అస్వస్థతకు గురైన శరద్ పవార్ : మళ్లీ ఆస్పత్రిలో చేరిక
ఎన్సీపీ నేత, రాజకీయ కురువృద్ధుడు, కేంద్ర మాజీ మంత్రి శరద్ పవార్ మళ్లీ అస్వస్థతకు లోనయ్యారు. దీంతో ఆయనను మళ్లీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. శరద్ పవార్ను పుణెలోని రుబీ హాల్ ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు సన్నిహిత వర్గాలు వెల్లడించాయి.
ప్రస్తుతం ఆయన తీవ్రమైన దగ్గు, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్తో ఇటీవల ఆసుపత్రిలో చేరిన శరద్ పవార్ను వారం క్రితం తిరిగి ఇంటికి తీసుకువచ్చారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో మళ్లీ ఆసుపత్రిలో చేర్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఆయన డీహైడ్రేషన్తో బాధపడుతున్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఆయన వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు. శరద్ పవార్ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
గత కొన్ని రోజులుగా పవార్ అనారోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారని ఆయన కుమార్తె, ఎంపీ సుప్రియా సూలే తెలిపారు. కాగా, దేశంలో ఉన్న సీనియర్ నేతల్లో శరద్ పవర్ ఒకరు. గతంలో కేంద్రంలో చక్రం తిప్పిన విషయం తెల్సిందే. అలాగే, గొంతకాలంగా నోటి కేన్సర్తో బాధపడుతున్నారు. ఇపుడో వయోభారం కారణంగా తరచుగా అనారోగ్యంపాలవుతున్నారు.