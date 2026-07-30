మాజీ బస్సు డ్రైవర్ నివాసంలో రూ.28.5 కోట్ల నగదు, 15 కిలోల బంగారం.. లెక్కపెట్టేందుకే 18 గంటలు (video)
పశ్చిమ బెంగాల్లో ఒక మాజీ ప్రభుత్వ బస్సు డ్రైవర్ నివాసంలో 15 గంటల పాటు సాగిన సోదాల్లో పోలీసులు రూ.28.5 కోట్ల నగదు, 15 కిలోల బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆ మాజీ బస్సు డ్రైవర్ను మినార్ మోండల్గా గుర్తించారు.
Gold
బీర్భూమ్కు చెందిన రాళ్ల వ్యాపారి మినార్ మోండల్ ఇంట్లో రాళ్లు, ఇసుక అక్రమ రవాణా సిండికేట్ సూత్రధారిగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న తుల్లు మోండల్తో ఇతనికి సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఈ నగదు, బంగారం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయనే దానిపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
మంగళవారం రాత్రి మొదలైన ఈ సోదాలు బుధవారం సాయంత్రం వరకు కొనసాగాయి. నగదు లెక్కింపు ప్రక్రియకే 18 గంటలకు పైగా సమయం పట్టింది. బీర్భూమ్లోని మహమ్మద్ బజార్ పరిధిలో ఉన్న దేవుచాలోని ఆయన నివాసంలో పోలీసులు ఈ సోదాలు నిర్వహించారు.
ఈ భారీ మొత్తంలో లభించిన నగదు, బంగారం కేవలం మినార్ మోండల్కు చెందినవేనా? లేదా ఆయన బంధువు, రాళ్ల వ్యాపారి అయిన టులూ మోండల్ కి చెందిన నల్లధనాన్ని ఇక్కడ భద్రపరిచారా? అనే కోణంలో పోలీసులు తీవ్రంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
#Breaking: Police have recovered a massive cache of cash & gold from the residence of a relative of stone quarry businessman Tulu Mondal in Birbhum’s Mohammad Bazar.— Pooja Mehta (@pooja_news) July 29, 2026
So far, around Rs. 5 crore in cash & nearly 15 kg of gold (estimated to be worth Rs. 22 crore) have been seized.… pic.twitter.com/qFU1f24Ah6