా తాలిబ్ అనే ఆ విద్యార్థి పరీక్ష కోసం నాగ్పూర్, వార్ధా, భండారా కేంద్రాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు. అయితే, ఎన్టీఏ జారీ చేసిన పరీక్షా పత్రాన్ని (అడ్మిట్ కార్డ్) చూసినప్పుడు, తనకు అబుదాబిలో పరీక్షా కేంద్రం కేటాయించబడిందని తెలిసి అతను షాక్కు గురయ్యాడని అతని తండ్రి డాక్టర్ మహమ్మద్ తాలిబ్ చెప్పారు.
ఆ విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు ఈ విషయాన్ని ఎన్టీఏ దృష్టికి తీసుకెళ్లగా, వారు కొత్త పరీక్షా కేంద్రాన్ని కేటాయిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. వైద్య ప్రవేశ పరీక్షను సజావుగా, సురక్షితంగా, పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు చేపట్టిన చర్యలలో భాగంగా, NEET-UG 2026 పునఃపరీక్షకు ముందు దేశవ్యాప్తంగా శనివారం నాడు ఒక మాక్ డ్రిల్ జరుగుతున్న సమయంలోనే ఈ పొరపాటు వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఆదివారం జరగనున్న ఈ పునఃపరీక్షను జూన్ 21న మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుండి సాయంత్రం 5.15 గంటల వరకు పెన్-అండ్-పేపర్ విధానంలో నిర్వహిస్తారు. దీనికి భారతదేశంలోని 551 నగరాలు, విదేశాల్లోని 14 నగరాల పరిధిలో 22.79 లక్షల మందికి పైగా అభ్యర్థులు హాజరుకానున్నారు.
SVK: చిత్రం హ్రీం అయినా క్రీమ్ లా యూత్ కు చేరువవ్వాలి : ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి
పవన్ తాతా, చమింద వర్మ హీరో హీరోయిన్స్ గా నటిస్తున్న సినిమా "హ్రీం". ఈ చిత్రంలో తనికెళ్ల భరణి, రాజీవ్ కనకాల, బెనర్జీ, భద్రమ్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీమతి సుజాత మల్లాల సమర్పణలో శివ మల్లాల నిర్మిస్తున్నారు. హారర్, మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ స్టోరీతో దర్శకుడు రాజేష్ రావూరి రూపొందిస్తున్నారు. ఈ రోజు "హ్రీం" సినిమా టీజర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు. దిగ్ధర్శకులు ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి, ప్రముఖ నిర్మాత అచ్చిరెడ్డి చేతుల మీదుగా ఈ చిత్ర టీజర్ విడుదల చేశారు.
Narne Nithinఫ బొగ్గు గనుల నేపథ్యంలో నార్నే నితిన్..NN6 చిత్రం
నార్నే నితిన్ ఇప్పటివరకు ఎక్కువగా యూత్ఫు, కామెడీ ఎంటర్టైనర్ చిత్రాలు చేసిన నార్నే నితిన్, తన ఆరవ చిత్రం కోసం బలమైన కథాంశం ఉన్న కథను ఎంచుకున్నారు. ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ చిత్రాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. యు సుహాస్ బాబు దర్శకత్వంలో, రుద్రాంశ్ సెల్యులాయిడ్స్ బ్యానర్పై బొమ్మక్ శివ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం (#NN6), బొగ్గు గనుల నేపథ్యంలో సాగే సర్వైవల్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కనుంది.
Allu Arjun: మేక్ ఏ విష్ ఇండియా ద్వారా చిన్నారి శ్రద్ధా తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడిన అల్లు అర్జున్
అలాంటి చిన్నారి అభిమానుల్లో చిన్నారి శ్రద్ధ కూడా ఒకటి. ఆమెకు ఎప్పటి నుంచో తన అభిమాన హీరో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ను కలవాలనే కోరిక. ఆమె కోరికను తెలుసుకున్న మేక్ ఏ విష్ ఇండియా చేసిన ప్రయత్నాలు.. అల్లు అర్జున్ చూపించిన ఆత్మీయ సహకారంతో ఆ చిన్నారి కల నిజమైంది. ప్రియమైన అభిమాని కోసం ఐకాన్ స్టార్ చేసిన చిన్న ప్రయత్నం..ఆమెకు జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే జ్ఞాపకాన్ని అందించగలదని, అలాగే ఆశను నింపగలదని ఇది మరోసారి నిరూపించింది.
Deewana review : భిన్నమైన నేపథ్యంగా దీవానా చిత్రం రివ్వ్యూ
మధ్యతరగతికి చెందిన మున్నా (హర్షిత్ రెడ్డి) స్నేహితులతో ఆవారా తిరిగే డిగ్రీ చదివిన కుర్రాడు. కుటుంబం గురించి పెద్దగా పట్టించుకోడు. వయస్సు ప్రభావం వల్ల ఆ ఊరిలో మీసేవలో పనిచేసే అమూల్య (స్నేహ మణిమేఘలై)ను తొలి చూపులోనే ప్రేమిస్తాడు. ఆమె ప్రేమకోసం ఏదోరకంగా వచ్చిపోతూంటాడు. కానీ ఆమె అస్సలు పట్టించుకోదు. అయితే ఆమెపై ఎవరైనా ఏడిపిస్తుంటే వారికి బుద్ధి చెప్పే క్రమంలో జైలుకు వెళ్ళాల్సివస్తుంది. ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలతో అమూల్యకు మున్నా ప్రపోజల్ చేస్తే, ఏదైనా ప్రభుత్వం కొలువు తెచ్చుకో అని షరతు పెడుతుంది..ఆ తర్వాత ఆమె షరతు నెరేర్చాడా? లేదా? అనంతరం జరిగిన పరిణామాలు ఏమిటి? అనేది మిగిలిన సినిమా.
Sprit legal notice: మహిళా రైతు నిర్మాత నర్సమ్మ స్పిరిట్ చిత్రానికి ప్రభాస్ కు సంబంధం ఏమిటి?
సినిమాలు తీసేవారు ముందుగా టైటిల్స్ ఫిక్స్ చేసుకుంటారు. కానీ ఆ టైటిల్ లో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇదివరకు టైటిల్స్ ను ముందుగానే ఓ బేనర్ నిర్మిస్తుందని తెలియగానే ఫిలింఛాంబర్ లో ఆ పేరుతో టైటిల్ రిజిష్టర్ అయ్యేది. ఇక సినిమా షూటింగ్ జరిగాక కొద్దికాలం గడిచాక టైటిల్ పెట్టేవారు. అప్పటికే ఏదో బేనర్ లో టైటిల్ రిజిస్టర్ కావడంతో అదే కావాలని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు వుండడం గమనించి ముందుగా టైటిల్ పెట్టినవారు బేరసారాలు ఆడేవారు. ఇది కొంతకాలం నడిచింది.