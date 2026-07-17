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గుర్తించడం, అడ్డుకోవడం, నాశనం చేయడం ద్వారా నార్కో-టెర్రర్ను నిర్మూలిస్తాం: హోం మంత్రి అమిత్ షా
భారతదేశ అంతర్గత భద్రతకు సంబంధించిన సంక్లిష్టమైన, కీలకమైన సమస్యల పరిష్కారంలో కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ప్రముఖంగా నిలుస్తారు. స్పష్టమైన వ్యూహం, కాలపరిమితితో కూడిన ప్రణాళిక, ఫలితాలను తీసుకువచ్చే నాయకత్వానికి ఆయన ప్రతీక. అనేక జాతీయ భద్రతా కార్యక్రమాలను నిర్ణయాత్మక ఫలితాల దిశగా నడిపించిన తర్వాత మాదకద్రవ్యాలు, నార్కో-టెర్రర్ నుండి భారతదేశాన్ని విముక్తి చేయడాన్ని ఆయన తదుపరి లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు.
ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి హోం మంత్రి సమగ్రమైన రీతిలో మూడేళ్ల రోడ్మ్యాప్ను రూపొందించారు. మాదకద్రవ్యాలను కేవలం స్వాధీనం చేసుకోవడం మాత్రమే కాకుండా, ఉత్పత్తి, అక్రమ రవాణా నుండి పంపిణీ వరకు మొత్తం నెట్వర్క్ను నిర్మూలించడానికి ఇది ఉద్దేశించబడింది.
కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా అధ్యక్షతన న్యూఢిల్లీలో నార్కో-కోఆర్డినేషన్ సెంటర్(NCORD) 10వ అపెక్స్-స్థాయి సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో మాదక ద్రవ్యాల నియంత్రణపై విజన్ డాక్యుమెంట్ (2026–2029) విడుదల చేయటంతో పాటుగా నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో (NCB) వార్షిక నివేదిక ను సైతం సమర్పించారు. అలాగే స్వాధీనం చేసుకున్న సుమారు రూ. 6,000 కోట్ల విలువైన 2,09,500 కిలోగ్రాముల మాదక ద్రవ్యాలను ధ్వంసం చేయడానికి ఆన్లైన్ డ్రగ్ డిస్పోజల్ ఫోర్ట్నైట్ క్యాంపెయిన్ ప్రారంభించబడింది. ఇది కేవలం ఒక సాధారణ ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలా కాకుండా, నిర్దిష్ట కార్యాచరణతో కూడిన ఒక నిర్మాణాత్మక, కాలపరిమితితో కూడిన వ్యూహం ద్వారా మాదక ద్రవ్య రహిత భారత్ లక్ష్యంను సాధించే దిశగా ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు వేసింది.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ యొక్క 'నషా ముక్త్ భారత్' (మాదక ద్రవ్య రహిత భారత్) లక్ష్యంకు అనుగుణంగా, "గుర్తించు, అడ్డుకో, ధ్వంసంచేయి" అనే సూత్రంపై ఆధారపడిన ఒక స్పష్టమైన, బహుళ-అంచెల వ్యూహాన్ని అమిత్ షా రూపొందించారు. ఈ విధానం మాదకద్రవ్యాల నెట్వర్క్లను కచ్చితంగా గుర్తించడంతో ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తర్వాత వాటి సరఫరా చైన్, ఆర్థిక మౌలిక సదుపాయాలు, కార్యాచరణ యంత్రాంగాలకు అడ్డుకోవటం, అంతిమంగా అవి మళ్లీ పుంజుకోకుండా నిరోధించే రీతిలో మొత్తం వ్యవస్థను నిర్మూలించడం జరుగుతుంది. రాబోయే మూడేళ్లపాటు భారతదేశ జాతీయ మాదకద్రవ్యాల వ్యతిరేక వ్యూహానికి మూలస్తంభంగా ఇది పనిచేస్తుంది.
అమిత్ షా నాయకత్వంలో, ఇటీవలి సంవత్సరాలలో మాదకద్రవ్యాలకు వ్యతిరేకంగా భారతదేశ పోరాటం అపూర్వమైన వేగాన్ని పుంజుకుంది. 2014లో మోదీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుండి సుమారు రూ. 1.84 లక్షల కోట్ల విలువైన మాదక ద్రవ్యాలను స్వాధీనం చేసుకోవటంతో పాటుగా దాదాపు రూ. 90,000 కోట్ల విలువైన డ్రగ్స్ను ధ్వంసం చేశారు.
భారతదేశం ఎదుర్కొంటున్న అత్యంత సవాలుతో కూడిన జాతీయ భద్రతా సమస్యలను పరిష్కరించడానికి అమిత్ షా అనుసరించే విధానం స్పష్టమైన లక్ష్యాలు, కఠినమైన ఆచరణను మిళితం చేస్తుంది. ఆయన చేపట్టిన చర్యల ఫలితంగానే దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న సవాళ్లు పరిష్కరించబడ్డాయి.
ఇప్పుడు, అదే దృఢ సంకల్పంతో అమిత్ షా మాదకద్రవ్య రహిత భారతదేశం అనే లక్ష్యంను జాతీయ అజెండాలో అగ్రస్థానంలో ఉంచారు. ఈ మూడేళ్ల రోడ్మ్యాప్ కేవలం మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాను అరికట్టడానికి మాత్రమే పరిమితం కాదు; ఇది మొత్తం నార్కో-టెర్రర్ వ్యవస్థను దాని పునాదుల నుండి కూల్చివేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
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