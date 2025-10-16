Narayana Murthy: కుల సర్వేలో పాల్గొనేందుకు నిరాకరించిన నారాయణ మూర్తి దంపతులు
ఇన్ఫోసిస్ వ్యవస్థాపకుడు నారాయణ మూర్తి, ఆయన భార్య సుధామూర్తి కర్ణాటకలో జరుగుతున్న సామాజిక, విద్యా సర్వే అనే కుల సర్వేలో పాల్గొనడానికి నిరాకరించారు. కొన్ని రోజుల క్రితం గణనదారులు సర్వే కోసం వచ్చినప్పుడు, సుధామూర్తి, నారాయణ మూర్తి వారితో, మా ఇంట్లో సర్వే నిర్వహించకూడదని మేము కోరుకుంటున్నాము.. అని చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది.
కర్ణాటక రాష్ట్ర వెనుకబడిన తరగతుల కమిషన్ ఫర్ ది సోషల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వే 2025 జారీ చేసిన ప్రో ఫార్మాలో సమాచారం అందించడానికి నిరాకరించినందుకు సుధామూర్తి స్వీయ ప్రకటన లేఖపై సంతకం చేశారని వర్గాలు తెలిపాయి. ప్రో ఫార్మాలో ఇలా ఉంది, నాకు కొన్ని వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల, కర్ణాటక రాష్ట్ర వెనుకబడిన తరగతుల కమిషన్ నిర్వహిస్తున్న సామాజిక, విద్యా సర్వేలో సమాచారం అందించడానికి నేను నిరాకరిస్తున్నాను. ప్రో ఫార్మాలో వ్రాసిన దానితో పాటు, సుధామూర్తి కన్నడలో ఇలా రాసినట్లు తెలుస్తోంది.
మేము ఏ వెనుకబడిన వర్గానికి చెందినవాళ్ళం కాదు. అందువల్ల, అటువంటి సమూహాల కోసం ప్రభుత్వం నిర్వహించే సర్వేలో మేము పాల్గొనము. ఈ అంశంపై స్పందన కోరుతూ సుధామూర్తి, ఆమె వ్యక్తిగత సహాయకురాలు, ఇన్ఫోసిస్ అధికారులు సందేశాలు, ఫోన్ కాల్లకు స్పందించలేదు.
సర్వే సెప్టెంబర్ 22న ప్రారంభమైంది. మొదట అక్టోబర్ 7న ముగియాలని నిర్ణయించబడింది. కానీ తరువాత అక్టోబర్ 18 వరకు పొడిగించబడింది. సర్వేలో ఉపాధ్యాయులు ఎక్కువగా పాల్గొంటున్నందున, ప్రభుత్వం అక్టోబర్ 18 వరకు పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించింది. అదనపు తరగతులు నిర్వహించడం ద్వారా చదువులకు జరిగిన నష్టాన్ని భర్తీ చేస్తామని ఉప ముఖ్యమంత్రి డి కె శివకుమార్ అన్నారు.