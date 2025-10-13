బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : ఎన్డీయే కూటమి మధ్య కుదిరిన సీట్ల పంపకం
బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు వచ్చే నెలలో జరుగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు ఎన్డీయే కూటమి పార్టీల మధ్య సీట్ల పంపకం ప్రశాంతంగా ముగిసింది. బీహార్ రాష్ట్రంలో మొత్తం 243 అసెంబ్లీ సీట్లు ఉన్నాయి. అయితే, ఎన్డీయే కూటమిలోని ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలైన బీజేపీ, జనతాదళ్ యు పార్టీలు కలిసి తలా 101 సీట్లలో పోటీ చేయనున్నాయి. మిగిలిన సీట్లను ఇతర భాగస్వామ్య పార్టీలకు కేటాయించనున్నారు. ఈ మేరకు ఆదివారం కూటమి నేతల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదిరింది.
ఇందులోభాగంగా, చిరాగ్ పాశ్వాన్ నేతృత్వంలోని లోక్ జనశక్తి పార్టీ - రామ్ విలాస్ (ఎల్జేపీ-ఆర్)కు 29 సీట్లు దక్కాయి. అలాగే, జితన్ రామ్ మాంఝికి చెందిన హిందుస్తానీ అవామ్ మోర్చా (హెచ్ఎం), ఉపేంద్ర కుష్వాహాకు చెందిన రాష్ట్రీయ లోక్ మోర్చా (ఆర్ఎల్ఎం) పార్టీలకు చెరో ఆరు స్థానాలు కేటాయించినట్లు ఎన్డీయే నేతలు వెల్లడించారు.
పలు దఫాలుగా పాట్నా, ఢిల్లీలలో సుదీర్ఘ చర్చల అనంతరం కుదిరిన ఈ ఒప్పందం వివరాలను ఎన్డీయే అగ్రనేతలు సోషల్ మీడియా 'ఎక్స్' వేదికగా ఉమ్మడిగా ప్రకటించారు. బీహార్ బీజేపీ ఎన్నికల ఇన్చార్జ్ వినోద్ తావే, కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ధృవీకరించారు. ఎంతో సామరస్య వాతావరణంలో సీట్ల పంపకాలు పూర్తయ్యాయని, కూటమి ఐక్యంగా ఎన్నికల బరిలోకి దిగుతోందని వారు తెలిపారు.
మరోవైపు, ఈ సీట్ల పంపిణీపై మిత్రపక్షాల నేతలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. లోక్సభ ఎన్నికల్లో మాకు ఒక సీటు ఇచ్చారు, ఇప్పుడు ఆరు సీట్లు కేటాయించడం సంతోషంగా ఉంది అని జితన్ రామ్ మాంఝీ అభిప్రాయపడ్డారు. మరోవైపు, ఇటీవల జరిగిన లోక్సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన ఐదు స్థానాల్లోనూ గెలిచి సత్తా చాటిన చిరాగ్ పాశ్వాన్ పార్టీకి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఏకంగా 29 సీట్లు దక్కడం గమనార్హం.