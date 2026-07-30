  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Nearly Rs 29 crore cash, 15 kg gold found at ex-bus driver's house in West Bengal
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 30 July 2026 (12:07 IST)

మాజీ బస్సు డ్రైవర్ నివాసంలో రూ.28.5 కోట్ల నగదు, 15 కిలోల బంగారం.. లెక్కపెట్టేందుకే 18 గంటలు (video)

Gold
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (12:07 IST)
google-news
Gold
పశ్చిమ బెంగాల్‌లో ఒక మాజీ ప్రభుత్వ బస్సు డ్రైవర్ నివాసంలో 15 గంటల పాటు సాగిన సోదాల్లో పోలీసులు రూ.28.5 కోట్ల నగదు, 15 కిలోల బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆ మాజీ బస్సు డ్రైవర్‌ను మినార్ మోండల్‌గా గుర్తించారు. 
 
బీర్భూమ్‌కు చెందిన రాళ్ల వ్యాపారి మినార్ మోండల్ ఇంట్లో రాళ్లు, ఇసుక అక్రమ రవాణా సిండికేట్ సూత్రధారిగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న తుల్లు మోండల్‌తో ఇతనికి సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఈ నగదు, బంగారం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయనే దానిపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
 
మంగళవారం రాత్రి మొదలైన ఈ సోదాలు బుధవారం సాయంత్రం వరకు కొనసాగాయి. నగదు లెక్కింపు ప్రక్రియకే 18 గంటలకు పైగా సమయం పట్టింది. బీర్భూమ్‌లోని మహమ్మద్ బజార్ పరిధిలో ఉన్న దేవుచాలోని ఆయన నివాసంలో పోలీసులు ఈ సోదాలు నిర్వహించారు.
 
ఈ భారీ మొత్తంలో లభించిన నగదు, బంగారం కేవలం మినార్ మోండల్‌కు చెందినవేనా? లేదా ఆయన బంధువు, రాళ్ల వ్యాపారి అయిన టులూ మోండల్ కి చెందిన నల్లధనాన్ని ఇక్కడ భద్రపరిచారా? అనే కోణంలో పోలీసులు తీవ్రంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
Gade Vijayalakshmi: గాదె సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసు.. లాయర్ కోగంటి రిత్వికకు నోటీసు

కోయంబత్తూరులో అయ్యప్ప స్వామిని దర్శించుకున్న రామ్ చరణ్

కోయంబత్తూరులో అయ్యప్ప స్వామిని దర్శించుకున్న రామ్ చరణ్కోయంబత్తూర్‌లోని గంగా ఆసుపత్రిలో మణికట్టుకు విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్స చేయించుకుని డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత, ప్రముఖ నటుడు రామ్ చరణ్ అక్కడి అయ్యప్ప ఆలయాన్ని సందర్శించారు. చేతికి సపోర్ట్ కోసం ఆర్మ్ స్లింగ్ ధరించి, తన భార్య ఉపాసన కొణిదెలతో కలిసి ఆయన ఈ ఆలయానికి వెళ్లారు. అక్కడ ఆలయ అధికారులతో కూడా ఆయన మాట్లాడారు. రామ్ చరణ్, ఉపాసన అయ్యప్ప ఆలయాన్ని సందర్శించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా రామ్ చరణ్ అయ్యప్ప మాల, నల్లని చొక్కా, లుంగీ ధరించగా, ఉపాసన నీలం రంగు పూల డిజైన్ ఉన్న కుర్తా సెట్‌ను ఎంచుకున్నారు.

