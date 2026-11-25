జాతీయ పాల దినోత్సవం: భారతదేశ తదుపరి శ్వేత విప్లవం పశుపోషణతోనే ప్రారంభం కావాలి, ఎందుకు?
2024-25లో 247.87 మిలియన్ టన్నుల ఉత్పత్తితో భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పాల ఉత్పత్తిదారుగా నిలిచింది. అయితే, ఈ అగ్రస్థానాన్ని నిలబెట్టుకోవడం కేవలం పాల ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని పెంచడంపైనే ఆధారపడి ఉండదు. పాడి పరిశ్రమ తదుపరి దశ వృద్ధికి ప్రతి పశువు ఉత్పాదకతను మెరుగుపరచడం, పాడి రైతుల ఆర్థిక పరిస్థితిని బలోపేతం చేయడం, పశువుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగ్గా ఉంచడం అత్యంత కీలకం.
భారతదేశ పాడి పరిశ్రమ వృద్ధిని కొనసాగించడంలో పశుపోషణ ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తూ గోద్రెజ్ ఆగ్రోవెట్ యానిమల్ న్యూట్రిషన్ బిజినెస్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ కెప్టెన్ (డాక్టర్) ఏ.వై. రాజేంద్ర మాట్లాడుతూ, భారత పాడి పరిశ్రమ తదుపరి దశ వృద్ధి కేవలం పాల ఉత్పత్తి పరిమాణంపైనే కాకుండా ప్రతి పశువు ఉత్పాదకతను మెరుగుపరచడంపై దృష్టి పెట్టాలి. పశువుల జన్యువులు వాటి పాల ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని నిర్ణయిస్తాయి. కానీ సరైన పోషకాహారం మాత్రమే పూర్తి సామర్థ్యాన్ని వెలికితీయడానికి సహాయపడుతుంది. స్థానిక వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉండే పశు జాతుల పెంపకంతో పాటు పశువుల జీవితకాల అవసరాలకు తగినట్లుగా దాణా అందించే విధానాన్ని అనుసరించడం వల్ల ఉత్పాదకత మెరుగుపడటమే కాకుండా పాడి పరిశ్రమ ఆర్థికంగా మరింత లాభదాయకంగా మారుతుంది అని అన్నారు.
ఈ ప్రయాణం దూడ దశ నుండే ప్రారంభమవుతుంది. ఎదుగుదల ప్రారంభ దశలో పోషకాహార లోపం ఏర్పడితే, అది పశువు జీవితకాల ఆరోగ్యంపై, పాల ఉత్పత్తి సామర్థ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. పశువు ఆరోగ్యకరమైన ఎదుగుదలకు, శారీరక అభివృద్ధికి మొదటి 5 నుండి 14 నెలల సమయం అత్యంత కీలకమైనది. దేశీయ ఆవులలో సాధారణంగా కనిపించే ఎక్కువ సమయంతో పోలిస్తే, సరైన పోషకాహారం అందించడం వల్ల సకాలంలో గర్భం దాల్చడానికి, 24 నుండి 26 నెలల వయస్సులోనే మొదటి ఈతకు రావడానికి వీలవుతుంది. ఇలా త్వరగా పాల ఉత్పత్తి దశలోకి రావడం వల్ల, రైతులకు పాల ఆదాయం రాకముందే పశువుల పెంపకంపై పెట్టే ఖర్చు సమయం కూడా తగ్గుతుంది.
ఈతకు ముందు ఉండే సమయంలో కూడా పోషకాహారం అంతే ముఖ్యమైనది. పాలివ్వడం నిలిపివేసే సమయం(డ్రై పీరియడ్) ఆవు కోలుకోవడానికి, తదుపరి పాల దిగుబడి కోసం అవసరమైన పోషక నిల్వలను తిరిగి పొందడానికి సహాయపడుతుంది. గర్భస్థ దూడ ఎదుగుదలలో దాదాపు 70 శాతం చివరి మూడు నెలల్లోనే జరుగుతుంది. కాబట్టి, ఈ సమయంలో తగినంత పోషకాహారం అందించడం వల్ల పుట్టబోయే దూడ బరువు, రోగనిరోధక శక్తి, చురుకుదనం మెరుగుపడతాయి.
