సోమవారం, 11 మే 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 11 మే 2026 (18:53 IST)

Modi Effect: బంగారం కొనొద్దు.. ప్రయాణాలొద్దు.. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్‌ చేయాలన్న మోదీ..స్టాక్స్ ఢమాల్

Narendra Modi
వర్క్ ఫ్రం హోమ్‌ను ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రోత్సహించారు. వీలైనంత వరకు ఇంటి నుంచే పని చేసే సంస్కృతిని మళ్లీ ప్రోత్సహించాలని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. భౌతిక సమావేశాల కంటే వర్చువల్ మీటింగ్‌లకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని తెలిపారు. అత్యవసరం కాని ప్రయాణాలను తగ్గించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.
 
ప్రస్తుతం దేశం ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక సవాళ్లే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. పశ్చిమ ఆసియా ప్రాంతంలో నెలకొన్న తీవ్ర ఉద్రిక్తతల కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడి చమురు ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. చమురు దిగుమతుల కోసం దేశం భారీగా విదేశీ మారకద్రవ్యాన్ని ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది.
 
ప్రజలు ప్రయాణాలు తగ్గించి, ఇంటి నుంచే పని చేయడం వల్ల ఇంధన వినియోగం తగ్గి, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై భారం తగ్గుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అనవసర ప్రయాణాలను తగ్గించడం ద్వారా ఇంధనాన్ని ఆదా చేయడం, తద్వారా ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపులో ఉంచడం ప్రధాని వ్యాఖ్యల వెనుక ఉన్న అసలు వ్యూహం. 
 
అంటే, ప్రధాని సూచనలు ఆరోగ్య సంక్షోభం గురించి కాకుండా, అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల రీత్యా తలెత్తే ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడం కోసమేనని స్పష్టమవుతోంది.
 
పెట్రోల్, డీజిల్‌పై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించాల్సిన అవసరం గురించి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సుదీర్ఘంగా మాట్లాడారు. ఆయన వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్‌ను అధిక స్థాయిలో అమలు చేయాలని పిలుపునివ్వడంతో పాటు, మరో ఏడాది పాటు సామాన్య ప్రజలు బంగారం కొనవద్దని కూడా సలహా ఇచ్చారు. ప్రధానమంత్రి మోదీ చేసిన ఈ సంచలన ప్రసంగం తర్వాత వెంటనే, స్టాక్ మార్కెట్ భారీగా కుప్పకూలింది.
 
ఈ రోజు ఉదయం నుంచే ఆభరణాల రంగానికి చెందిన అనేక స్టాక్‌లు తీవ్రంగా పతనమయ్యాయి. మార్కెట్ విలువ పరంగా టైటాన్, కళ్యాణ్ జ్యువెలరీ, సెన్కో గోల్డ్ వంటి ఆభరణాల స్టాక్‌లు అత్యధికంగా నష్టపోయాయి. 
 
మరోవైపు, ఈవో కంపెనీలు, ఎలక్ట్రానిక్ తయారీదారుల షేర్లు వెంటనే పుంజుకున్నాయి. మోదీ హరిత విప్లవం కోసం పిలుపునిచ్చిన వెంటనే, ఈ కంపెనీలలో చాలా వరకు మార్కెట్ వాటా పరంగా గణనీయమైన వృద్ధిని సాధించాయి.
 
హైదరాబాద్‌లో మోదీ చేసిన ఈ ప్రసంగ ప్రభావం ఎంత తీవ్రంగా ఉందంటే, ఈ రోజు మార్కెట్ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ఇప్పటివరకు దాదాపు రూ.7 లక్షల కోట్లు ఆవిరైపోయాయి. ఈ వ్యాఖ్యల వెనుక ఉన్న అసలు ఉద్దేశ్యం భిన్నంగా ఉందని ఆర్థిక, రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

Manchu Manoj: బండి భగీరథ్‌ పై పోక్సో కేసు తీవ్రంగా కలవరపరిచింది : మంచు మనోజ్ప్రతి మైనర్ బాలికకు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా న్యాయం అందేలా చూడటానికే #పోక్సో చట్టం రూపొందించబడిందని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను నని సినీ హీరో మంచు మనోజ్ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ గారి కుమారుడు బండి భగీరథ్‌కు సంబంధించిన ఇటీవలి పోక్సో కేసు నన్ను తీవ్రంగా కలవరపరిచిందని ఎక్స్ లో పేర్కొన్నారు.

