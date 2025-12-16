National Herald Case: నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో సోనియా, రాహుల్కు ఊరట
Rahul Gandhi_Sonia Gandhi
నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో కాంగ్రెస్ నాయకులు రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీలతో పాటు మరో ఐదుగురిపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) మోపిన మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలను ఢిల్లీ కోర్టు మంగళవారం పరిగణనలోకి తీసుకోవడానికి నిరాకరించింది. దీంతో ఈ కేసులో సోనియా, రాహుల్ గాంధీలకు ఊరట లభించినట్లైంది. ఈ కేసులో దాఖలు చేసిన చార్జిషీట్ ఒక ప్రైవేట్ వ్యక్తి ఫిర్యాదుపై జరిపిన దర్యాప్తు ఆధారంగా ఉందని, ప్రాథమిక నేరానికి సంబంధించిన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా కాదని ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి విశాల్ గోగ్నే పేర్కొన్నారు.
చట్ట ప్రకారం దీనిని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం సాధ్యం కాదని న్యాయమూర్తి అన్నారు. ఉత్తర్వులోని కీలక భాగాన్ని చదివి వినిపిస్తూ, ఈ కేసులో ఢిల్లీ పోలీసుల ఆర్థిక నేరాల విభాగం ఇప్పటికే ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసిందని, కాబట్టి ఈ కేసులో ఈడీ వాదనలపై యోగ్యత ఆధారంగా తీర్పు ఇవ్వడం తొందరపాటు అవుతుందని న్యాయమూర్తి అన్నారు.
ఈడీ కాంగ్రెస్ నాయకులు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీతో పాటు దివంగత పార్టీ నాయకులైన మోతీలాల్ వోరా, ఆస్కార్ ఫెర్నాండెజ్, సుమన్ దూబే, శామ్ పిట్రోడా, యంగ్ ఇండియన్ అనే ప్రైవేట్ కంపెనీపై కుట్ర, మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలు చేసింది. నేషనల్ హెరాల్డ్ వార్తాపత్రికను ప్రచురించే అసోసియేటెడ్ జర్నల్స్ లిమిటెడ్ (ఏజేఎల్)కు చెందిన సుమారు రూ. 2,000 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను వారు చేజిక్కించుకున్నారని ఆరోపణలు వచ్చాయి.
రూ. 90కోట్ల రుణానికి బదులుగా ఏజేఎల్ ఆస్తులను మోసపూరితంగా స్వాధీనం చేసుకున్న యంగ్ ఇండియన్లో గాంధీలు 76 శాతం మెజారిటీ వాటాలను కలిగి ఉన్నారని దర్యాప్తు సంస్థ ఆరోపించింది.