National Girl Child Day 2026: బాలికల కోసం సంక్షేమ పథకాలు.. అవేంటో తెలుసా?

ప్రతి సంవత్సరం జనవరి 24న జరుపుకునే జాతీయ బాలికా దినోత్సవం, విద్య, ఆరోగ్య సంరక్షణ, ఆర్థిక భద్రత ద్వారా బాలికలను సాధికారత కల్పించడం ప్రాముఖ్యతను తెలుపుతోంది. భారతదేశంలో, బాలికలకు స్థిరమైన, స్వతంత్ర భవిష్యత్తును అందించే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక పథకాలను అమలు చేస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా బాలికల ఆర్థిక శ్రేయస్సును బలోపేతం చేయడానికి రూపొందించిన 5 కీలక ప్రభుత్వ పథకాల గురించి తెలుసుకుందాం
సుకన్య సమృద్ధి యోజన (SSY)
బేటీ బచావో బేటీ పఢావో కార్యక్రమం కింద ప్రారంభించబడిన సుకన్య సమృద్ధి యోజన, బాలికల కోసం అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పొదుపు పథకాలలో ఒకటి. తల్లిదండ్రులు లేదా చట్టపరమైన సంరక్షకులు 10 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న బాలిక కోసం SSY ఖాతాను తెరవవచ్చు. ఈ పథకం అధిక వడ్డీ రేటును అందిస్తుంది. సెక్షన్ 80C కింద పన్ను ప్రయోజనాలను కూడా కల్పిస్తుంది. ఇది విద్య,వివాహ ఖర్చులకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ఒక సమర్థవంతమైన దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిగా నిలుస్తుంది.
ప్రధాన మంత్రి సుకన్య సమృద్ధి ఖాతా పథకం
సుకన్య సమృద్ధి యోజన ఫ్రేమ్వర్క్లో భాగంగా పిలువబడే ఈ పథకం, బాలికకు 21 సంవత్సరాలు నిండే వరకు క్రమశిక్షణతో కూడిన పొదుపును ప్రోత్సహిస్తుంది. ఉన్నత విద్య కోసం 18 సంవత్సరాల వయస్సు తర్వాత పాక్షిక ఉపసంహరణలు అనుమతించబడతాయి.
బాలికా సమృద్ధి యోజన
బాలిక సమృద్ధి యోజన బాలికా పిల్లల స్థితిని మెరుగుపరచడంపై దృష్టి పెడుతుంది, ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా బలహీన వర్గాలకు ఉపయోగుపడుతుంది. ఈ పథకం కింద, పుట్టిన సమయంలో, పాఠశాల విద్య, వివిధ దశలలో ఆర్థిక సహాయం అందించబడుతుంది. విద్య మైలురాళ్లకు అనుసంధానించబడిన ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తూనే పాఠశాల మానేయడాన్ని తగ్గించడం ఈ చొరవ లక్ష్యం.
బాలికల కోసం CBSE ఉడాన్ పథకం
ఉడాన్ పథకం 8 నుండి 12 తరగతుల వరకు ప్రతిభావంతులైన బాలికలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇంజనీరింగ్ మరియు సాంకేతిక రంగాలలో కెరీర్లను కొనసాగించడానికి వారిని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఎంపిక చేయబడిన విద్యార్థులు ఉచిత వనరులు, ఆన్లైన్ అభ్యాస మద్దతు, మార్గదర్శకత్వాన్ని పొందుతారు. నాణ్యమైన విద్యకు ప్రాప్యతను మెరుగుపరచడం ద్వారా, ఈ పథకం పరోక్షంగా బాలికలకు దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక స్వేచ్ఛని బలపరుస్తుంది.
బేటీ బచావో, బేటీ పఢావో (BBBP)
ప్రత్యక్ష పొదుపు పథకం కాకపోయినా, బాలికలకు విద్య, ఆర్థిక ప్రణాళిక ప్రాముఖ్యత గురించి అవగాహన కల్పించడంలో బేటీ బచావో, బేటీ పఢావో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమం నైపుణ్యాభివృద్ధి, విద్య మరియు సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు మద్దతు ఇస్తుంది. కుటుంబాలు తమ కుమార్తెల భవిష్యత్తులో నమ్మకంగా పెట్టుబడి పెట్టడానికి సహాయపడుతుంది.
ఈ ప్రభుత్వ పథకాలు ఆర్థిక అడ్డంకులను తగ్గించడానికి, విద్యను ప్రోత్సహించడానికి, బాలికలకు ఆర్థిక భద్రతను నిర్ధారించడానికి సహాయపడతాయి.