సాయినాథుడికి నమస్కారం, శిరిడీలో టీవీకె చీఫ్ విజయ్
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు మే 4వ తేదీన వెలువడనున్న నేపథ్యంలో, తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) అధినేత, నటుడు విజయ్ తన ఆధ్యాత్మిక పర్యటనలో భాగంగా ఏప్రిల్ 29న అంటే ఈరోజున షిర్డీ సాయిబాబాను దర్శించుకున్నారు. విజయ్ బుధవారం మధ్యాహ్నం షిర్డీ చేరుకుని సాయిబాబా సన్నిధిలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
గత కొద్దిరోజులుగా ఆయన వరుసగా ప్రముఖ దేవాలయాలను సందర్శిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే తిరుచెందూర్ మురుగన్ ఆలయం, త్రిచిలోని ఒక చర్చిని కూడా సందర్శించారు. మే 4న తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాలు రానున్న తరుణంలో, ఈ పర్యటన ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. తన పార్టీ విజయం సాధించాలని కోరుకుంటూ ఆయన ఈ మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నట్లు రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
షిర్డీ దర్శనం కంటే ముందు ఆయన తన నివాసం నుండి ముంబై చేరుకుని, అక్కడ నుండి రోడ్డు మార్గంలో షిర్డీకి వెళ్లారు. విజయ్ ఆలయ సందర్శనలకు సంబంధించిన వీడియోలు, ఫోటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అభిమానులు, పార్టీ కార్యకర్తలు ఆయనకు ఘనస్వాగతం పలికారు.