విపక్షాలది మహిళా వ్యతిరేక మైండ్సెట్ : అమిత్ షా
మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుపై కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా శుక్రవారం ప్రసంగిస్తూ విపక్షాల తీరును తూర్పారబట్టారు. సభలో ప్రవేశపెట్టిన మహిళా బిల్లుపై సమగ్రమైన చర్చ జరిగిందన్నారు. మహిళా బిల్లును ఎవరూ వ్యతిరేకించలేదనీ, కేవలం ఇండియా కూటమి సభ్యులు మాత్రమే వ్యతిరేకించారని అన్నారు. మహిళా బిల్లుకు మద్దతిస్తామని చెబుతూనే.. కానీ, అయితే అంటూ వ్యతిరేకించారని, విపక్షాలది మహిళా వ్యతిరేక మైండ్సెట్ అంటూ అమిత్ షా ఆరోపించారు.
'విపక్షాలు వ్యతిరేకించింది మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లునే, డీలిమిటేషన్ను కాదు. 2029 ఎన్నికలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లతో వెళ్లాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ భావించారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళా ఓటర్లకు విపక్షాలు వ్యతిరేకం. 130 ఎంపీలు, 56 మంది మహిళా ఎంపీలు తమ అభిప్రాయం చెప్పారు. డీలిమిటేషన్ను వ్యతిరేకించడం అంటే ఎస్సీ, ఎస్టీలను వ్యతిరేకించడమే. ఎస్సీ, ఎస్టీల సంఖ్య పెరిగినప్పుడు పార్లమెంట్లో వాళ్ల సీట్ల సంఖ్య కూడా పెరుగుతాయని' ఆయన గుర్తు చేశారు.
'మూడు బిల్లులపై సమగ్రంగా చర్చ జరిగింది. 130 మంది ఎంపీలు తమ అభిప్రాయాలు చెప్పారు. 56 మంది మహిళా ఎంపీలు మాట్లాడారు. మహిళా బిల్లును విపక్షాలు వ్యతిరేకించాయి. ప్రస్తుత లోక్సభ నియోజకవర్గాల జనాభాలో భారీ వ్యత్యాసం ఉంది. ఒకచోట 39 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉంటే మరోచోట 60 వేల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. ఒక ఎంపీ లక్షలాది మంది సమస్యలను ఎలా ఆలకించగలరు? నియోజకవర్గాల ఓటర్ల సంఖ్యలో సమతుల్యతను సాధించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఎంపీ తన నిధులు సమర్థంగా వినియోగించుకునేందుకు ఇది తోడ్పడుతుంది. అందుకే ఈ రాజ్యాంగ సవరణకు ఉపక్రమించాం' అని అమిత్ షా పేర్కొన్నారు.
'మల్కాజ్గిరిలో దాదాపు 30 లక్షల మందికిపైగా ఓటర్లు ఉండగా.. ఢిల్లీ, బెంగళూరు, గాజియాబాద్లో 20 లక్షలకుపైగా ఓటర్లు ఉన్నారు. డీలిమిటేషన్ తర్వాత ఆయా చోట్ల రెండు సీట్లు వస్తాయి. దీనివల్ల సభ్యులకు, ప్రజలకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. 1972లో ఇందిరా గాంధీ ప్రభుత్వం లోక్సభ సీట్లను 545కు పెంచింది. ఇన్నాళ్లపాటు సీట్లు సంఖ్య పెంచకుండా అడ్డుకున్న ఘనత వారిదే' అని కాంగ్రెస్పై అమిత్ షా విరుచుకుపడ్డారు. కాలానికి అనుగుణంగా సీట్ల సంఖ్యలోనూ మార్పు రావాలని అన్నారు.
'ఉత్తరాది.. దక్షిణాది.. ఆ ప్రాంతం.. ఈ ప్రాంతం అంటూ విభజన రాజకీయాలు చేస్తున్నారు. దేశమంతా ఒక్కటే. ఉత్తర, దక్షిణ బేధాలు చూపి దేశాన్ని ముక్కలు చేస్తామంటే కుదరదు. దక్షిణమే కాదు.. కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు సైతం దేశంపై అంతే అధికారం ఉంటుంది. ప్రాంతాలకు అతీతంగా ఈ సభలోని సభ్యులందరికీ సమాన అధికారం ఉంటుంది' అని అమిత్ షా పేర్కొన్నారు.
మహిళా బిల్లును, డీలిమిటేషన్ బిల్లును వేరు చేస్తారా? ఏ రాష్ట్రానికి ఆ రాష్ట్రం 50 శాతం పెంచుతారా? అని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత కేసీ వేణుగోపాల్ ప్రశ్నించారు. దీనికి అమిత్ షా బదులిస్తూ.. 50 శాతం పెంచుతూ సవరణ తెచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామన్నారు. గంట సమయం ఇస్తే బిల్లులో సవరణలు చేసుకొని వస్తామని.. బిల్లుకు మద్దతిస్తారేమో చెప్పాలని అమిత్ షా స్పష్టం చేశారు.