Narayana Murthy: కుల సర్వేలో పాల్గొనేందుకు నిరాకరించిన నారాయణ మూర్తి దంపతులు

ఇన్ఫోసిస్ వ్యవస్థాపకుడు నారాయణ మూర్తి, ఆయన భార్య సుధామూర్తి కర్ణాటకలో జరుగుతున్న సామాజిక, విద్యా సర్వే అనే కుల సర్వేలో పాల్గొనడానికి నిరాకరించారు. కొన్ని రోజుల క్రితం గణనదారులు సర్వే కోసం వచ్చినప్పుడు, సుధామూర్తి, నారాయణ మూర్తి వారితో, మా ఇంట్లో సర్వే నిర్వహించకూడదని మేము కోరుకుంటున్నాము.. అని చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. 
 
కర్ణాటక రాష్ట్ర వెనుకబడిన తరగతుల కమిషన్ ఫర్ ది సోషల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వే 2025 జారీ చేసిన ప్రో ఫార్మాలో సమాచారం అందించడానికి నిరాకరించినందుకు సుధామూర్తి స్వీయ ప్రకటన లేఖపై సంతకం చేశారని వర్గాలు తెలిపాయి. ప్రో ఫార్మాలో ఇలా ఉంది, నాకు కొన్ని వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల, కర్ణాటక రాష్ట్ర వెనుకబడిన తరగతుల కమిషన్ నిర్వహిస్తున్న సామాజిక, విద్యా సర్వేలో సమాచారం అందించడానికి నేను నిరాకరిస్తున్నాను. ప్రో ఫార్మాలో వ్రాసిన దానితో పాటు, సుధామూర్తి కన్నడలో ఇలా రాసినట్లు తెలుస్తోంది.
 
మేము ఏ వెనుకబడిన వర్గానికి చెందినవాళ్ళం కాదు. అందువల్ల, అటువంటి సమూహాల కోసం ప్రభుత్వం నిర్వహించే సర్వేలో మేము పాల్గొనము. ఈ అంశంపై స్పందన కోరుతూ సుధామూర్తి, ఆమె వ్యక్తిగత సహాయకురాలు, ఇన్ఫోసిస్ అధికారులు సందేశాలు, ఫోన్ కాల్‌లకు స్పందించలేదు.
 
సర్వే సెప్టెంబర్ 22న ప్రారంభమైంది. మొదట అక్టోబర్ 7న ముగియాలని నిర్ణయించబడింది. కానీ తరువాత అక్టోబర్ 18 వరకు పొడిగించబడింది. సర్వేలో ఉపాధ్యాయులు ఎక్కువగా పాల్గొంటున్నందున, ప్రభుత్వం అక్టోబర్ 18 వరకు పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించింది. అదనపు తరగతులు నిర్వహించడం ద్వారా చదువులకు జరిగిన నష్టాన్ని భర్తీ చేస్తామని ఉప ముఖ్యమంత్రి డి కె శివకుమార్ అన్నారు.

Rajamouli : బాహుబలి ది ఎపిక్ తో సరికొత్త ఫార్మెట్ లో రాజమౌళి మార్కెటింగ్ సక్సెస్

Rajamouli : బాహుబలి ది ఎపిక్ తో సరికొత్త ఫార్మెట్ లో రాజమౌళి మార్కెటింగ్ సక్సెస్బాహుబలి సినిమాతో ఒక్కసారిగా ప్రపంచ స్థాయిలో అందరి ద్రుష్టి ఆకర్షించిన దర్శకుడు రాజమౌళి ఆ సినిమా విడుదలయ్యాక రకరకాల ప్రకటనలు వ్యాపారాలతో నిర్మాతలకు లాభాలు తెచ్చిపెట్టాడు. పనిలో పనిగా ఆయనకూ ఎంతోకొంత ఫలితం దక్కుతుంది. తెలుగు సినిమా రంగంలో ఆయనకున్న ముందు చూపు హరెవరికీ లేదేమోనని చెప్పవచ్చు. తాజాగా మరోసారి బాహుబలి సినిమాను రీ రిలీజ్ చేయిస్తున్నారు.