"ప్రారంభ దశలో పోషకాహారం, పాలివ్వడం నిలిపివేసే సమయం అనేవి మరింత శ్రద్ధ వహించాల్సిన రెండు అత్యంత కీలక దశలు. ఈ దశలలో పోషకాహార లోపం ఏర్పడితే దాని ప్రభావం కేవలం ప్రస్తుత ఉత్పత్తి చక్రానికే పరిమితం కాకుండా, ఆవు తదుపరి పాల దిగుబడిపై, కడుపులో పెరుగుతున్న దూడ ఆరోగ్యంపై కూడా దీర్ఘకాలిక ప్రభావం చూపుతుంది" అని కెప్టెన్ (డాక్టర్) రాజేంద్ర అన్నారు.
అయితే, నాణ్యమైన పశుగ్రాసం, శుభ్రమైన నీరు నిరంతరం అందుబాటులో లేకపోతే కేవలం మెరుగైన పోషకాహారం మాత్రమే ఆశించిన ఫలితాలను ఇవ్వలేదు. భారతదేశంలో దాదాపు నలుగురిలో ముగ్గురు పశుపోషకులు దాణా, పశుగ్రాసం కొరతతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. వాతావరణ మార్పులు ఈ సమస్యలను మరింత తీవ్రతరం చేస్తున్నాయి. దీనివల్ల పచ్చిగడ్డి లభ్యత తగ్గిపోయి, పశువులపై పోషకాహార ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. పశుగ్రాసంతో సమానంగా ఎంతో ముఖ్యమైన నీరు కూడా పశువులు దాణా తినే పరిమాణం, జీర్ణక్రియ, వాటి సౌకర్యం మరియు పాల దిగుబడిపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతుంది.
పాడి పశువుల పెంపకంలో అయ్యే మొత్తం ఖర్చులో 60 నుండి 70 శాతం దాణా కోసమే వెచ్చించాల్సి వస్తుంది. అందువల్ల, ముఖ్యంగా చిన్న రైతులకు పాడి పరిశ్రమ లాభదాయకంగా ఉండాలంటే పోషకాహార సామర్థ్యం అత్యంత కీలకం. దూడలు, మొదటి ఈతకు సిద్ధమవుతున్న ఆవులు, పాలిచ్చే ఆవులు, పాలివ్వడం నిలిపివేసిన దశలో ఉన్న పశువుల మారుతున్న అవసరాలను ఒకే రకమైన దాణా విధానంతో తీర్చలేము. పశువు వయస్సు, శారీరక దశకు తగినట్లుగా శాస్త్రీయంగా తయారు చేసిన దాణాను అందించడం వల్ల ప్రస్తుతం ఉన్న పోషకాహార లోపాలను అధిగమించవచ్చు. "పాడి ఉత్పాదకతను పెంచాలంటే నాణ్యమైన పోషకాహారం, మెరుగైన పశుగ్రాస లభ్యత, శాస్త్రీయ దాణా పద్ధతులపై రైతులకు మరింత అవగాహన కల్పించడం అవసరం. ముఖ్యంగా చిన్న రైతులకు ఈ సౌకర్యాలను అందుబాటులోకి తీసుకురావడం వల్ల వారి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటమే కాకుండా దేశ పాడి పరిశ్రమ వృద్ధి నిరంతరాయంగా కొనసాగుతుంది" అని గోద్రెజ్ ఆగ్రోవెట్ లిమిటెడ్ యానిమల్ న్యూట్రిషన్ బిజినెస్, సీఈఓ ముగించారు.
జాతీయ పాల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్న తరుణంలో, మన దృష్టి కేవలం పాల ఉత్పత్తి పరిమాణంపైనే కాకుండా, ఆ పాలను అందించే పశువుల ఆరోగ్యం, పోషకాహారం, ఉత్పాదకతపై కూడా విస్తరించాలి. తదుపరి శ్వేత విప్లవం కేవలం పాలు పితికే కేంద్రాలలోనే సాధ్యం కాదు. పశువుల జీవితంలోని ప్రతి దశలో సరైన అవగాహనతో కూడిన దాణా నిర్ణయాలు, సమతుల్య పోషకాహారం అందించడం ద్వారా దూడల కొట్టాలు, పాలివ్వడం నిలిపివేసిన ఆవుల పాకలు మరియు పశుగ్రాస క్షేత్రాల నుండే ఈ విప్లవం రూపుదిద్దుకుంటుంది.
-కెప్టెన్(డాక్టర్) ఏ.వై. రాజేంద్ర, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్- యానిమల్ న్యూట్రిషన్ బిజినెస్, గోద్రెజ్ ఆగ్రోవెట్