Varun Tej: అభిమానుల పట్ల మరోసారి పెద్ద మనసు చాటుకున్న వరుణ్ తేజ్

Varun Tej: అభిమానుల పట్ల మరోసారి పెద్ద మనసు చాటుకున్న వరుణ్ తేజ్తన తల్లిగారు శ్రీమతి పద్మజ గారి సహకారంతో హైదరాబాద్‌లోని సిటీ న్యూరో సెంటర్ వైద్యులతో మాట్లాడించి, శ్రీ సురేష్ పాటిల్ గారికి అత్యుత్తమ వైద్యం అందేలా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆపరేషన్ విజయవంతంగా జరిగేలా ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవడమే కాకుండా, చికిత్స సమయంలో ఆయనకు, కుటుంబ సభ్యులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఆసుపత్రిలో అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లను సమకూర్చారు.

Sharwa : భోగి కోసం భారీ క్లైమాక్స్ షెడ్యూల్ పూర్తి చేసుకున్న శర్వా

Sharwa : భోగి కోసం భారీ క్లైమాక్స్ షెడ్యూల్ పూర్తి చేసుకున్న శర్వాశర్వా హీరోగా, 'సంపత్ నంది దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ప్రతిష్టాత్మక పాన్-ఇండియా పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామా 'భోగి'. శ్రీ సత్య సాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్‌పై కె.కె. రాధామోహన్ నిర్మిస్తున్న ,లక్ష్మి రాధామోహన్ సమర్పిస్తున్న ఈ చిత్రం భారీ స్థాయి అత్యున్నత నిర్మాణ ప్రమాణాలతో అంచనాలను పెంచుతూనే ఉంది.

Ajay Bhupathi: ఆర్‌ఎక్స్ 100 తర్వాత కొత్త వాళ్లతో పని చేయకూడదనుకున్నా : అజయ్ భూపతి

Ajay Bhupathi: ఆర్‌ఎక్స్ 100 తర్వాత కొత్త వాళ్లతో పని చేయకూడదనుకున్నా : అజయ్ భూపతిఅమ్మాయి, అబ్బాయి ప్రేమించుకుంటారు. దాదాపు ప్రతి ప్రేమకథ కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. కాకపోతే ట్రీట్‌మెంట్ అనేది కొత్తగా ఉండాలి. నేను చాలా బలంగా చెబుతున్నాను... ఇందులో ఉన్న ప్రతి సీన్ ఆడియన్స్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. సినిమా మొదలైన తర్వాత కథతో, పాత్రలతో ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు. సినిమా ఎక్కడా బోర్ కొట్టదు. ముఖ్యంగా జై కృష్ణ, రాషా తడాని జోడిని ఆడియన్స్ చాలా ఇష్టపడతారు అని దర్శకుడు అజయ్ భూపతి అన్నారు.

చిన్నప్పుడు మా మావయ్య ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకుని అసభ్యంగా ప్రవర్తించేవాడు: నటి శివాంగి

చిన్నప్పుడు మా మావయ్య ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకుని అసభ్యంగా ప్రవర్తించేవాడు: నటి శివాంగినటి శివాంగి జోషి తనకు చిన్నప్పుడు ఎదురైన లైంగిక వేధింపులను లాకప్ 2 వేదికగా పంచుకున్నది. తన చిన్నతనంలో తనకు మావయ్య వరస అయ్యే దగ్గర బంధువే తనపై లైంగిక దాడికి యత్నించాడని ఆమె వెల్లడించారు. శివాంగి తనకు ఎదురైన చేదు అనుభవాన్ని వివరిస్తూ... నాకు మావయ్య వరసయ్యే వ్యక్తి రోజూ స్కూల్ నుంచి ఇంటికి తీసుకుని వచ్చేవాడు. అతడంటే మా అమ్మకు ఎంతో నమ్మకం వుండేది. ఆ నమ్మకాన్ని ఆసరాగా చేసుకున్న అతడు నాతో అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తుండేవాడు. సినిమాల్లో నటించాలంటే డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవాలనీ, ఇంకా ఏవేవో చేయాల్సి వుంటుందని తన ఒడిలో కూర్చుబెట్టుకుని అసభ్యంగా తాకుతుండేవాడు.