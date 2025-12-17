Narendra Modi: వీధికుక్కల బెడదను పరిష్కరించేందుకు కేంద్రం చర్యలు
దేశవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న వీధికుక్కల బెడదను పరిష్కరించడానికి మోదీ ప్రభుత్వం దృఢమైన చర్య తీసుకుంది. ఇటీవల, సుప్రీంకోర్టు ఆసుపత్రులు, పాఠశాలలు, రహదారులు వంటి సున్నితమైన ప్రాంతాల నుండి వీధికుక్కలను తొలగించి, తరలించడానికి అనుమతించింది.
కుక్క కాటు రేబిస్ మరణాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ తీర్పు వెలువడింది. జంతు హక్కుల కార్యకర్తలు ఈ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ, దీనిని కుక్కల వ్యతిరేక చర్యగా అభివర్ణించారు.
నిరసనలు ఉన్నప్పటికీ, కేంద్రం ఇప్పుడు అన్ని రాష్ట్రాలకు కఠినమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ప్రతి జిల్లా వీధికుక్కలను తొలగించడం, ఆ పని కోసం మానవశక్తిని నియమించడంపై వివరణాత్మక నివేదికలను సమర్పించాలి. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు, ప్రామాణిక నిర్వహణ విధానాల అమలును కేంద్రం నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తుంది.
రాష్ట్ర పరిపాలనలు సకాలంలో, ఖచ్చితమైన నివేదికను నిర్ధారించాలని భావిస్తున్నారు. అమలులో ఏవైనా లోపాలు సమీక్షలో ఉంటాయి. జాతీయ జంతు సంక్షేమ బోర్డు కుక్క కాటును జాతీయ ఆరోగ్య సంక్షోభంగా గుర్తించింది. పిల్లలు, వృద్ధులతో సహా ప్రతి సంవత్సరం వేలాది మంది గాయపడుతున్నారు.
కఠినమైన అమలు చర్యల వెనుక ఉన్న ఆవశ్యకతను ఈ డేటా బలోపేతం చేసింది. కొత్త ఎస్ఓపీల ప్రకారం, మునిసిపాలిటీలు, పంచాయతీలు నేరుగా జవాబుదారీగా ఉంటాయి. జంతు సంక్షేమం ముఖ్యమని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. అయితే, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో, మానవ జీవితానికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. నిర్లక్ష్యం ఇకపై సహించబడదు.