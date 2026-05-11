Modi Effect: బంగారం కొనొద్దు.. ప్రయాణాలొద్దు.. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేయాలన్న మోదీ..స్టాక్స్ ఢమాల్
వర్క్ ఫ్రం హోమ్ను ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రోత్సహించారు. వీలైనంత వరకు ఇంటి నుంచే పని చేసే సంస్కృతిని మళ్లీ ప్రోత్సహించాలని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. భౌతిక సమావేశాల కంటే వర్చువల్ మీటింగ్లకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని తెలిపారు. అత్యవసరం కాని ప్రయాణాలను తగ్గించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.
ప్రస్తుతం దేశం ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక సవాళ్లే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. పశ్చిమ ఆసియా ప్రాంతంలో నెలకొన్న తీవ్ర ఉద్రిక్తతల కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. చమురు దిగుమతుల కోసం దేశం భారీగా విదేశీ మారకద్రవ్యాన్ని ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది.
ప్రజలు ప్రయాణాలు తగ్గించి, ఇంటి నుంచే పని చేయడం వల్ల ఇంధన వినియోగం తగ్గి, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై భారం తగ్గుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అనవసర ప్రయాణాలను తగ్గించడం ద్వారా ఇంధనాన్ని ఆదా చేయడం, తద్వారా ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపులో ఉంచడం ప్రధాని వ్యాఖ్యల వెనుక ఉన్న అసలు వ్యూహం.
అంటే, ప్రధాని సూచనలు ఆరోగ్య సంక్షోభం గురించి కాకుండా, అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల రీత్యా తలెత్తే ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడం కోసమేనని స్పష్టమవుతోంది.
పెట్రోల్, డీజిల్పై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించాల్సిన అవసరం గురించి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సుదీర్ఘంగా మాట్లాడారు. ఆయన వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ను అధిక స్థాయిలో అమలు చేయాలని పిలుపునివ్వడంతో పాటు, మరో ఏడాది పాటు సామాన్య ప్రజలు బంగారం కొనవద్దని కూడా సలహా ఇచ్చారు. ప్రధానమంత్రి మోదీ చేసిన ఈ సంచలన ప్రసంగం తర్వాత వెంటనే, స్టాక్ మార్కెట్ భారీగా కుప్పకూలింది.
ఈ రోజు ఉదయం నుంచే ఆభరణాల రంగానికి చెందిన అనేక స్టాక్లు తీవ్రంగా పతనమయ్యాయి. మార్కెట్ విలువ పరంగా టైటాన్, కళ్యాణ్ జ్యువెలరీ, సెన్కో గోల్డ్ వంటి ఆభరణాల స్టాక్లు అత్యధికంగా నష్టపోయాయి.
మరోవైపు, ఈవో కంపెనీలు, ఎలక్ట్రానిక్ తయారీదారుల షేర్లు వెంటనే పుంజుకున్నాయి. మోదీ హరిత విప్లవం కోసం పిలుపునిచ్చిన వెంటనే, ఈ కంపెనీలలో చాలా వరకు మార్కెట్ వాటా పరంగా గణనీయమైన వృద్ధిని సాధించాయి.
హైదరాబాద్లో మోదీ చేసిన ఈ ప్రసంగ ప్రభావం ఎంత తీవ్రంగా ఉందంటే, ఈ రోజు మార్కెట్ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ఇప్పటివరకు దాదాపు రూ.7 లక్షల కోట్లు ఆవిరైపోయాయి. ఈ వ్యాఖ్యల వెనుక ఉన్న అసలు ఉద్దేశ్యం భిన్నంగా ఉందని ఆర్థిక, రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.