National Herald Case: డిసెంబర్ 16కి వాయిదా పడిన నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసు
నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) దాఖలు చేసిన ఛార్జిషీట్ను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఢిల్లీ కోర్టు శనివారం తన తీర్పును వాయిదా వేసింది. ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి విశాల్ గోగ్నే ఈ ఉత్తర్వుపై ప్రకటనను డిసెంబర్ 16కి వాయిదా వేశారు. కాంగ్రెస్ నాయకులు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, దివంగత పార్టీ నాయకులు మోతీలాల్ వోరా, ఆస్కార్ ఫెర్నాండెజ్లతో పాటు సుమన్ దూబే, సామ్ పిట్రోడా, యంగ్ ఇండియన్ అనే ప్రైవేట్ కంపెనీపై కుట్ర, మనీలాండరింగ్ అభియోగాలు మోపింది.
నేషనల్ హెరాల్డ్ వార్తాపత్రికను ప్రచురించే అసోసియేటెడ్ జర్నల్స్ లిమిటెడ్ (ఏజెఎల్)కు చెందిన సుమారు రూ. 2,000 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను వారు సంపాదించారని దర్యాప్తు సంస్థ ఆరోపించింది.
యంగ్ ఇండియన్లో గాంధీ కుటుంబం 76 శాతం వాటాలను కలిగి ఉందని, రూ. 90 కోట్ల రుణానికి బదులుగా ఏజెఎల్ ఆస్తులను మోసపూరితంగా ఆక్రమించిందని కూడా ఆరోపించింది. ఛార్జిషీట్లో సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, పిట్రోడా, దూబే, సునీల్ భండారి, యంగ్ ఇండియన్, డోటెక్స్ మర్చండైజ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పేర్లు ఉన్నాయి.