Rashmika : రష్మిక మందన్న ఫిల్మ్ మైసా కి స్టార్ కంపోజర్ జేక్స్ బిజోయ్ మ్యూజిక్

Rashmika : రష్మిక మందన్న ఫిల్మ్ మైసా కి స్టార్ కంపోజర్ జేక్స్ బిజోయ్ మ్యూజిక్రష్మిక మందన్న రవీంద్ర పుల్లె డైరెక్టర్ గా అరంగేట్రం చేస్తున్న మైసా అనే పవర్‌ఫుల్, ఫీమేల్ సెంట్రిక్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌ తో రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రం ఇప్పటికే ఆసక్తికరమైన టైటిల్, అద్భుతమైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌తో బజ్‌ను సృష్టించింది. అన్‌ఫార్ములా ఫిల్మ్స్ మైసాను భారీ బడ్జెట్‌తో పాన్-ఇండియా స్థాయిలో భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది.

OG Trend: ప‌వ‌న్‌క‌ల్యాణ్‌ ఓజీతో నయా ప్లాట్‌ఫాం గ్రాండ్ ఎంట్రీ..

OG Trend: ప‌వ‌న్‌క‌ల్యాణ్‌ ఓజీతో నయా ప్లాట్‌ఫాం గ్రాండ్ ఎంట్రీ..హీరో పవన్ కల్యాణ్ టైటిల్‌ రోల్‌లో న‌టించిన చిత్రం ఓజీ (OG). సాహో ఫేం సుజిత్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ మూవీ ఇటీవ‌లే ప్రేక్ష‌కుల ముందుకొచ్చి బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద వ‌సూళ్ల వ‌ర్షం కురిపిస్తోంది. కాగా పవన్ కల్యాణ్ ఓజీతో భాగ‌స్వామ్యం అయిన OnceMore.io గ్లోబ‌ల్‌టెక్నాల‌జీ, వినోద రంగంలో కార్డును బ‌ద్ద‌లు కొట్టి టాక్ ఆఫ్ ది ఇండ‌స్ట్రీగా నిలిచింది.

Rahul Sankrityan: వీడీ 14 లో విజయ్ దేవరకొండ విశ్వరూపం చూస్తారు - రాహుల్ సంకృత్యన్

Rahul Sankrityan: వీడీ 14 లో విజయ్ దేవరకొండ విశ్వరూపం చూస్తారు - రాహుల్ సంకృత్యన్హీరో విజయ్ దేవరకొండ నటిస్తున్న భారీ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ వీడీ 14. ఈ క్రేజీ మూవీ గురించి డైరెక్టర్ రాహుల్ సంకృత్యన్ చెప్పిన మాటలు మరింత హైప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. రీసెంట్ గా డ్యూడ్ సినిమా ఈవెంట్ కు గెస్ట్ గా వెళ్లిన రాహుల్ మాట్లాడుతూ.."వీడీ 14"లో విజయ్ పర్ ఫార్మెన్స్ చూస్తే షాక్ అవుతారని, ఆయన నట విశ్వరూపం ఈ చిత్రంలో చూస్తారని అన్నారు. డైరెక్టర్ చెప్పిన ఈ మాటలతో "వీడీ 14" ఎంత స్ట్రాంగ్ కంటెంట్, ఇంటెన్స్ పర్ ఫార్మెన్స్ లతో తెరకెక్కుతోందో తెలుస్తోంది.

బుక్‌ మై షోపై విరుచుకుపడిన నిర్మాత బన్నీ వాసు

బుక్‌ మై షోపై విరుచుకుపడిన నిర్మాత బన్నీ వాసుప్రముఖ ఆన్‌లైన్ సినిమా టికెట్ బుకింగ్ యాప్ 'బుక్ మై షో'పై టాలీవుడ్ నిర్మాత బన్నీ వాసు విరుచుకుపడ్డారు. సినిమా టిక్కెట్లు విక్రయించే 'బుక్ మై షో' వంటి యాప్‌లు కూడా సినిమాలపైనే ఆధారపడి జీవిస్తున్నారని, అలాంటి వారి వల్ల చిత్రపరిశ్రమకు నష్టం జరుగుతోందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?

పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?పుట్టగొడుగులు సాధారణంగా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం. అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాల్లో వాటిని తినకూడదు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకో తెలుసుకుందాము. పుట్టగొడుగులు తింటే కొందరికి అలెర్జీ వస్తుంది. కొంతమందికి పుట్టగొడుగులు తిన్నప్పుడు చర్మం ఎర్రబడటం, దద్దుర్లు, వాపు లేదా శ్వాస సమస్యలు వంటి అలెర్జీ ప్రతిచర్యలు రావచ్చు. అలెర్జీ ఉన్నవారు వీటిని తినకూడదు. అడవిలో సహజంగా పెరిగే పుట్టగొడుగులలో కొన్ని రకాలు అత్యంత విషపూరితమైనవి, ప్రాణాంతకం కూడా కావచ్చు. వాటిని గుర్తించడంలో మీకు నిపుణులైన పరిజ్ఞానం లేకపోతే, అడవి పుట్టగొడుగులను అస్సలు తినకూడదు.

మామిడి రసం ఇలా తయారు చేస్తున్నారా? చిన్నారులు ఈ జ్యూస్‌లు తాగితే..? (video)

మామిడి రసం ఇలా తయారు చేస్తున్నారా? చిన్నారులు ఈ జ్యూస్‌లు తాగితే..? (video)మామిడి రసం ఫ్యాక్టరీని చూపించే వైరల్ వీడియో వైరల్ కావడంతో ప్రజలు దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఈ క్లిప్‌లో, కార్మికులు పెద్ద ట్యాంకులలో రసాయనాలు, రంగులు, సంరక్షణకారులను కలుపుతారు. ఈ సెటప్ అపరిశుభ్రంగా వుంది. సురక్షితం కాదు. భారతదేశంలో చాలా వరకు ప్యాక్ చేసిన జ్యూస్‌లను ఈ విధంగా తయారు చేస్తారు. నిజమైన పండ్ల కంటెంట్, గుజ్జు లేదా పొడి, సాధారణంగా 20శాతం కంటే తక్కువగా ఉంటుంది.

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?నిమ్మరసం సాధారణంగా ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, కొందరికి కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా ఇది పడకపోవచ్చు, వారి సమస్యలను మరింత పెంచవచ్చు. అసిడిటీ, గుండెల్లో మంట, గ్యాస్ట్రోఎసోఫాగియల్ రిఫ్లక్స్ వ్యాధి ఉన్నవారు నిమ్మరసం సేవించరాదు. నిమ్మరసం ఆమ్ల స్వభావం కలిగి ఉంటుంది, ఇది కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి లేదా రిఫ్లక్స్‌ను ప్రేరేపించి ఈ సమస్యలను తీవ్రతరం చేయవచ్చు. నిమ్మరసంలోని ఆమ్లం ఇప్పటికే ఉన్న కడుపు పుండ్లను మరింత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. నిమ్మరసం ఆమ్లత్వం కారణంగా పంటి ఎనామెల్‌ను దెబ్బతీస్తుంది, పళ్ళు సున్నితంగా మారవచ్చు.

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలు

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలుఈ రోజుల్లో చాలామంది ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లు వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన ఆరోగ్య చిట్కాలు, జీవనశైలి మార్పులు చేసుకోవాలి. ఈ మార్పులు చాలా వరకు కాలేయంపై పేరుకుపోయిన కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఫ్యాటీ లివర్‌ను తగ్గించడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం క్రమంగా ఆరోగ్యకరమైన బరువును తగ్గించుకోవడం. శరీర బరువులో 5% నుండి 10% తగ్గించుకుంటే కాలేయ కొవ్వు గణనీయంగా తగ్గుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. వేగంగా బరువు తగ్గడం కంటే స్థిరమైన, నెమ్మదైన బరువు.. అంటే వారానికి అరకిలో నుండి కిలో వరకూ తగ్గడానాకి లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి.

ఇంటి లోపల ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మొక్కలు ఏంటి?

ఇంటి లోపల ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మొక్కలు ఏంటి?తులసిని పవిత్రమైన మొక్కగా భావిస్తారు. ఇందులో ఔషధ గుణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది, జలుబు, దగ్గు వంటి వాటికి ఉపశమనం ఇస్తుంది. ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టించి ఒత్తిడి, ఆందోళనను తగ్గిస్తుంది. కలబందను ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ మొక్క అని కూడా అంటారు. దీని ఆకుల్లోని జెల్ కాలిన గాయాలు, చిన్నపాటి గాయాలు, చర్మ సమస్యలకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇది గాలిలోని బెంజీన్, ఫార్మాల్డిహైడ్ వంటి హానికర రసాయనాలను తొలగించి గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు కూడా మేలు చేస్తుంది.