విజయ్ జీవితంలోకి కొందరు పరాన్నా జీవులుగా ప్రవేశించారు : సుచిత్రప్రముఖ గాయని సుచిత్ర హీరోయిన్ త్రిష గురించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. త్రిష వల్ల రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సినీ హీరో విజయ్ తన కుటుంబానికి దూరంగా ఉంటున్నారని ఆరోపించారు. పైగా, ఆయన జీవితంలోకి కొందరు పరాన్నజీవులు తరహాలో ప్రవేశించారంటూ కామెంట్స్ చేశారు.

Ali: టి.డి.ప్ర‌సాద్ వ‌ర్మ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో హ‌న్ శివ్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ చిత్రం ప్రారంభంటి.డి.ప్ర‌సాద్ వ‌ర్మ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ఎన్‌.మ‌హేశ్వ‌రి, పి.జ్యోతి నిర్మిస్తోన్న కొత్త చిత్రం పూజా కార్య‌క్ర‌మాలతో సోమ‌వారం రోజున లాంఛ‌నంగా ప్రారంభమైంది. అనురాగ్‌, సంతోష్‌, సాయి విక్రాంత్, అలీ, చ‌మ్మ‌క్ చంద్ర‌, ఆటో రాంప్ర‌సాద్‌, ఫ‌ణి, వినీత రెడ్డి. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో ప్ర‌ముఖ ద‌ర్శ‌కుడు ఎస్‌.వి.కృష్ణారెడ్డి, నిర్మాత కె.అచ్చిరెడ్డి, న‌టుడు అలీ, డైరెక్ట‌ర్ శ్రీనివాస రెడ్డి, ఫ‌ణి స‌హా చిత్ర యూనిట్ స‌భ్యులు పాల్గొన్నారు. ముహూర్త‌పు స‌న్నివేశానికి నిర్మాత కె.అచ్చిరెడ్డి క్లాప్ కొట్ట‌గా, అలీ కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు. ఎస్‌.వి.కృష్ణారెడ్డి గౌర‌వ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించారు.

Nihal: వినూత్న కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కిన సందిగ్ధం డేట్ ఫిక్స్నిహాల్, ప్రియా దేశ్ పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి, నవీన్ రాజ్ సంకరపు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం సందిగ్ధం. పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకుడు. ఇప్పటికే షూటింగ్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్ని కూడా టీం కంప్లీట్ చేసింది. తీర్థ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో ప్రమోషన్స్ కూడా మొదలు పెట్టి సెన్సార్ వద్దకు వెళ్లనుంది. మే 29న ఈ మూవీని గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేసేందుకు టీం ముహూర్తం ఫిక్స్ చేసింది.

Varun Sandesh : నా వైఫ్ మిస్సింగ్ అంటోన్న వరుణ్ సందేశ్నా వైఫ్ మిస్సింగ్ అనే టైటిల్ తో వరుణ్ సందేశ్ కథానాయకుడు సినిమా ప్రారంభమైంది. శివ కంఠంనేని, ఆర్ వెంకటేశ్వర రావు నిర్మాతలు. వెబ్ సిరీస్ ద్వారా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న స్వాతి ప్రకాష్ మంత్రిప్రగడ దర్శకత్వంలో సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ జోనర్ లో ఒక చక్కటి ప్రేమ కథగా ఈ చిత్రం రానుంది. ప్రవీణ్, మోహిత్, సత్య శ్రీ (జబర్దస్త్) తదితరులు కీలకపాత్రలు పోషించనున్నారు.

