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  4. Narendra Modi, Chandrababu, Pawan Kalyan, Revanth Reddy wishes telugu people happiness and success on vijayadashami
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 20 October 2026 (10:23 IST)

విజయదశమి సందర్భంగా ప్రజలకు ప్రధాని మోడీ - ఇతర నేతల శుభాకాంక్షలు

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Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 20 Oct 2026 (10:23 IST)
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విజయదశమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని దేశ ప్రజలకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా జరుపుకునే ఈ పండగ, ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో సుఖ సంతోషాలను, సౌభాగ్యాన్ని నింపాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. ఈ మేరకు మంగళవారం ఉదయం సోషల్ మీడియా వేదిక ద్వారా ఆయన తన సందేశాన్ని పంచుకున్నారు. 
 
విజయం, ఉత్సవం, ఆత్మవిశ్వాసాలకు విజయ దశమని నిదర్శనమని ప్రధాని తన పోస్టులో పేర్కొన్నాడు. ఈ పండగ ప్రతి ఒక్కరి సంకల్పం, బలానికి నూతన ఉత్తేజాన్ని అందించాలని ఆయన మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నారు. ప్రధాని చేసిన ఈ పోస్టుకు నెటిజన్లు పెద్ద ఎత్తున స్పందిస్తూ, ఆయనకు కూడా విజయదశమి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. 
 
అలాగే, రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు ఇరు రాష్ట్రాల గవర్నర్లు, ముఖ్యమంత్రులు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్‌లు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా నిలిచే ఈ పండగ వేళ ప్రతి ఇంటా సుఖ సంతోషాలు, సిరిసంపదలు, వెల్లివిరియాలని వారు ఆకాంక్షించారు. అలాగే, ఆ దుర్గాదేవి ఆశీసులు అందరిపై ఉండాలని కోరుకున్నారు.
 
పవన్ కళ్యాణ్ తన సందేశంలో అధర్మంపై ధర్మం సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా నిలిచే విజయదశమి పర్వదినాన యావత్ భారతావని ఆధ్యాత్మిక శోభతో అరారుతోంది. ఉభయ దెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రజలు తమ సంప్రదాయలకు అనుగుణంమగా శక్తి స్వరూపిణిని ఆరాధిస్తూ దసరా ఉత్సవాలను వైభవోపేతంగా జరుపుకుంటున్నారు అని పేర్కొన్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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