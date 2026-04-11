ఉద్యోగినులకు గొడ్డు మాంసం తినిపించి... లైంగిక వేధింపులు.. ఎక్కడ?
మహారాష్ట్రలో నాసిక్లో ఉన్న ఓ మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలో అత్యంత దారుణమైన ఘటన ఒకటి వెలుగు చూసింది. ఆ కంపెనీలో పని చేసే ఉద్యోగినులపై లైంగిక వేధింపులు, మానసికంగా హింసించడం, బలవంతంగా నమాజ్ చేయించడం, బీఫ్ తినిపించడం, మత మార్పిడికి యత్నించినట్టు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఈ కేసుకు సంబంధించి కంపెనీ అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్ (హెచ్ర్) సహా ఏడుగురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, గత 2022 నుంచి 2026 మధ్య కాలంలో ఈ దారుణాలు జరిగినట్లు 8 మంది మహిళా ఉద్యోగినులు ఫిర్యాదు చేశారు. ఉద్యోగ భద్రత పేరుతో మభ్యపెట్టి, తమ ఫోటోలు, వీడియోలు తీసి బ్లాక్మెయిల్ చేశారని బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడటమే కాకుండా, మతపరమైన మనోభావాలను దెబ్బతీసేలా ప్రవర్తించారని ఆరోపించారు. వీరితో పాటు మరో పురుష ఉద్యోగి కూడా తన మత విశ్వాసాలను కించపరిచారంటూ ఫిర్యాదు చేయడం గమనార్హం.
బాధితుల ఫిర్యాదుల మేరకు 2026 మార్చి 26 నుంచి పోలీసులు మొత్తం 9 ఎఫ్ఎస్ఐఆర్లు నమోదు చేశారు. కేసు తీవ్రత దృష్ట్యా, అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (క్రైమ్) సందీప్ మిట్కే నేతృత్వంలో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని (సిట్) ఏర్పాటు చేశారు. అరెస్టైన ఏడుగురిలో హెన్ఆర్ మేనేజర్ను ఏప్రిల్ 13 వరకు పోలీస్ కస్టడీకి, మిగిలిన ఆరుగురిని 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి కోర్టు పంపింది. మరో ఐదుగురిని ప్రొడక్షన్ వారంట్పై కస్టడీలోకి తీసుకునేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
ఈ ఘటనపై మహారాష్ట్ర మంత్రి గిరీష్ మహాజన్ తీవ్రంగా స్పందించారు. బాధితులను బలవంతంగా నమాజ్ చేయించి, బీఫ్ తినిపించారని, ఈ ఫిర్యాదులపై సీనియర్ ఉద్యోగులు చర్యలు తీసుకోనందున వారిపైనా కేసులు నమోదు చేశామని తెలిపారు. ఇది కేవలం ఒక్క కంపెనీకే పరిమితం కాదని, కార్పొరేట్ సంస్థల్లో ఇదో పెద్ద రాకెట్ అయ్యుండవచ్చని ఆయన అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ కూడా ఈ ఘటనను తీవ్రంగా ఖండించి, పోలీసుల తక్షణ చర్యను ప్రశంసించారు.